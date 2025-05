Channel 4 News: Vladimir Kara-Murza: Rusko bude demokracií, a to daleko dřív, než se nadějete

9. 5. 2025

čas čtení 13 minut

"Dostal jsem tisíce dopisů z celého Ruska. Lidé, kteří si udělali čas a riskovali, aby napsali politickému vězni prostřednictvím oficiálního vězeňského korespondenčního systému. Protože to je jediný způsob, jak můžete vězni napsat. Bylo velmi důležité, že mi napsali, že cítí to samé co já ohledně tohoto režimu, této války a této veřejné solidarity"

Moderátor, Channel 4 News, pátek 9. května 2025, 19 hodin: Rusko oslavuje vítězství nad nacisty, zatímco stále okupuje Ukrajinu. Putinovi se připojil jeho nejlepší přítel z Číny a delegace ze Severní Koreje a rebelujícího Slovenska. Dobrý večer. Zatímco Rusko předvádělo svou tradiční vojenskou sílu při oslavách Dne vítězství, polský premiér odsoudil evropské lídry ze Slovenska a Srbska, kteří se přehlídky zúčastnili, jako hanbu pro Evropu. A zítra se země, které se nazývají koalicí ochotných, sejdou na Ukrajině, aby prosadily opatření, která mají Rusko v této zemi udržet na uzdě. Dnes večer hovoříme s ruským disidentem Vladimirem Kara-Murzou, který byl loni propuštěn ze sibiřského vězení v rámci výměny vězňů.

Vladimir Kara-Murza: „Současným Hitlerem, současným agresorem v Evropě, je sám Vladimir Putin a válka, kterou vede již více než tři roky, válka v plném rozsahu.“

Moderátor: Ruský prezident Vladimir Putin, jemuž poděkoval čínský prezident Si Ťin-pching a generálové ze Severní Koreje, předsedal každoroční přehlídce k oslavám Dne vítězství na Rudém náměstí v Moskvě, největší přehlídce vojenské síly v zemi. Kreml na akci zavedl přísná bezpečnostní opatření, uzavřel centrum města a zablokoval většinu přístupu k internetu, zatímco kolem projížděly desítky vojenských vozidel, od mezikontinentálních balistických raket po bezpilotní bojové drony. Jonathan Rugman podává zprávu.



Reportér: Vypadalo to a znělo to jako za starých časů Sovětského svazu, a samozřejmě to tak mělo být. Na přehlídce se představilo přes 11 000 vojáků. Jedná se o největší každoroční vojenskou přehlídku v Rusku od invaze na Ukrajinu a s odhadovanými 45 000 ruskými mrtvými za loňský rok je to pro Vladimira Putina příležitost posílit odhodlání svých lidí a připomenout jim, proti čemu bojují – proti oživení nacismu, jak sám říká, přičemž pohodlně zapomíná, že ukrajinský prezident je žid.





Putin: „Rusko bylo a zůstane nepřekonatelnou překážkou nacismu, rusofobii a antisemitismu. Celá země a společnost podporují účastníky speciální vojenské operace. Jsme hrdí na jejich odvahu a odhodlání. Na sílu ducha, která nám vždy přinesla vítězství.“









Putin poděkoval generálům, kteří přijeli z Severní Koreje. Zhruba 11 000 jejich vojáků jsou v podstatě jeho žoldáci a západní zpravodajské služby odhadují, že jich dosud byly zabity stovky. Jejich přítomnost na Rudém náměstí je možná spíše znakem starého světového řádu než nového. Nejváženějším hostem byl čínský prezident Si Ťin-pching. Při čaji v Kremlu tito lídři odmítli to, co označili za pokus Washingtonu o jejich izolaci. A navzdory všem Trumpovým vstřícným gestům vůči Moskvě zůstává propast mezi Východem a Západem hluboká. Tato demonstrace síly může Trumpa odradit od myšlenky, že mírová dohoda ohledně Ukrajiny je vůbec možná, protože Rusko je nyní v táboře Číny, a ne naopak. Putin je závislý na válečném hospodářství, které je samo o sobě závislé na tom, že Čína kupuje jeho levnou ruskou ropu.





Na Ukrajině samotné evropští ministři a diplomaté uctili památku válečných obětí při poněkud skromnější ceremonii. Doufají, že Putinova neústupnost přiměje Trumpa k poznání, že v současné době není možné s ruským lídrem uzavřít žádnou dohodu a že je nejprve třeba uvalit další sankce. To je také poselství prezidenta Zelenského.





Zelenskyj: „Na Ukrajině se také připravujeme na setkání s lídry koalice ochotných. Čeká nás vážná práce a potřebujeme tuto koalici, která musí být dostatečně silná, aby zajistila bezpečnost tak, jak jsme se všichni dohodli.“





Reportér: V Moskvě Putin vzpomínal na 27 milionů obětí Sovětského svazu, které zahynuly během druhé světové války, což je podle něj strašná oběť, na kterou Západ podle něj pohodlně zapomněl. Tato ceremonie bezpochyby povzbudila morálku vůdce, který je izolovanější, než je ochoten přiznat.





