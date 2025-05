Společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o globální strategické stabilitě

9. 5. 2025

V souvislosti s 80. výročím vítězství ve 2. světové válce a založení Organizace spojených národů (OSN) zdůrazňují Ruská federace a Čínská lidová republika (dále jen "smluvní strany") mimořádný význam udržování a posilování globální strategické stability. S ohledem na závažné výzvy, kterým čelí mezinárodní společenství v oblasti mezinárodní a regionální bezpečnosti, v souladu se silným konsensem dosaženým hlavami obou států a v duchu dříve přijatých společných dokumentů k této otázce a zásadových přístupů v nich uvedených, strany prohlašují následující. V souvislosti s 80. výročím vítězství ve 2. světové válce a založení Organizace spojených národů (OSN) zdůrazňují Ruská federace a Čínská lidová republika (dále jen "smluvní strany") mimořádný význam udržování a posilování globální strategické stability. S ohledem na závažné výzvy, kterým čelí mezinárodní společenství v oblasti mezinárodní a regionální bezpečnosti, v souladu se silným konsensem dosaženým hlavami obou států a v duchu dříve přijatých společných dokumentů k této otázce a zásadových přístupů v nich uvedených, strany prohlašují následující.

Smluvní strany jsou přesvědčeny, že osudy národů všech zemí jsou vzájemně propojeny a že státy a jejich sdružení by neměly zajišťovat vlastní bezpečnost na úkor a ke škodě bezpečnosti jiných států. Strany vyzývají všechny státy, aby dodržovaly zásadu rovné a nedělitelné bezpečnosti na globální a regionální úrovni, aby vynaložily veškeré úsilí k odstranění konfliktů ve vztazích mezi státy a aby na celém světě budovaly komplexní, integrovanou a udržitelnou bezpečnost na kolektivním základě.

Strany zdůrazňují význam udržování konstruktivních vztahů mezi hlavními mocnostmi, včetně řešení globálních strategických otázek. Jaderně vyzbrojené státy, které nesou zvláštní zodpovědnost za mezinárodní bezpečnost a globální strategickou stabilitu, by měly opustit mentalitu studené války a hry s nulovým součtem, řešit rozdíly prostřednictvím rovného dialogu a vzájemně uctivých konzultací, budovat důvěru, aby se vyhnuly nebezpečným chybným odhadům, a zdržet se akcí, které vytvářejí strategická rizika.

Smluvní strany s politováním berou na vědomí, že ne všechny země jaderné "pětky" tyto přístupy v praxi dodržují. Strany se znepokojením berou na vědomí, že na pozadí zhoršení vztahů mezi jadernými státy, které v některých případech dosahuje hrozby přímého vojenského střetu, se ve strategické oblasti nahromadilo kritické množství problémů a výzev a zvýšilo se riziko jaderného konfliktu.

Jedním z nejnaléhavějších strategických rizik, které je třeba co nejdříve eliminovat, je extrémně destabilizující expanze stávajících a nově vytvořených vojenských aliancí a koalic, kterou provádějí některé jaderné státy v blízkosti hranic jiných jaderných států ve snaze vytvořit nebo rozšířit trvalá předmostí v oblastech, které jsou pro ně obzvláště citlivé, za účelem projekce vojenské síly, vyvíjení tlaku silou a provádění dalších nepřátelských aktivit. ohrožující základní bezpečnostní zájmy těchto států.

Je také důvodem k vážnému znepokojení, že tyto aktivity jsou doprovázeny posuny směrem k předsunutému rozmístění vojenské infrastruktury a pokročilých útočných, obranných a všestranných zbraňových systémů, které mohou být použity k dosažení strategických cílů – zejména k provádění dekapitačních a odzbrojovacích úderů, přičemž poskytují vylepšené schopnosti ničení raket.

