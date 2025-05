Oběti sexuálního zneužívání duchovními jsou znepokojeny a uraženy volbou papeže Lva XIV

9. 5. 2025

Papež čelil otázkám ohledně svého přístupu k případům sexuálního zneužívání dětí duchovními v dřívější fázi své kariéry poté, co skupina obětí podala stížnost





Skupiny obětí sexuálního zneužívání duchovními se cítí vážně znepokojeny a uraženy volbou papeže Lva XIV., který ignoroval otázky týkající se jeho přístupu k případům sexuálního zneužívání duchovními v dřívější fázi své kariéry a stal se prvním americkým papežem v historii římskokatolické církve.



Prevost údajně umožnil tomuto knězi pokračovat ve své funkci i přes obvinění, ačkoli augustiniáni později zaplatili obětem zneužívání odškodné v řádu milionů dolarů a v prosinci kněze z řádu vyloučili.



Prevost zároveň nebránil jinému knězi, jehož činnost byla omezena v důsledku obvinění ze zneužívání nezletilých, aby bydlel v augustiniánské rezidenci poblíž katolické základní školy. A během svého působení jako biskup v Peru se Prevost dozvěděl od tří žen, které obvinily dva tamější kněze ze sexuálního zneužívání v době, kdy byly nezletilé, a které od té doby tvrdí, že nebylo učiněno nic pro vyšetření případu.



Tato historie vedla organizaci Survivors Network of Those Abused by Priests (Snap) k podání stížnosti proti Prevostovi v březnu na základě církevního zákona zavedeného zesnulým papežem Františkem, který stanovil možné disciplinární opatření proti biskupům, kteří zavírali oči před zneužíváním dětí i dospělých považovaných za zranitelné.



Stížnost nezabránila tomu, aby byl Leo ve čtvrtek po krátké konkláve ve Vatikánu zvolen, což organizaci Snap přimělo k rychlému vydání prohlášení, v němž vyjádřila „vážné znepokojení nad jeho dosavadním přístupem k případům zneužívání“.



„Můžete ukončit krizi zneužívání,“ uvedla organizace Snap ve svém prohlášení o Leovi, který sám nebyl obviněn ze zneužívání a v minulosti stál v čele vatikánského orgánu odpovědného za výběr nových biskupů z celého světa. “Jediná otázka zní: uděláte to?“



V samostatném prohlášení organizace Survivors of Childhood Sex Abuse (SCSA) uvedla, že volba Lea je „urážkou“, vzhledem k tomu, že vzešel ze stejné katolické hierarchie, která nedokázala vypořádat se s rozsahem a systémovou povahou celosvětového skandálu zneužívání dětí duchovními, který trvá již desítky let.



„Katolická hierarchie nejenže špatně zacházela s obviněními ze zneužívání, ale tento proces industrializovala,“ uvádí se v prohlášení SCSA. “Papež Lev XIV. ... byl u toho všeho přítomen.“



Obě organizace vyzvaly Lea, aby zavedl politiku nulové tolerance vůči obviněním z zneužívání sětí duchovními a aby obětem skandálu poskytl odškodnění z církevního majetku, mimo jiné.



Mitchell Garabedian, bostonský právník, který zastupoval oběti zneužívání v rámci skandálu zneužívání dětí duchovními zachyceného v oscarovém filmu Spotlight, dodal: „Katolická církev musí pochopit, že bezpečnost nevinných dětí nelze obětovat kvůli zastaralé a neomluvitelné potřebě chránit reputaci katolické církve."



Tiskové oddělení Vatikánu okamžitě nereagovalo na žádosti o komentář k prohlášením organizací Snap a SCSA. Obecně tvrdí, že Prevost se nedopustil žádného pochybení a v případech zneužívání, s nimiž se setkal, postupoval v souladu s církevními normami.



Část kritiky ohledně Prevostova řešení těchto případů sahá až do jeho jedenáctiletého působení v čele augustiniánského řádu v Chicagu, které začalo v roce 1999. Během této doby se údajně objevila tvrzení, že ředitel katolické střední školy Providence Catholic High School v New Lenoxu v Illinois, která patřila do Prevostovy jurisdikce, zneužil studenta a měl ve svém telefonu obrázky znásilňování dětí.



