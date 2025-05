Veteráni britských speciálních sil obviňují kolegy z válečných zločinů v Iráku a Afghánistánu

13. 5. 2025

čas čtení 3 minuty



Bývalí příslušníci popisují vojáky vykazující „psychopatické rysy“ a popravy spoutaných vězňů





Bývalí příslušníci britských speciálních sil obvinili své kolegy ze spáchání válečných zločinů v Iráku a Afghánistánu, včetně poprav civilistů a dítěte.



BBC obdržela podrobné popisy rutinních poprav spoutaných vězňů a zabíjení lidí ve spánku. BBC také informovala, že při zakrývání stop byly na místa činu podstrčeny zbraně.



Nová obvinění z válečných zločinů se týkají více než deseti let, což je mnohem delší období než tři roky, které v současné době vyšetřuje britská veřejná komise.



Poprvé jsou obviněni členové Special Boat Service (SBS), elitního pluku speciálních sil královského námořnictva, spolu s vojáky SAS, kteří byli v centru pozornosti vyšetřování.



Veteráni, kteří hovořili s BBC, mluvili o „mentalitě davu“ mezi některými bývalými kolegy, kteří byli popsáni jako „bezohlední“ a vykazující „závažné psychopatické rysy“.



„Spoutali mladého chlapce a zastřelili ho,“ řekl jeden veterán SAS v Afghánistánu. “Byl to jasně dítě, ani zdaleka nebylo ve věku, kdy by mohlo bojovat.“



Vláda uvedla, že kdokoli má jakékoli důkazy, měl by se obrátit na veřejné vyšetřování.



Mike Martin, liberálně demokratický poslanec a člen výboru pro obranu, řekl, že tyto výpovědi se shodují s výpověďmi afghánských rodin.



„Toto je nejnovější z dlouhé řady důkazů, které jsme slyšeli v souvislosti s válečnými zločiny spáchanými britskými speciálními silami v Afghánistánu,“ řekl v pondělí v pořadu BBC Today. “Když jsme všichni vstoupili do armády a odešli sloužit do zahraničí, udělali jsme to proto, že jsme uplatňovali právní úsudek a používali sílu legálním způsobem. A často jsme se tím vystavovali nebezpečí.“



Dodal: „Když teď slyšíme, že elitní vojáci tyto pravidla úmyslně porušovali, jsme zklamáni.“



Pořad Panorama také konstatuje, že David Cameron byl během svého působení v funkci premiéra opakovaně varován, že britské speciální jednotky zabíjejí civilisty v Afghánistánu.



Jeho mluvčí uvedl, že „je správné, že čekáme na oficiální výsledky vyšetřování“. Dodal, že „jakékoli tvrzení, že lord Cameron se podílel na utajování obvinění z vážných trestných činů, je naprostý nesmysl“.



Obvinění vycházejí z rozhovorů, které vedli vyšetřovatelé pořadu Panorama britské televize BBC s více než 30 veterány, kteří sloužili u britských speciálních sil v Iráku nebo Afghánistánu nebo s nimi spolupracovali.



Richard Bennett, zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Afghánistánu, uvedl, že tato obvinění poukazují na „potřebu komplexní odpovědnosti a spravedlnosti pro oběti a jejich rodiny“.



Mluvčí ministerstva obrany uvedl: „Jsme plně odhodláni podporovat nezávislé vyšetřování týkající se Afghánistánu, které pokračuje. Není vhodné, aby ministerstvo obrany komentovalo obvinění, která mohou spadat do působnosti zákonného vyšetřování, nebo spekulovalo o jeho výsledcích. Kdokoli může poskytnout důkazy pro vyšetřování, bez ohledu na to, kde se na světě nachází. Pokud BBC Panorama odhalí nebo již odhalila jakékoli potenciální důkazy, vyzýváme ji, aby se obrátila na vyšetřovací tým a policii.“





Panorama – Special Forces: I Saw War Crimes (Zvláštní jednotky: Viděl jsem válečné zločiny) je nyní k dispozici na BBC iPlayer a vysílal se na BBC One v pondělí 12. května ve 20:00.







Zdroj v angličtině ZDE