V této souvislosti jsou obzvláště znepokojivé plány a praktické kroky jednotlivých jaderných států na rozmístění pozemních raket středního a krátkého doletu mimo jejich území s krátkou dobou letu na širokou škálu cílů na území jiných jaderných států. Současně je v rámci příslušných vojenských aliancí a koalic prováděn zrychlený vývoj, nákup a rozmisťování raketových systémů dlouhého doletu této a dalších podobných tříd nejen jadernými státy, ale i jejich nejadernými spojenci v rámci koncepcí, které mimo jiné předpokládají získání prostředků pro ničení sil pro "hluboké vysoce přesné údery", "řetězce destrukce", "potenciál protiúderu" a podobně. Strany důrazně odsuzují takové provokativní činnosti, které narušují regionální stabilitu a globální bezpečnost.

Hluboce destabilizující je také nedávno oznámený rozsáhlý program "Zlatá (železná) kopule pro Ameriku", který zahrnuje vytvoření neomezeného, globálního, hluboce vrstveného a vícesférového systému protiraketové obrany za účelem ochrany proti jakýmkoli raketovým hrozbám, včetně všech typů raket "stejných a srovnatelných protivníků". Především to znamená úplné a definitivní odmítnutí uznání neoddělitelného spojení mezi strategickými útočnými a strategickými obrannými zbraněmi, které je jedním z ústředních a základních principů pro udržení globální strategické stability. Kromě toho tento projekt dává další impuls k dalšímu rozvoji kinetických a nekinetických prostředků předstartovního ničení raketových zbraní a infrastruktury, která zajišťuje jejich použití.

Situaci dále zhoršuje skutečnost, že program "Zlatá (Železná) kopule pro Ameriku" také přímo počítá s výrazným posílením arzenálu prostředků pro vedení bojových operací ve vesmíru, včetně vývoje a rozmístění stíhacích systémů na oběžné dráze, které mění vesmír v prostředí pro rozmístění zbraní a arénu ozbrojené konfrontace.

Strany se staví proti pokusům jednotlivých zemí využívat vesmír pro účely ozbrojené konfrontace a budou se stavět proti bezpečnostní politice a aktivitám zaměřeným na dosažení vojenské převahy a oficiální konsolidaci a využívání vesmíru jako "válečné zóny". Strany znovu potvrzují, že je třeba brzy zahájit jednání o vytvoření mnohostranného právně závazného nástroje na základě rusko-čínského návrhu smlouvy o zabránění rozmístění zbraní ve vesmíru, hrozbě silou nebo použití síly proti kosmickým objektům, který by poskytl základní a spolehlivé záruky pro zabránění závodům ve zbrojení ve vesmíru, rozmístění zbraní ve vesmíru a použití síly nebo hrozby silou proti kosmickému prostoru prostorové objekty nebo s jejich pomocí. Smluvní strany prosazují globalizaci mezinárodní iniciativy/politického závazku nebýt první, kdo rozmístí zbraně ve vesmíru s cílem posílit mezinárodní mír, zajistit rovnou a nedělitelnou bezpečnost pro všechny, jakož i zvýšit předvídatelnost a udržitelnost aktivit států při průzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Strany odsuzují využívání obchodních kosmických systémů k zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaných států a ozbrojených konfliktů, do nichž jsou zapojeny třetí země.

Mezi provokativními akcemi podniknutými některými jadernými státy, které představují hrozbu pro bezpečnost jiných jaderných států, vyniká další rozvoj schémat a prostředků tzv. "společných jaderných misí" a "rozšířeného jaderného odstrašení" v rámci příslušných vojenských aliancí a koalic, které umožňují použití pokročilých rozmístěných a (nebo) jiných jaderných zbraní v průběhu společných "integrovaných" operací s formálně nejadernými spojenci. které zahrnují použití základen na jejich území, vybavení dvojího užití, které jim bylo předáno, a/nebo jejich vlastní konvenční síly a prostředky, včetně stále pokročilejších raketových a protiraketových zbraní. To je velmi schopné vyvolat regionální a globální závody ve zbrojení a další eskalaci napětí.

