Nový papež kritizoval amerického viceprezidenta a Trumpovu antiimigrační politiku

Pokrytečtí čeští politikové chválí na sociálních sítí zvolení nového papeže. Nezmiňují se o tom, že je nový papež proti antiimigrační politice, kterou oni prosazují

Robert Prevost: JD Vance nemá pravdu: Ježíš po nás nechce, abychom svou lásku k druhým hierarchicky dělili podle kategorií lidí.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline