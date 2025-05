Stockholm odmítl „bizarní“ dopis USA, který vyzval švédské hlavní město, aby zrušilo iniciativy v oblasti rozmanitosti

9. 5. 2025

čas čtení 4 minuty



Představitel Stockholmu prohlásil, že nevyhoví žádosti, kterou se Donald Trump snaží prosadit zrušení opatření týkajících se rozmanitosti



Představitel města Stockholm konstatovall, že město nemá v úmyslu vyhovět dopisu, který se snaží prosadit zrušení opatření týkajících se rozmanitosti, jež navrhl Donald Trump, a který je považován za první podobný dopis zaslaný zahraniční vládě.



„Je to tak bizarní," řekl Jan Valeskog, místostarosta Stockholmu pro plánování. „Záleží na našich vlastních politických prioritách, ne na těch z tohoto velvyslanectví nebo z jiných ambasád."



V březnu evropští představitelé pranýřovali Spojené státy poté, firmy napříč kontinentem uvedly, že obdržely dopisy, v nichž je informovaly, že zásah Trumpovy administrativy proti iniciativám v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze se vztahuje i na zahraniční firmy, které chtějí obchodovat s americkou vládou.



Dopis - který francouzští úředníci označili za „formu vměšování“ - žádal příjemce, aby vyplnili, podepsali a vrátili formulář potvrzující, že „neprovozují žádné programy na podporu rozmanitosti, rovnosti a inkluze“.





V dopise se dále uvádí: „Pokud nesouhlasíte s podpisem tohoto dokumentu, ocenili bychom, kdybyste nám poskytli podrobné důvody, které předáme našim právním týmům.“

Valeskog ve Stockholmu uvedl, že dopis obdržel v úterý. „Byli jsme opravdu překvapeni, protože rozmanitost, rovnost a inkluze jsou hodnoty, o které ve Stockholmu usilujeme a za které se stavíme,“ řekl.



Dodal, že jeho úřad bude nadále čekat na nějakou odpověď Američanů. „Chci říct, že je to docela velká zpráva nejen ve Švédsku, ale i v jiných zemích,“ řekl. „Takže uvidíme, co se stane.“





Zdroj v angličtině ZDE

Předpokládal, že dopis byl zaslán stavebnímu úřadu, protože byl uveden jako příjemce platby, vzhledem k tomu, že vybírá poplatky za stavební povolení. Přesto to bylo poprvé, co slyšel o tom, že by jeden z těchto dopisů byl adresován obci nebo zahraniční vládě. „Je to docela unikátní,“ řekl.Poté, co Valeskog o dopise hovořil se švédskými novinami Dagens Nyheter, přišly e-maily a reakce na sociálních sítích od obyvatel města a dalších lidí z celého Švédska. „Tisíce lidí jsou opravdu rozrušené,“ řekl. „Myslím, že většina lidí sleduje zprávy o tom, co se děje ve Státech. Ale najednou mi to s těmi požadavky přišlo bližší.“Trumpova administrativa se již několik měsíců - navzdory výzkumům, které ukazují, že společnosti s větší genderovou a etnickou rozmanitostí jsou ekonomicky výrazně úspěšné - staví proti snahám zajistit, aby se v organizacích mohli prosadit a prosperovat lidé ze všech vrstev, včetně historicky marginalizovaných skupin, jako jsou ženy a lidé jiné barvy pleti.Valeskog uvedl, že Stockholm nemá v úmyslu se tomuto požadavku podřídit. „Samozřejmě to nepodepíšeme, nevrátíme to, nic s tím neuděláme,“ řekl. „Takže teď je na velvyslanectví, aby rozhodlo, co bude dál.“Řada amerických dopisů přichází v choulostivém okamžiku pro transatlantické vztahy, které zůstaly otřeseny hrozbami eskalace cel, bezpečnostními obavami a únikem informací ze Signálu, který odhalil pohrdání Trumpovy administrativy Evropou.V úterý Valeskog vyzval americké velvyslanectví, s nímž měli tradičně dobré vztahy, aby dopis stáhlo. O dva dny později už žádná reakce nepřišla. „Nemají velvyslance, možná je to ten důvod - nevím,“ řekl.Poté, co počátkem týdne označil rozruch kolem dopisu za „jejich bolest hlavy, ne naši“, znovu zdůraznil, že americké velvyslanectví by mohlo ztratit mnohem více, kdyby se rozhodlo přerušit vztahy s obcí. „Velvyslanectví tu a tam samozřejmě potřebuje naše stavební povolení, takže je v jejich zájmu mít s městem Stockholm dobrý kontakt a spolupráci,“ řekl. „A tak je to opravdu zvláštní.“