Trumpovy škrty v humanitární pomoci způsobily zastavení přídělů potravin pro milion uprchlíků v Ugandě

9. 5. 2025

čas čtení 4 minuty



Podle Světového potravinového programu OSN je naléhavě zapotřebí 50 milionů dolarů v obavách, že Uganda nyní může zahájit nucenou repatriaci



Příděly potravin pro milion lidí v Ugandě byly tento týden zcela zastaveny v důsledku krize financování Světového potravinového programu OSN, což vyvolává obavy, že uprchlíci budou nyní vytlačeni zpět do zemí, kde probíhá válka.



Světovýá potravinový program (WFP) v Ugandě před dvěma týdny varoval, že na pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří utíkají před konflikty v Demokratické republice Kongo, Jižním Súdánu a Súdánu, je naléhavě zapotřebí 50 milionů dolarů.



Uganda hostí největší africkou populaci uprchlíků, která čítá 1,8 milionu osob, přičemž za poslední tři měsíce přišlo 60 000 nových uprchlíků. Podle agentury OSN dosáhla míra podvýživy krizového bodu.



„Podvýživa dosáhla v přijímacích střediscích pro uprchlíky kritické úrovně (15 % +) a obecné příděly potravin byly sníženy až o 80 %,“ uvedla.



V březnu WFP snížil potravinovou pomoc a zavedl příděly pro nově příchozí do východoafrické země.

Uprchlíci se tento týden účastní protestu požadujícího opatření kvůli vážnému nedostatku potravin, čisté vody a základních potřeb před kanceláří UNHCR v keňské Kakumě.



Hillary Onek, ugandská ministryně pro uprchlíky, uvedla, že jde o přímý důsledek radikálního omezení pomoci ze strany USA a evropských zemí.



Zmrazení výdajů na pomoc ze strany Donalda Trumpa v USA v lednu a snížení výdajů na pomoc ze strany Spojeného království v následujícím měsíci z 0,58 % hrubého národního důchodu na 0,3 % silně zasáhlo schopnost Ugandy postarat se o uprchlíky.



„Problém je mimo naši kontrolu a mimo ni. Celosvětové finanční prostředky na podporu uprchlíků se zmenšily. Peníze poskytované Světovému potravinovému programu na nákup potravin byly zastaveny. Uprchlíci ponesou následky,“ řekla Onek.



„Na pomoc se už nelze spoléhat. Přišel Trump a radikálně seškrtal prostředky na podporu uprchlických programů. Ostatní země, které přispívaly, většina z nich své malé příspěvky nedodržuje. WFP a UNHCR jsou kvůli nedostatku financí v totální krizi,“ dodal.



V roce 2024 bylo financováno pouze 46 % z 858 milionů dolarů požadovaných v plánu reakce na uprchlickou krizi v Ugandě, který byl vypracován několika agenturami.



„Není možné, abychom nyní nesli břemeno uprchlické výzvy sami. Vidím, že bude hrozit zmatek, nárůst násilí a válka,“ řekla Onek.



„Tito lidé [uprchlíci] budou hledat něco, aby přežili. Chtějí být naživu. Půjdou lidem do zahrad s maniokem, vytrhají je a to je válka a zmatek. Nevíme, jak ten hrozící zmatek překonáme,“ dodal.



Africká žena drží kus plechu s vytištěnými vlajkami USA.

„Jsme úplně v háji. Úplně nám to zkomplikovalo život,“ řekl. „Přežívali jsme z přídělů potravin a poukázek. Jak teď budeme shánět jídlo k jídlu? Lidé budou hladovět a umírat.“





UNHCR minulý měsíc vyhlásil výzvu ve výši 44 milionů dolarů na podporu 55 000 nových konžských uprchlíků a dalších 25 000, kteří by měli dorazit v příštích šesti měsících.„Tento rychlý příliv vyvolal značný tlak na základní sociální služby, včetně vzdělávání, potravin, přístřeší, zdravotních a výživových služeb a infrastruktury WASH [voda, sanitace a hygiena],“ uvedl UNHCR.„Tyto podmínky zatěžují již tak omezené zdroje, což dále zhoršuje nárůst nově příchozích, dlouhá doba vyřizování a zátěž na dopravní služby pro uprchlíky.“Simon Okello, jihosúdánský uprchlík v uprchlickém táboře Bidi Bidi, jednom z největších v Africe, uvedl, že škrty způsobí hlad a podvýživu.„Bez jídla se teď lidé možná budou muset vrátit do svých domovských zemí, odkud jsme utekli, nebo se zapojit do nelegální činnosti, aby měli co jíst,“ řekl.Aktivisté se obávají, že Uganda nyní může zahájit nucené repatriace, o čemž bude podle Onekové v nejbližší době jednat ugandský kabinet.Zdroj v angličtině ZDE