Strany zdůrazňují, že výše uvedený útočný potenciál je svými vlastníky otevřeně zamýšlen nebo, na základě jejich vlastností, může být jimi použit k tomu, aby za pomoci vysoce přesných konvenčních zbraní nebo kombinace jaderných a nejaderných zbraňových systémů provedl údajně "preventivní" nebo "preamptivní" nebo ve skutečnosti první úder, v naději na odražení radikálně oslabeného odvetného úderu pomocí protivzdušné obrany / protiraketové obrany, čímž by se realizovala strategická výhoda v ofenzivě i obraně. Současně je na doktrinální úrovni přímo zajištěno spojení protiúderných a protiraketových složek této dobrodružné strategie a předpokládá zejména vícefaktorovou podporu "protiraketové obrany a ničení raket".

Komplexní implementace výše uvedených koncepčních a vojenskotechnických přístupů jednotlivými jadernými státy, s podporou jejich spojenců, které jsou jasně zaměřeny na oslabení spolehlivosti a efektivity schopností strategického odstrašení jiných jaderných států, naznačuje touhu zajistit si drtivou vojenskou převahu, "strategickou nezranitelnost" a v konečném důsledku "absolutní strategickou bezpečnost". To je v zásadním rozporu s logikou, na níž je založeno udržování strategické rovnováhy, a je to v rozporu se zásadou rovné a nedělitelné bezpečnosti. V důsledku toho existuje kombinovaná hrozba přímého podkopání globální strategické stability, podněcování závodů ve zbrojení a zvyšování úrovně konfliktu jak ve vztazích mezi jadernými státy, tak na mezinárodní scéně jako celku. Kromě toho takový postup zpochybňuje účinnost úsilí o zachování předvídatelnosti v oblasti jaderných raket a vytváří obrovské překážky pro konstruktivní zvažování iniciativ v oblasti kontroly jaderných zbraní a jaderného odzbrojení.

Strany se důsledně staví proti takové politice ve strategické sféře, která je destruktivní pro mezinárodní bezpečnost. Strany znovu potvrzují odhodlání dodržovat společné prohlášení vedoucích představitelů pěti jaderně vyzbrojených států ze dne 3. ledna 2022 o zabránění jaderné válce a zabránění závodům ve zbrojení a závazek, že jadernou válku nelze vyhrát a nesmí být nikdy rozpoutána. Smluvní strany vyzývají všechny státy, které jsou smluvními stranami tohoto prohlášení, aby plně uplatňovaly jeho ustanovení v praxi. Z toho vyplývá neměnný důraz na předcházení jakékoli vojenské konfrontaci mezi jaderně vyzbrojenými státy a hledání politických a diplomatických způsobů řešení stávajících rozdílů na základě vzájemného uznání a respektu k bezpečnostním zájmům a obavám druhé strany.

Strany zdůrazňují, že prioritní úkoly předcházení ozbrojeným střetům mezi jadernými státy, jakož i spolehlivé a dlouhodobé snižování konfliktního potenciálu nahromaděného v jejich vztazích, by měly být řešeny rovnocennou komplexní prací s důrazem na odstranění základních příčin zásadních rozporů a s přihlédnutím ke všem hlavním faktorům ovlivňujícím globální strategickou stabilitu. Smluvní strany jsou přesvědčeny, že preventivní kroky k předcházení krizím a konfliktům by měly mít přednost před pokusy o "zvládnutí" konfrontace a její eskalaci a že společné úsilí jaderných států o snížení strategických rizik nebude udržitelné a skutečně účinné, pokud nebude vyloučeno zasahování kteréhokoli z účastníků takového úsilí do základních bezpečnostních zájmů ostatních účastníků.

Strany znovu potvrzují, že kontrola zbrojení je důležitým nástrojem pro posílení mezinárodní bezpečnosti a stability, zatímco činnosti, které ji podkopávají, současně podkopávají úsilí o kontrolu zbrojení. Strany budou usilovat o uplatňování skutečného multilateralismu a podporovat ústřední úlohu Organizace spojených národů a jejího mnohostranného odzbrojovacího mechanismu v procesu kontroly zbrojení. Strany zároveň považují kontrolu zbrojení za jeden z prvků komplexní práce na snížení konfliktního potenciálu ve světě a zajištění globální strategické stability.

