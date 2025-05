Pozor na fitka!

12. 5. 2025

Průvodce hygienou v posilovně: nebezpečné bakterie, které se skrývají ve špinavém cvičebním ařízení a v oblečení



Můj přítel při nedávné návštěvě posilovny odmítl použít stroj na sušení plavek – zařízení, které slouží k odstranění přebytečné vody z plavek. Jeho důvod? Množství „fekálních exkrementů“, které pravděpodobně obsahoval,





Studie z roku 2020 zkoumala mikrobiom kožních řas, včetně mezirýsové rýhy – prostoru mezi hýžděmi. V této oblasti byla identifikována hojnost různých mikroorganismů, z nichž mnohé pravděpodobně pocházely z fekální kontaminace.

„Mimozemský“ zápach, který se obvykle line z použitého sportovního oblečení, je většinou výsledkem přemnožení bakterií a zápachových látek, které produkují. Růst bakterií na kůži se liší v různých částech těla. Například v podpaží se vyskytuje bakterie Corynebacterium, která je spojována s obzvláště nepříjemným zápachem.





Je proto vhodné před použitím otřít veškeré vybavení, po každém cvičení se osprchovat a mezi tréninky vyprat sportovní oblečení. Je to přinejmenším slušnost vůči ostatním návštěvníkům posilovny.





Další výzkumy ukazují, že kromě vířivky, bazénu a sprch (všechny tyto prostory mohou představovat známá zdravotní rizika) mohou být i jiné části posilovny méně hygienické, než byste si přáli.Posilovací stroje mají mnoho povrchů, zákoutí a štěrbin, které přicházejí do styku s mnoha nečistýma rukama a zpocenými těly. Jedna studie analyzovala všechny tyto oblasti, aby identifikovala druhy bakterií, které se tam mohou vyskytovat.Mezi nimi byly hojně zastoupeny bakterie firmicutes a actinobacteria, z nichž mnoho se běžně vyskytuje u lidí. Různé druhy firmicuta tvoří mikrobiom střeva. Nechám na vaší fantazii, abyste si domysleli, jak se mohly dostat na rukojeti posilovacího stroje.Tyto bakterie jsou známé jako komenzály. V zažívacím traktu hrají důležitou roli pro dobré zdraví, pomáhají trávení a vstřebávání živin.Větší obavy vyvolala přítomnost jiných bakterií, o kterých je známo, že způsobují vážná onemocnění, a které byly nalezeny na běžeckých pásech, činkách, posilovacích strojích, rotopedech a podložkách. Mezi tyto bakterie patřily salmonella a klebsiella, které jsou spojovány s otravou jídlem a zápalem plic.Každá dobrá posilovna by měla uživatelům poskytnout prostředky k otření a dezinfekci zařízení před jeho použitím a po něm.A co vaše oblečení do posilovny? Kůže je již tak směsicí různých bakteriálních kolonií. Hlavní skupinou jsou stafylokoky: tyto bakterie se dobře množí v kyselém prostředí na povrchu kůže, které je však velmi proměnlivé.Cvičení nejenže zvyšuje vlhkost a teplotu, ale také způsobuje tření mezi kůží a oblečením, čímž vytváří živnou půdu pro potenciálně škodlivé bakterie, jako jsou stafylokoky aureus a streptokoky pyogenes. Ty mohou způsobit škodlivé infekce tkání, zejména pokud se jim podaří proniknout do hlubších vrstev kůže.Mikroby se mohou přenášet také z kůže na oděvy. Pokud vložíte své sportovní oblečení do vlhkého a teplého prostředí tašky, problém se může zhoršit. Vezměte si své sportovní oblečení znovu na další trénink – nebo na dva, nebo tři – a množení pokračuje. Bakterie a spóry plísní (dokonce i vši!) se mohou zachytit na oděvech, i když syntetické tkaniny většiny sportovního oblečení to ztěžují.Pravidelně důkladně čistím svou láhev na vodu, která může velmi rychle vypadat odpudivě. Dokonce jsem se dostal do fáze, kdy používám vatové tyčinky, abych se dostal do štěrbin kolem šroubovacího uzávěru, kam se houbička nebo myčka nádobí nedostanou.Stejně jako jiné vybavení do posilovny mohou i láhve na vodu obsahovat mikroby, které při požití mohou způsobit příznaky jako zvracení a průjem. Ačkoli neexistuje žádná komplexní studie, která by se zabývala spektrem bakterií, které lze izolovat z opakovaně použitelných lahví, jednotlivé studie zjistily přítomnost klebsiella, pseudomonas a koliformních bakterií.Je možné, že se bakterie rozšíří a vytvoří vrstvu na povrchu láhve – tzv. biofilm. Jeho odstranění může být obtížné a vyžaduje důkladnější čištění než jen rychlé opláchnutí.Samozřejmě existují i další skrytá zákoutí, které je třeba zohlednit. Bez hudby se při cvičení neobejdu a zjistil jsem, že i moje sluchátka AirPods mohou být špinavá. Jedna studie, která testovala sluchátka, zjistila stejné bakterie, které mohou způsobit ušní infekce.