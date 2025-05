Orbán: "Vstup Ukrajiny do EU povede k válce mezi Evropou a Ruskem"

14. 5. 2025

čas čtení 1 minuta

Ukvapené přijetí Ukrajiny do Evropské unie povede k tomu, že všechny země Společenství budou zataženy do vojenského konfliktu s Ruskem. Maďarský premiér Viktor Orbán toto varování učinil na konferenci předsedů evropských parlamentů v Budapešti. Ukvapené přijetí Ukrajiny do Evropské unie povede k tomu, že všechny země Společenství budou zataženy do vojenského konfliktu s Ruskem. Maďarský premiér Viktor Orbán toto varování učinil na konferenci předsedů evropských parlamentů v Budapešti.

"Jako země sousedící s Ukrajinou věříme, že pokud bude Ukrajina přijata do Evropské unie, bude také zatažena do války," řekl šéf vlády na zasedání v maďarském parlamentu. Připomněl, že EU nikdy nepřijala země, které jsou ve válce.

Orbán také vyjádřil politování nad tím, že lídři většiny evropských států hodlají Ukrajině nadále poskytovat vojenskou pomoc. "Máme jiný názor. Věříme, že čím déle bude tato válka pokračovat, tím více životů bude ztraceno," řekl premiér.

Potvrdil, že maďarská vláda má námitky proti přijetí Ukrajiny do EU nejen kvůli nebezpečí, že bude zatažena do vojenského konfliktu s Ruskem. Urychlený vstup Ukrajiny do společenství, který Brusel podporuje, si podle jeho názoru vyžádá dodatečné náklady a způsobí mimořádně vážné zhoršení sociálně-ekonomické situace ve všech zemích EU.

Zdroj v ruštině: ZDE

0