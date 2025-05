Channel 4 News: Pojedou Putin a Zelenskyj do Istanbulu?

11. 5. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 11. května 2025: Putin a Zelenskyj se mají setkat v Turecku, aby jednali o míru, ale žádné příměří není. Dobrý večer. Vladimir Putin odmítl evropské požadavky na 30denní příměří, ale nabídl zahájení mírových jednání s Vladimirem Zelenským. Donald Trump řekl, že Ukrajinci by toměli okamžitě přijmout, a do hodiny. Zelenskyj řekl, že to udělá, ale navzdory zdánlivému průlomu boje pokračují. Pokud tedy Putin bude i nadále odmítat příměří, uvalí na něj Trump sankce a obnoví dodávky zbraní na Ukrajinu?

Několik hodin poté, co evropštípolitikové dali prezidentu Putinovi ultimátum, ruský vůdce svolal novináře do Kremlu na tiskovou konferenci v 1:30 ráno. Jeho nabídka přímých mírových jednání ve čtvrtek v Istanbulu byla přijata ukrajinským prezidentem Zelenským, ale on i Evropané nadále požadují příměří. Harry Fawcett připravil reportáž:









Reportér: V časných ranních hodinách v neděli ráno a u ukrajinské dronové jednotky poblíž frontové linie ve východním Záporoží právě skončilo třídenní ruské příměří. Rusko obvinilo Ukrajinu, že ho porušila. Ukrajinci konstatují, že šlo pouze o příměří na papíře, protože ruské dělostřelectvo nepřestalo ostřelovat. Pokud jde o vyjednané ukončení války, vyjadřují se maximalisticky.





„Úplné stažení všech vojsk z území Ukrajiny. Pak můžeme jednat. Ať už Putin uvažuje o zabrání určitých regionů nebo rozdělení území, nikdo mu k tomu nedal právo.“





Putin: „Navrhujeme bezodkladně zahájit jednání příští čtvrtek 15. května v Istanbulu, kde se konala předchozí jednání a kde byla přerušena. Jsme odhodláni vést s Ukrajinou seriózní jednání. Jejich cílem je odstranit základní příčiny konfliktu a nastolit dlouhodobý mír z historického hlediska. Nevylučujeme, že během těchto jednání bude možné dohodnout se na nových příměřích a novém zastavení palby.“





Reportér: Je to přesně opačný postup, než jaký včera požadovali západní lídři v Kyjevě, kteří pohrozili rozšířením sankcí proti Rusku, pokud nesouhlasí s 30denním bezpodmínečným příměřím od pondělí. V tomto ohledu se snažili získat podporu Donalda Trumpa. Došlo k improvizované telekonferenci s prezidentem, který veřejně spekuloval, že ho Vladimir Putin tahá za nos. Trump evropský plán nepodpořil. Místo toho v neděli večer na své platformě Truth Social vyvinul tlak na Ukrajinu a uvedl, že prezident Putin chce ve čtvrtek v Turecku jednat o možném ukončení krveprolití. Ukrajina by s tím měla okamžitě souhlasit. Alespoň bude možné zjistit, zda je dohoda možná, a pokud ne, evropští lídři a USA budou vědět, jak se věci mají, a budou moci konečně pokračovat. Reakce prezidenta Zelenského byla ještě dramatičtější. Uvedl, že je připraven se ve čtvrtek setkat s Vladimirem Putinem tváří v tvář v Istanbulu, a zároveň řekl, že jako nezbytný základ pro takovou diplomacii očekává úplné příměří od pondělí.





Ukrajinci takové příměří nečekají tady v Sumy poblíž ruských hranic, kde evakuace pokračují. Pokud k příměří nedojde, budou evropští lídři muset rozhodnout, zda přistoupí k hrozícím sankcím, nebo se podřídí novému časovému plánu Putina a nyní i Trumpa.





Moderátorka: Nyní se k nám připojuje Nina Chruščeva, profesorka mezinárodních vztahů v New Yorku a pravnučka bývalého sovětského vůdce Nikity Chruščova. Zelenskyj právě zveřejnil na Twitteru, že ve čtvrtek bude osobně čekat na Putina v Turecku. Je to skutečný průlom, že?





