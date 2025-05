Kurdská militantní skupina PKK ukončí čtyři desetiletí trvající konflikt s Tureckem

14. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Kurdská militantní skupina prohlásila, že po čtyřech desetiletích konfliktu s Tureckem ukončí svůj ozbrojený boj a rozpustí se, což je krok, který by mohl pomoci vyřešit hlavní bezpečnostní hrozbu pro zemi a širší Blízký východ. Kurdská militantní skupina prohlásila, že po čtyřech desetiletích konfliktu s Tureckem ukončí svůj ozbrojený boj a rozpustí se, což je krok, který by mohl pomoci vyřešit hlavní bezpečnostní hrozbu pro zemi a širší Blízký východ.

Oznámení Kurdské strany pracujících (PKK) přichází poté, co její uvězněný vůdce Abdullah Öcalan na začátku tohoto roku vyzval tuto skupinu, aby složila zbraně a rozpustila se, zhodnotila svůj boj a rozhodla se pro další postup.

V prohlášení přineseném zpravodajskou agenturou Firat, která je napojena na PKK, skupina uvedla, že "dokončila svou historickou misi".

"Na tomto základě se 12. sjezd PKK rozhodl rozpustit organizační strukturu PKK a ukončit metodu ozbrojeného boje," uvedla PKK.

PKK, která je Tureckem a USA označena za teroristickou skupinu, vede od 80. let pomalu hořící válku s tureckým státem, včetně střelných a bombových útoků a let partyzánské války. Skupina zpočátku bojovala za nezávislý kurdský stát a později požadovala větší práva pro Kurdy, širokou etnickou skupinu desítek milionů lidí roztroušenou po Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu. PKK má pobočky ve všech čtyřech zemích.

Rozhodnutí odzbrojit přišlo téměř tři měsíce po telefonátu od Öcalana, který si odpykává doživotní trest v Turecku. V březnu PKK vyhlásila příměří.

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan toto oznámení přivítal a řekl, že vláda bude "pečlivě sledovat praktické kroky, které je třeba podniknout," uvedla turecká státní média.

Ukončení konfliktu s PKK by mohlo pomoci vyřešit jednu z nejdůležitějších politických otázek Turecka po desetiletích, kdy miliony Kurdů požadovaly uznání a jazyková práva.

oznámení přichází po více než roce konfliktu, který změnil rovnováhu sil na širším Blízkém východě, včetně války Izraele s militanty Hamásu v Gaze a milicemi spojeneckými s Íránem v celém regionu. Oslabení Íránu přispělo k pádu Asadova režimu v Sýrii koncem loňského roku, což dále přispělo k přeskupení v regionu a odstranění klíčového oponenta Turecka.

Vyřešení konfliktu by také mohlo pomoci odstranit zdroj napětí mezi Ankarou a Washingtonem kvůli vojenskému partnerství USA s některými kurdskými bojovníky v boji proti extremistům Islámského státu. USA rozlišují mezi PKK a členy její syrské pobočky, kteří jsou spojeni s americkou armádou, včetně Kurdy vedených Syrských demokratických sil.

Mnohé bude záležet na tom, zda kurdští militanti vyhoví výzvě k odzbrojení. Tisíce bojem zocelených bojovníků v celém regionu by musely být demobilizovány. Klíčoví vůdci poboček PKK v regionu řekli, že se budou řídit Öcalanovým poselstvím.

Také není jasné, co, pokud vůbec něco, Turecko nabídlo výměnou za to, že PKK složí zbraně. Turecká vláda by mohla osvobodit Öcalana nebo jiné kurdské vůdce z vězení jako součást možné dohody, říkají analytici. Vláda by také mohla čelit tlaku tureckých nacionalistů, kteří se v minulosti silně stavěli proti mírovým jednáním s PKK.

"Důležitou otázkou nyní je, jak Ankara na tento krok zareaguje," řekl Berkay Mandiraci, hlavní analytik Turecka pro International Crisis Group. "Prezident, jeho strana a její koaliční partner MHP se zdají být ochotni zůstat v kurzu. Podobně se zdá, že PKK chce jít touto cestou. To vyvolává naději, že tento 40 let trvající konflikt konečně skončí."

"Potenciální přínosy trvalého míru v regionu by byly značné," řekl Mandiraci.

PKK byla založena v roce 1978 a v roce 1984 zahájila ozbrojené povstání, které z velké části operovalo v jihovýchodní oblasti Turecka. V konfliktu byly zabity desítky tisíc lidí. V roce 1999 byl Öcalan zajat v Keni tureckými agenty a uvězněn ve vězení na ostrově v Marmarském moři.

Teprve se uvidí, zda napětí mezi PKK a Tureckem poleví. Od 90. let PKK vyhlásila několik příměří, jen aby konflikt začal znovu.

V roce 2013 Öcalan oznámil ukončení ozbrojeného boje a stažení sil PKK z tureckého území jako součást další dohody o příměří. Konflikt však pokračoval o dva roky později poté, co byli v Ceylanpinaru v jižním Turecku zabiti dva policisté. Turecká vláda obvinila PKK ze zorganizování útoku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0