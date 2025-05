Kardinálové zvolili amerického papeže Roberta Prevosta, stal se papežem Lvem XIV.

8. 5. 2025

Navzdory dlouhodobému odporu Vatikánu vůči myšlence papeže z USA kvůli postavení této země jako velmoci a jejímu světskému globálnímu vlivu je umírněný Prevost, rodák z Chicaga, stále jedním z těch, které je třeba sledovat.



Bývalý představený augustiniánského řádu, kterého František v roce 2023 jmenoval kardinálem, byl také Františkem jmenován do mocného dikasteria pro biskupy, které dohlíží na výběr nových biskupů z celého světa.



Tyto vysoké funkce spolu se skutečností, že má významné misijní zkušenosti z Peru, kde působil jako biskup města Chiclayo, ho mohou do jisté míry vykoupit v očích těch, kteří by obvykle s myšlenkou amerického papeže nepočítali.



Ve svých prvních vý rocích v italštině papež Lev XIV. řekl, že chce, aby toto poselství míru „vstoupilo do vašich srdcí, aby zasáhlo vaše rodiny a všechny lidi, ať jsou kdekoli“.



Vzdává hold papeži Františkovi a vyzývá věřící, aby „šli kupředu beze strachu, sjednoceni, ruku v ruce s Bohem a jeden s druhým“.

