Od nekonvenčního ke konvenčnímu válčení mezi Pákistánem a Indií

14. 5. 2025

Pákistán se už desítky let zapojuje do zástupných a nekonvenčních konfliktů s Indií, jejichž vedlejším produktem jsou často vedlejší škody. Za posledních dvacet let zažila země několik případů městských válek, které vedly ke ztrátě přibližně sta tisíc občanů, včetně deseti tisíc příslušníků bezpečnostních složek, píše Noor Dahri. Pákistán se už desítky let zapojuje do zástupných a nekonvenčních konfliktů s Indií, jejichž vedlejším produktem jsou často vedlejší škody. Za posledních dvacet let zažila země několik případů městských válek, které vedly ke ztrátě přibližně sta tisíc občanů, včetně deseti tisíc příslušníků bezpečnostních složek,

V posledních letech byli džihádističtí aktivisté obvinění z účasti na teroristických aktivitách v Indii zavražděni za nejasných okolností po celém Pákistánu. Pákistánští představitelé připisují tyto atentáty Indii, což naznačuje značnou přítomnost indických zpravodajských agentů schopných zaměřit se na identifikované militanty.

V noci na 7. května se indické chirurgické údery zaměřily na konkrétní místa v Pákistánu, včetně míst spojených s džihádistickými organizacemi. Útoky údajně vedly ke smrti jednotlivců identifikovaných jako džihádističtí aktivisté, spolu s některými jejich rodinnými příslušníky pobývajícími v těchto oblastech.

Indie provedla své raketové útoky úspěšně, zatímco Pákistán nedokázal žádný z nich odrazit. Navzdory tomu, že Pákistán věděl o útocích týden předem, nemohl zabránit tomu, aby rakety zasáhly 24 míst v několika městech. To jasně ukazuje, že žádné místo ani osoba v Pákistánu není mimo dosah indických raket.

Podle nedávné zprávy Jerusalem Post indické síly údajně zneškodnily Abdula Raufa Azhara, který je údajně zapojen do vraždy Daniela Pearla. Pákistánská média však tvrdí, že je stále naživu.

Nedávné události zpochybnily dlouho zakořeněné přesvědčení, že jaderné kapacity zabrání útokům na Pákistán. Poprvé za padesát let provedla Indie vojenské operace hluboko v Pákistánu.

Pákistán má pokročilou raketovou technologii schopnou zasáhnout indická města a disponuje jaderným potenciálem srovnatelným s Indií. Indie však prokázala svou schopnost působit na více místech v Pákistánu. Cílem bylo nejméně devět měst, včetně Láhauru a Karáčí. Útoky zasáhly také oblasti poblíž Chajbar Paštúnchwá.

Bylo potvrzeno, že celý Pákistán je v operačním dosahu indických zbraní. Dokonce i generální velitelství v Rávalpindí bylo v dosahu, protože na oblast se zaměřil také bezpilotní letoun. Nedávný útok v DHA Lahore ukázal, že ani rodiny vojenských důstojníků nejsou osvobozeny od takových útoků.

Indie podle všeho využila neschopnosti Pákistánu zabránit úderům a zdá se, že si tuto výhodu udrží. Indové prováděli útoky pomocí bezpilotních letounů, údajně izraelského původu.

V březnu 2022 indická raketa BrahMos omylem dopadla na otevřené pole v Pákistánu. Indické úřady to označily za chybu a suspendovaly tři policisty. Incident poskytl Indii cenné poznatky, které ukázaly, že Pákistán raketu ve svém vzdušném prostoru nezničil ani nezarušil.

Indické údery podrobily pákistánskou bezpečnostní doktrínu zkoušce, která si vynutila vojenskou reakci, aby nepůsobila strategicky zranitelně. Dne 8. května 2025 Pákistán tvrdil, že zachytil a sestřelil 6 indických stíhaček, včetně Rafale, což znamenalo významný operační úspěch. Mezinárodní média potvrdila, že nejméně dvě nebo více indických letadel bylo skutečně sestřeleno. To navazuje na incident z roku 2019, kdy Pákistán sestřelil indické letadlo a zajal jeho pilota, což podtrhuje vnímanou mezeru v indických schopnostech taktické protivzdušné obrany.

Navzdory indickému popírání zprávy z mezinárodních médií a místních zdrojů naznačovaly přibývající důkazy o ztrátách letadel v Indií spravovaném Kašmíru a dalších oblastech.

Čínské strategické zájmy se v současném konfliktu staly zřejmějšími. Po léta Čína podporovala zástupné skupiny v Indii, ale vyhýbala se přímému vojenskému angažmá. Nyní se Pákistán stal testovacím prostorem pro novější čínské vojenské schopnosti, včetně pokročilých zbraní, které dříve nebyly vyzkoušeny v aktivním boji.

Podle Financial Times se Pákistán posunul od používání čínského vybavení nižší třídy k nasazení pokročilejších systémů proti vysoce kvalitní indické výzbroji západní výroby, včetně stíhaček Rafale a systémů S-400. Jün Sun, čínský specialista na vojenské záležitosti, poznamenal, že konflikt slouží jako "nejlepší reklama" pro čínskou vojenskou techniku.

Spojené státy se také živě zajímají o konflikt, zejména o to, jak si S-400 vede proti pokročilým pákistánským a čínským systémům. V roce 2022 vyjádřily USA silný nesouhlas s rozhodnutím Indie získat S-400 a varovaly, že by to mohlo ohrozit regionální bezpečnost. Probíhající konflikt nabízí vzácnou příležitost posoudit efektivitu S-400 v reálných bojových scénářích.

Agresivní postoj Indie, včetně používání bezpilotních letounů a raketových útoků, zpochybnil dlouhodobé předpoklady, že jaderné kapacity by odradily přímou vojenskou akci proti Pákistánu. Poprvé za několik desetiletí se indické operace otevřeně zaměřily na velká městská centra, což naznačuje posun směrem ke konvenčnějším a preventivním válečným strategiím.

Pákistánská reakce také vyvolala otázky ohledně jeho schopnosti udržet si důvěryhodný odstrašující postoj. Zatímco Pákistán tvrdí, že jeho akce byly čistě obranné, naznačil, že si ponechá možnost další eskalace, která by potenciálně zahrnovala nekonvenční válku v Indií spravovaném Kašmíru a Paňdžábu.

Konflikt zůstává na kritické křižovatce. Obě strany dosáhly některých svých strategických cílů, ale za určitou cenu. Konflikt by mohl buď deeskalovat diplomatickou intervencí, nebo se zintenzivnit, což by vedlo k dalším civilním obětem a regionální nestabilitě.

Pro Indii je nyní nejvyšší prioritou ochrana jejích pokročilých obranných prostředků, jako jsou stíhačky Rafale a systémy S-400. V případě Pákistánu se ten zaměří na boj proti dominanci Indie ve vzdušném prostoru a na udržení důvěryhodného odstrašujícího postoje.

Vzhledem k tomu, že regionální mocnosti jako Čína nadále využívají konflikt k předvádění svých vojenských schopností a USA pozorně sledují známky zranitelnosti ruského vybavení, sázky zůstávají pro všechny zúčastněné vysoké.

