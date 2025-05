Channel 4 News: Půl milionu lidí v Gaze čelí hladovění

13. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 12. května 2025, 19 hodin: Izraelsko-americký rukojmí Eden Alexander byl propuštěn ze zajetí v Gaze a vrátil se do Izraele. Byl posledním žijícím americkým rukojmím a jeho propuštění zajistila administrativa prezidenta Trumpa v rámci toho, co Hamás označil za gesto dobré vůle před prezidentovou návštěvou Blízkého východu tento týden. Stalo se tak poté, co zpráva OSN uvedla, že Gaze hrozí kritický hladomor a téměř půl milionu lidí čelí hladovění. Reportáž Amelie Genders obsahuje záběry, které mohou být pro některé diváky znepokojující.





Reportérka: Konečně svobodný 21letý izraelský voják Edan Alexander, poslední žijící americký rukojmí v Gaze, se vrátil domů. Jeho rodina čekala 583 dní. Dnes propukla v jásot, když Červený kříž potvrdil úspěšné předání, které Hamás označil za gesto dobré vůle, pokus o oživení příměří, které Izrael porušil v polovině března.





Trump: „A vrací se domů ke svým rodičům. To je opravdu skvělá zpráva. Pro mě je to velká zpráva. Mysleli si, že je mrtvý.“





Pro Netanjahua je to hořkosladký okamžik. Jedná se o dohodu uzavřenou přes jeho hlavu mezi jeho nejbližším spojencem a Hamásem, který stále drží v Gaze 58 rukojmí. I když si Netanjahu připsal zásluhy:





„Toho bylo dosaženo díky našemu vojenskému tlaku a politickému tlaku prezidenta Trumpa. Byla to vítězná kombinace.“





Podle zpráv se o tom dozvěděl až po dohodě o Edanově propuštění. Je to poslední z řady vedlejších událostí, které donutily oba lídry popřít rozkol právě v době, kdy Trump cestuje na Blízký východ, svou první významnou zahraniční cestu, která však nezahrnuje Izrael.





A právě v době, kdy se zintenzivňují snahy o zajištění příměří, za poslední dva a půl měsíce byly při izraelských útocích v Gaze zabity stovky lidí, od 7. října jich bylo zabito přes 50 000. Dnes, kdy izraelská blokáda vstupuje do třetího měsíce po skončení posledního příměří, OSN varovala, že celé obyvatelstvo Gazy, asi 2,1 milionu lidí, je v kritickém nebezpečí hladomoru, což Izrael popírá. Obyvatelé zde zoufale trpí raketovým růstem inflace.





Muž u obchodníka: „To je špatné. To je nespravedlivé. To je útlak.“









Obchodník: „Někteří lidé na nás dokonce volají policii a tvrdí, že hromadíme zásoby. Já nic nehromadím. Kupuji pytel mouky, abych ho prodal a vydělal 5 dolarů, abych mohl uživit svou ženu a rodinu.“





Zpráva OSN varovala, že téměř 71 000 dětí bude brzy potřebovat urgentní léčbu akutní podvýživy na tomto pediatrickém oddělení. V současných odděleních trpí pacienti nejen nemocemi, ale i hladem, někteří mají sotva sílu kopat nohama.





Devítiměsíční Suwar Asha má návštěvu své babičky.





„Když se narodila, nebylo žádné maso ani jiné vhodné jídlo, které by pomohlo její matce kojit. Situace je těžká a její stav je špatný. Potřebuje speciální mléčnou výživu, která v Gaze není k dispozici.“









„Ptá se mě, jestli jí dorostou vlasy. Jestli se vše vrátí do normálu.“





Žije ve stanu, v nemocnici a nyní s rodinou v jedné místnosti a trpí onemocněním, které lékaři dosud nedokázali diagnostikovat a které se kvůli hladu zhoršuje.





„Umíráme hlady a nikdo to necítí. Co je tady k dispozici? Rýže, těstoviny a někdy je těžké sehnat i to. A když už seženeme, ceny jsou astronomické. Když vidím svou dceru upoutanou na lůžko, neschopnou chodit, ztrácet vlasy, neschopnou žít svůj život, cítím se uvnitř zdrcená.“









„Přála bych si žít jako ostatní děti na světě,“ říká Rahaf. ‚Česej mi vlasy, vrať mi to, jaká jsem byla předtím.‘ Ale v Gaze je ‚předtím‘ daleko od trosek. Neustálý zvuk dronů, rozhovory o příměří mezi muži v jiných zemích.

0

288

Velký pytel mouky, který dříve stál 5 až 8 dolarů, nyní stojí více než 300 dolarů.Dvanáctiletá Rahaf Ayad požádala matku, aby jí ukázala fotografie z doby před válkou.