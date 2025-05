Channel 4 News: Trump v Saúdské Arábii, zatímco Izraelci vybombardovali nemocnici

Moderátor, Channel 4 News, úterý 13. května 2025, 19 hodin: Donald Trump je nyní opět v regionu, který miluje stejně jako oni jeho. Saúdská Arábie a pak Perský záliv. Hlavním účelem je využít Saúdy a další země jako štědrý bankomat, který vyklopí velkolepé množství peněz za vše od zbraní po umělou inteligenci. Spolu s ním jsou tu někteří z nejbohatších amerických milionářů včetně Elona Muska a několik dnešních novinek: sankce proti Sýrii budou zrušeny a Trump je zjevně velmi otrávený z toho, že v Gaze stále zuří válka.

Donald Trump je opět v Saúdském království, na své první oficiální zahraniční cestě od doby, kdy se stal prezidentem, kromě Říma na pohřbu papeže, v zemi, která mu musí na mnoha úrovních připadat jako země jeho snů, kterou řídí jeho dobrý přítel Mohammed bin Salmán, nedostižný monarcha, netrpělivý a obávaný, vládnoucí zemi pojmenované po vládnoucí rodině, pohádkově bohaté, oplývající ropou, spolehlivě úslužné.







A tam, kde paláce vypadají, jako by měly stejného dekoratéra interiérů jako Mar a Lago, ze samého zlata a mramoru a ještě více lustrů, je tato cesta nakonec možná o míru v neklidném sousedství, ale především o ziscích pro Ameriku, pro Trumpa a pro jeho miliardářské bratry, kteří byli všichni povoláni, aby udělali dojem na hostitele. A soudě podle řeči těla i hostitele Elon Musk, tentokrát ovšem bez své milované čelenky Margot. Sam Oldman, miliardář z hedgeového fondu Larry Fink. A tenhle chlápek, který se nemohl dočkat, než se začne jednat o kontraktech.





Přislíbená čísla prostě bijí do očí. Saúdové vrazí do USA 600 miliard dolarů, včetně výroby čipů pro umělou inteligenci a infrastruktury. Koupí také americké obranné vybavení v hodnotě 142 miliard. To jsou částky, o kterých si američtí spojenci v Evropě nebo Asii mohou nechat jen zdát. Mohammed bin Salmán také chce, aby Trump a spol. koupili jeho oblíbený projekt umělé metropole, futuristické země fantazie, která by mimo jiné poskytovala lyžování v poušti.





Kdysi dávno byl Mohamed bin Salmán ostrakizován za to, že podle CIA nařídil vraždu novináře Džamála Chášukdžího. Dnes ho však Trump zahrnul chválou.





Trump: "No, já ho mám moc rád. Proto mu tolik dáváme. Víte, že příliš mnoho. Mám tě příliš rád."





Trump byl očividně ve štědré náladě.





A pak tahle píseň, Gaza. Teď si poslechněte ten potlesk.





Trump: Lidé v Gaze si zaslouží mnohem lepší budoucnost. Ale to se stane. Ale ta nenastane, respektive nemůže nastat, dokud se jejich vůdci budou rozhodovat pro únosy, mučení a útoky na nevinné muže, ženy a děti z politických důvodů.





Moderátor: Pokud se izraelská vláda cítí znepokojena, dobře, měla by být. Trump se tam nezastaví. Místo toho se jeho vyslanec Steve Witkoff dnes ráno objevil na náměstí Rukojmích, posvátné půdě zdejší izraelské opozice. Myslí si, že Netanjahuovi záleží více na prodloužení války proti Hamásu než na osvobození rukojmích. A Trump s nimi zjevně souhlasí.





Navíc jeho vyslanec zajistil propuštění posledního žijícího amerického izraelského rukojmího přímým jednáním s Hamásem, což vyvolává otázku, proč izraelská vláda nemůže udělat totéž.





Trump miluje dárky a tady je něco, na co se může těšit, a další etapa této cesty, zbrusu nový palác v oblacích v hodnotě 400 milionů dolarů, který zastíní Air Force One, dárek od katarské královské rodiny.





Dr. Tom Potokar: Tak jsme skončili na operačním sále, právě jsme se vrátili do rezidence, která je v areálu nemocnice, a ozvalo se čtyři nebo pět obrovských výbuchů. Ne, žádné předběžné varování. Často nejdřív slyšíte drony nad hlavou nebo blížící se letadla, ale tentokrát nic. Ve vzduchu je stále kouř, který zaplňuje místnosti. Utíkali jsme dolů. Přímo před vchodem do nemocnice byl obrovský kráter a kolem leželi nějací zranění.