Smluvní strany se domnívají, že Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT) je základním kamenem mezinárodního režimu nešíření jaderných zbraní, který má velký význam pro globální bezpečnostní architekturu. Strany přikládají velký význam zajištění integrity, účinnosti a univerzálnosti Smlouvy, budou i nadále aktivně spolupracovat na jejím přezkumném procesu a přispívat k úspěchu hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2026, přičemž společně zabrání využívání Smlouvy k politickým účelům, které nesouvisejí s jejími ustanoveními.

Strany berou na vědomí, že úsilí partnerství AUKUS (USA-Británie-Austrálie) o vytvoření vojenské infrastruktury těchto dvou jaderných států na podporu působení jejich jaderných sil na území země, která je smluvní stranou Smlouvy o bezjaderné zóně v jižním Tichomoří, podkopává strategickou stabilitu a vyvolává závody ve zbrojení v regionu.

Smluvní strany rovněž berou na vědomí potřebu další spolupráce v oblasti vojenského využití technologií umělé inteligence, a to jak ve dvoustranném formátu, tak na příslušných mnohostranných platformách, a to především v rámci skupiny vládních odborníků států, které jsou smluvními stranami Úmluvy o 'nehumánních' zbraních na základě smrtících autonomních zbraňových systémů.

V souvislosti s 50. výročím vstupu v platnost Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení (BTWC), kterou mezinárodní společenství slaví, smluvní strany znovu potvrzují svůj závazek k potřebě přísného dodržování této úmluvy a naléhavě vyzývají státy, které jsou smluvními stranami úmluvy, aby ji důsledně posilovaly, mimo jiné prostřednictvím institucionalizace a přijetí právně závazného protokolu s Evropským společným účinným ověřovacím mechanismem. Strany vyjadřují znepokojení nad vojenskobiologickými aktivitami Spojených států a jejich spojenců, prováděnými jak na jejich národním území, tak mimo tato území a ohrožujícími bezpečnost jiných států a relevantních regionů, a požadují ukončení těchto aktivit.

Smluvní strany znovu potvrzují svůj závazek usilovat o svět bez chemických zbraní a vyzývají státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), aby za tímto účelem přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem obnovit autoritu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a usnadnit návrat činnosti OPCW na depolitizovanou technickou dráhu. Strany berou na vědomí význam mnohostranného úsilí o předcházení chemickému terorismu a podporují vypracování mezinárodní úmluvy o potlačování činů chemického a biologického terorismu na Konferenci o odzbrojení v Ženevě. Strany vyzývají Japonsko, aby v dobré víře plnilo své závazky s cílem dosáhnout co nejrychlejšího konečného odstranění chemických zbraní, které zůstaly na území Čínské lidové republiky. Čínská strana podporuje ruskou stranu ve volbách do výkonné rady OPCW.

Strany znovu potvrzují svůj závazek vůči závazkům v oblasti kontroly vývozu vyplývajícím ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, BTWC a CWC a staví se proti tomu, aby některé země využívaly pro své vlastní sobecké účely vhodné mechanismy technologického a ekonomického odstrašování jiných států, jakož i provádění nelegitimní politiky jednostranných omezujících opatření. Strany se zavázaly k provádění rezoluce Valného shromáždění OSN o podpoře mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití v kontextu mezinárodní bezpečnosti.

Strany jsou přesvědčeny, že pokrok v těchto oblastech by významně zlepšil situaci v oblasti mezinárodní bezpečnosti a vážně podnítil vytvoření atmosféry příznivé pro pokrok na cestě kontroly zbrojení a odzbrojení, který by měl být zajištěn na základě zachování globální strategické stability a dodržování zásady neohrožovat bezpečnost nikoho.

Strany mají v úmyslu i nadále aktivně zvyšovat koordinaci svých přístupů a prohlubovat praktickou spolupráci při udržování a posilování globální strategické stability, jakož i při společném boji proti společným výzvám a hrozbám v této oblasti.