Prevost, který byl od roku 2001 také celosvětovým vůdcem augustiniánů, nechal ředitele, augustiniánského kněze Richarda McGratha, ve funkci, což je rozhodnutí, které dosud nevysvětlil, jak již dříve informoval deník Chicago Sun-Times.



McGrath odešel do důchodu v roce 2017 poté, co byl vyšetřován kvůli obviněním proti němu.



Zneužitý student Robert Krankvich poté v roce 2018 podal žalobu. A na konci roku 2023 se církev dohodla, že mu vyplatí 2 miliony dolarů.



Během Krankvichova soudního řízení McGrath odmítl odpovědět na otázku, zda měl v držení obrázky znásilnění dětí, a odvolal se na své ústavní právo nevypovídat proti sobě, jak informoval deník Sun-Times. McGrath však popřel, že by Krankviche, který zemřel v dubnu, zneužil, a nebyl zařazen na seznam údajných augustiniánských pachatelů zveřejněný v roce 2024, ačkoli na základě obvinění proti němu rezignoval.



Nicméně v prohlášení vydaném v úterý augustiniáni potvrdili, že McGrath byl vyloučen z jejich řádu, jak uvádí zpravodajský web New Lenox's Patch.



Augustiniáni údajně nezveřejnili důvody McGrathova vyloučení, k němuž došlo v prosinci, ale poprvé bylo oznámeno v předvečer začátku dvoudenního konkláve, které Prevosta vyneslo na papežský stolec.



Samostatně, v roce 2000, ještě na počátku Prevostova působení v augustiniánské kapituly v středozápadní části USA, řád umístil kněze jménem James Ray do svého kláštera St John Stone Friary v Chicagu. Klášter sousedil se základní školou a od roku 1991 měl Ray zakázáno pracovat s dětmi kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých. Skupiny přeživších tvrdí, že tyto kroky nesvědčí o tom, že organizace dělá vše pro ochranu dětí. Vatikán údajně namítl, že to nebyl Prevost, kdo schválil Rayovo ubytování v klášteře.



Prevost následně strávil osm let jako biskup v Chiclayo v Peru, a to od roku 2015. Podle jejich prohlášení tři ženy přímo Prevostovi sdělily, že byly jako nezletilé údajně zneužívány místními kněžími jménem Eleuterio Vásquez González a Ricardo Yesquén.



Ženy uvedly, že nemají žádné důkazy o tom, že by jejich tvrzení byla předmětem jakéhokoli smysluplného vyšetřování, a v jednu chvíli zveřejnily několik fotografií, na nichž Vásquez veřejně slouží mši při významných příležitostech, jako je Velikonoce, a to navzdory údajným ujištěním, že byl z této služby suspendován, jak uvedla organizace National Catholic Reporter ve své zprávě o případu plném protichůdných tvrzení.



Diecéze Chiclayo údajně uvedla, že vatikánská agentura, která vyšetřuje případy sexuálního zneužívání duchovními, nenašla dostatečné důkazy k potvrzení obvinění žalobkyň, a místní orgány činné v trestním řízení dospěly k podobnému závěru, částečně s odkazem na uplynutí promlčecí lhůty.



Jedna z obžalovatelek, Ana María Quispe, řekla v peruánském televizním pořadu Cuarto Poder ve španělštině: „Vždy nám říkali, že církev je naše matka – ale matka chrání.“



Diecéze Chiclayo údajně uvedla, že ‚není pravda‘, že Prevost a církev ‚se k údajným obětem otočily zády‘. Diecéze údajně uvedla, že žalobkyně mohou nadále podávat žaloby u civilního soudu a mají trvalou nabídku „psychologické pomoci, pokud ji budou potřebovat“, kterou jim poskytne církev.





František, který zemřel 21. dubna, jmenoval Prevosta kardinálem v září 2023. Reputace „umírňujícího vlivu“ mezi ideologicky rozdělenými biskupy v Peru zjevně pomohla Leovi ve čtvrtek poněkud nečekaně získat papežský úřad.