Pak další škody uvnitř nemocnice, spousta stěn, strop, prostor operačního sálu, trosky na podlaze.





Moderátor: Máte nějakou představu, proč se nemocnice mohla stát terčem útoku?





Dr. Tom Potokar: Ne.





Moderátor: A popište, s jakými zraněními jste se museli v důsledku tohoto útoku vypořádat.





Dr. Tom Potokar: No, v tuto chvíli to probíhá. Myslím, že to vyvolalo obrovský strach, v tuto chvíli stále probíhají výbuchy. Byla zraněna jedna z mých kolegyň, jedna ze zdravotních sester, která byla v komplexu operačních sálů, takže ten komplex momentálně nemůžeme používat. Takže tam, víte, na oddělení úrazové péče se v tuto chvíli ošetřují někteří pacienti. Slyším za sebou, že přijíždějí sanitky, protože to nebylo jenom tady. Myslím, že to bylo i poblíž.





Moderátor: Tome, vy už jste v Gaze byl. Jak špatné je to ve srovnání s tím, když jste tam byl naposledy?





Dr. Tom Potokar: Naposledy to bylo od října do 23. prosince, a to bylo velmi špatné. Časté boje a ostřelování a bombardování v okolí, ale tehdy nedošlo k žádnému přímému zásahu nemocnice, ale dnes se to změnilo, absolutně.





Moderátor: A myslím, že dalším velkým rozdílem je podvyživený stav civilního obyvatelstva, se kterým máte co do činění.





Dr. Tom Potokar: Ano, rozhodně. Takže víte, že je tak málo jídla. Víte, byl jsem se starším kolegou anesteziologem, který stříhal plastové lahvičky od kapaček, aby je odnesl do stanu, kde bydlí, a použil je jako palivo k ohřevu jídla. Je to vlastně jen trocha rýže a těstovin. Žádné skutečné bílkoviny, vitamíny, ovoce ani nic jiného. Takže víte, že to také znamená, že imunitní systém je velmi oslabený a jsou mnohem náchylnější k infekcím a také se jim prostě nehojí rány.





Moderátor: Pozorujete příznaky hladovění?

Dr. Tom Potokar: Určitě jsem viděl lidi, kteří jsou podvyživení, a mnoho mých kolegů také výrazně zhublo, ale to skoro všichni. V nemocnici jsou pacienti podvyživení.





Moderátor: A pravděpodobně se jedná o zraněné lidi, se kterými máte co do činění, pacienti jsou, jsou to děti.









Moderátor: Opravdu vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. A přejeme vám vše dobré.

"Nařídím zastavení sankcí proti Sýrii, abych jim dal šanci na velikost."To, že se Trump v této části světa cítí jako doma, je známkou toho, jak moc se Saúdská Arábie mění a jak daleko jsou ochotni zajít, aby mu udělali radost. Dnes zahráli jeho oblíbenou předvolební melodii.Nuže, zatímco Donald Trump bude v příštích dnech skákat na Blízkém východě ze země do země, v jeho itineráři, jak jsem řekl, jedna velmi nápadná země chybí. A to je Izrael a v posledních několika hodinách byla evropská nemocnice v jižní Gaze zasažena izraelským náletem. Izraelci mezitím uvedli, že jejich cílem byl Mohammed Sinwar, který je od smrti svého staršího bratra nejvyšším představitelem Hamásu v pásmu Gazy. Než se však tato zpráva objevila, hovořil jsem po úderech s jedním z lékařů v evropské nemocnici a požádal jsem ho, aby popsal scény, kterých byl svědkem.Ano, včera jsem operoval dvouleté dítě, které mělo střepinové zranění zadní části nohy s otevřenou ránou a dva hlavní nervy na dolní končetině byly přerušeny, což znamená, že svaly nebudou fungovat, pokud nebudou opraveny. Což, jak víte, bude znamenat trvalé postižení. Podařilo se nám je opravit, ale pak to bude trvat dlouho a vyžádá si to spoustu rehabilitací. A víte, je pravděpodobné, že vždy bude mít nějaké fyzické postižení v důsledku tohoto zranění a ve dvou letech.