Nina Chruščeva: Ne, je to jen divadlo. Kdo by čekal, že Putin zítra nasedne do letadla a poletí do Turecka, aby se setkal se Zelenským, který, jak si pamatujeme, si sám zakázal setkání s Putinem a jednání s ním. Je to tedy jen show. A zdá se, že obě strany v podstatě trollují prezidenta Trumpa, který chce nějakou mírovou dohodu, chce svou mírovou cenu, Nobelovu cenu míru za vyřešení tohoto konfliktu, ale zdá se, že ve skutečnosti jsme teď ještě dál od jakéhokoli rozhodnutí, než jsme byli včera.





Moderátorka: Proč to říkáte?





Nina Chruščeva: No, protože Putin nenabídl, že pojede do Istanbulu. Mluvilo se o týmech a tak dále. Ale protože se nevyjadřuje příliš jasně, Trump řekl, že Putin to navrhl a pozval Zelenského. Zelenský by to měl udělat, takže se Zelenský rozhodl vzít ho za slovo, pokud tam bude Putin sám. A bude tam čekat na něj. Pokud tam Zelenskyj bude, nesetká se s ruským týmem a Putin se nesetká se Zelenským. Myslím, že dřív zamrzne peklo, než Putin pojede do Istanbulu, aby se takhle setkal se Zelenským. Zdá se tedy, že jde o provokaci Trumpa a bohužel se jedná o čistou kampaň, nikoli o skutečnou spolupráci na potenciálním míru.





Moderátorka: Pokud je to všechno jen stínový box, jakkoli to chcete nazvat, co to znamená pro příměří, o němř Zelenskyj trvá na tom, že ho chce zahájit zítra, a evropští lídři vydali ultimátum Putinovi?





Nina Chruščeva: Z toho, co vidím, nás to nikam nevede. Putin na ultimátum nereaguje, takže k příměří nedojde. Nabídl vlastní příměří. Myslím, že zatím byla tři. Pokud tedy příměří uzavře, bude to podle jeho podmínek, až se tak rozhodne, a ne proto, že mu hrozí další sankce, které podle nich budou okamžité. Už schválili 17 kol sankcí. Co víc mohou udělat, než už udělali, nebo neudělali, nebo udělají dost? Jaké konkrétní páky ještě mají na Putina? Jak jsem řekla, zdá se, že se to stále více stává PR kampaní, zatímco tato hrozná válka pokračuje a my pokračujeme s vůdci.





Moderátorka: Trump je z Putina zjevně trochu rozčilený. Zveřejnil příspěvky na Truth Social. Například se trochu posmíval Putinovi kvůli jeho vítězné přehlídce k 75. výročí konce druhé světové války. Zvýší tedy Trump sankce? Obnoví dodávky zbraní na Ukrajinu? Je to tlak, který Trump může vyvinout?





Ruský prezident představil své nejnovější názory přibližně ve stejnou dobu v Moskvě, kde svolal novináře na briefing v 1:30 ráno. Byl tedy připraven přijmout západní požadavky na měsíční příměří? Zdá se, že ne: jeho postoj je stále stejný – nejprve jednání, pak příměří.Potenciálně ano, protože Trump nemá rád, když jej někdo podkopává, nemá rád, když ho někdo vykresluje jako klauna. A Putin to trochu dělá. A včera ve svém večerním projevu řekl: „Pane prezidente Trumpe, jsme vám za to vše opravdu vděční.“ Trump byl tedy adresátem. Trump byl rozčilený kvůli přehlídce, protože Trump má rád přehlídky a Amerika ještě žádnou nemá. V podstatě tedy trestal Putina za oslavy Dne vítězství. Zdá se však, že Trump může být ještě více rozčilený a potrestat Putina za to, že nesplnil jeho požadavky, v podstatě za Nobelovu cenu míru. Není to však jisté, protože Trump se zdá být mnohem více zaujatý a shovívavý vůči Putinovi než vůči Vladimíru Zelenskému. Ale pokud Putin bude dostatečně tlačit, Trump se nakonec naštve a bude jednat více. Nezdá se, že by Putin věřil, že ho může potkat něco horšího, a proto je ochoten odolat jakémukoli tlaku.