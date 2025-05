Húsiové říkají, že USA "ustoupily" a příměří se nevztahuje na Izrael

9. 5. 2025

Vysoký představitel Húsiů odmítl tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jemenská ozbrojená skupina "kapitulovala", když souhlasila s dohodou o příměří, a řekl, že místo toho USA "ustoupily", píše David Gritten. Vysoký představitel Húsiů odmítl tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jemenská ozbrojená skupina "kapitulovala", když souhlasila s dohodou o příměří, a řekl, že místo toho USA "ustoupily",

"Co se změnilo, je americká pozice, ale naše pozice zůstává pevná," řekl hlavní vyjednavač Muhammad Abdal Salam Húsii řízené televizi Al-Masíra.

Vyjednavač řekl, že USA a Húsiové se dohodli, že "již nebudou útočit na sebe" po sedmi týdnech zesílených amerických útoků na Jemen v reakci na raketové a bezpilotní útoky Húsiů na mezinárodní lodní dopravu v Rudém moři.

Abdal Salam také řekl, že dohoda nezahrnuje ukončení útoků na Izrael, který tento týden provedl dvě kola odvetných útoků na Jemen.

Podpora Húsiů palestinskému lidu v Gaze "se nezmění", dodal.

Íránem podporovaná skupina kontroluje většinu severozápadního Jemenu od roku 2014, kdy vyhnala mezinárodně uznávanou vládu z hlavního města Sanáa a zažehla ničivou občanskou válku.

Od listopadu 2023 se Húsiové zaměřili na desítky obchodních plavidel raketami, bezpilotními letouny a útoky malých člunů v Rudém moři a Adenském zálivu. Potopili dvě plavidla, zajali třetí a zabili čtyři členy posádky.

Řekli, že jednají na podporu Palestinců ve válce mezi Izraelem a Hamásem v Gaze a tvrdili - často nepravdivě - že cílí pouze na lodě spojené s Izraelem, USA nebo Spojeným královstvím.

Húsiové se nenechali odradit ani loňským nasazením západních válečných lodí v Rudém moři a Adenském zálivu na ochranu obchodních lodí, ani několika koly amerických útoků na vojenské cíle, které nařídil bývalý prezident Joe Biden.

15. března Trump nařídil zintenzivnit leteckou kampaň proti Húsiům a pohrozil, že budou "zcela zničeni".

Na konci dubna americká armáda uvedla, že zasáhla více než 800 cílů, včetně velitelských a kontrolních zařízení, systémů protivzdušné obrany a pokročilých zařízení na výrobu a skladování zbraní. Uvedla také, že útoky zabily stovky bojovníků Húsiů a "četné vůdce Húsiů", aniž by je jmenovala.

Úřady řízené Húsii uvedly, že útoky zabily desítky civilistů, ale hlásily jen málo obětí mezi členy skupiny.

V úterý Trump v Bílém domě oznámil, že Húsiové prohlásili, že "už nechtějí bojovat".

"Oni prostě nechtějí bojovat a my to budeme ctít a zastavíme bombardování, a oni kapitulovali," řekl. "Ale co je důležitější, vezmeme je za slovo."

"Říkají, že už nebudou vyhazovat lodě do povětří a to je účel toho, co jsme dělali."

Později ománský ministr zahraničí Badr Albusajdí napsal na X: "V budoucnu se ani jedna strana nebude zaměřovat na druhou, včetně amerických plavidel, v Rudém moři a průlivu Báb al-Mandab, což zajistí svobodu plavby a hladký tok mezinárodní obchodní lodní dopravy."