Stejně jako my ostatní může i ruský vůdce jen hádat, co Donald Trump udělá dál. Ale když se vracel do Kremlu, možná doufal, že americký prezident bude tak rozladěn a znuděn absencí rychlého mírového řešení, že prostě odejde.









Moderátor: Vladimir Putin si udržuje svou 25letou moc kombinací vojenské síly a brutálního potlačování opozice. Jedním z lidí, který tyto taktiky dobře zná, je exilový ruský politik Vladimir Kara-Murza. Když jsme s Vladimirem Kara-Murzou mluvili v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu, byl tváří v tvář ohrožení vlastního života neústupný:

2022: „Zmínil jste mnoho pokusů o atentát na disidenty, včetně vás samotného. Alespoň dvakrát jste pocítil, že se proti vám zvýšila osobní hrozba.





„No, dvakrát se mě pokusili zabít. Co může být horšího?“





O několik dní později, po návratu do Ruska, se tváří v tvář ocitl s realitou této hrozby, když byl zatčen, souzen převážně za zavřenými dveřmi, usvědčen a odsouzen za zločin, kterým bylo kritizování Putinovy války na Ukrajině, k 25 letům vězení na Sibiři. Připojil se tak k tisícům dalších, kteří byli zadrženi Putinem, ale jeho práce jako opozičního politika mu zajistila známost. Jeho žena Evgenia pokračovala v boji v jeho nepřítomnosti.









Moderátor: Po více než dvou letech ve vězení, z toho jedenácti měsících na samotce, byl Kara-Murza propuštěn v srpnu loňského roku v rámci historické výměny vězňů mezi Ruskem a Spojenými státy. Dalším propuštěným novinářem Washington Post byl Evan Gershkovich, zatímco na druhé straně byl propuštěn Vadim Krasikov, ruský zabiják bezpečnostních služeb, který si odpykával doživotní trest v Německu.









Vladimir Kara-Murza: „Můj dědeček až do konce života nikdy nemluvil o gulagu ani o válce. Je to obrovský kontrast, víte, oproti těm Putinovým příznivcům, kteří jezdí po Moskvě s nálepkami na autech, že to můžeme zopakovat, že to můžeme zopakovat. Ne. Pro lidi jako můj dědeček, kteří tu válku skutečně zažili, už nikdy ne. Na rozdíl od nich, "my to můžeme zopakovat". Den vítězství je samozřejmě velmi důležitý den. Je to posvátný den pro mnoho lidí, nejen v Rusku, ale i tady ve Velké Británii, v USA, víte, ve všech spojeneckých zemích, které porazily Hitlera. Ale pokud jde o Putinův režim, vidíme, že tito lidé to jen využívají jako propagandistický trik.“









Vladimir Kara-Murza: „No, pokud provedeme skutečné srovnání, a já jsem historik vzděláním, současným Hitlerem, současným agresorem v Evropě, je sám Vladimir Putin a válka, kterou vede již více než tři roky, totální válka proti Ukrajině, je největším vojenským konfliktem na evropské půdě od konce druhé světové války a agresorem je zde Vladimir Putin.“

Moderátor: Když jste byl zatčen, Spojené státy stály na straně Ukrajiny. A bylo zcela jasné, kdo je agresorem. Nyní americký prezident Trump věří, že Rusko bylo provokováno činy Západu, a fakticky podpořil ruskou verzi událostí.





Vladimir Kara-Murza: Je šokující, hanebné a opovrženíhodné vidět, jak administrativa Spojených států amerických v podstatě opakuje propagandistickou verzi Kremlu. Důležité je také to, že nejde jen o slova, ale také o činy. Vzpomeňte si, jak po hanebné scéně v Bílém domě a verbálním útoku na Zelenského na konci února Spojené státy uvalily na Ukrajinu takzvanou pauzu v poskytování vojenské pomoci, která zahrnovala i pozastavení sdílení zpravodajských informací.





To vedlo ke stovkám obětí, protože Ukrajina zůstala bez zpravodajských informací, například o tom, odkud rakety přilétají. Stovky obětí, včetně civilistů. A ty jsou nyní nejen na svědomí Putina, ale také na svědomí pana Trumpa, který Putina legitimizuje, nebo se o to alespoň snaží. Doufám, že Evropa na to neskočí, ale snaha legitimizovat Putina na mezinárodní scéně je hanebná.





Moderátor: Myslíte si, že lze Trumpův pohled nebo narativ změnit?





Vladimir Kara-Murza: Myslím, že je velmi důležité, aby evropské země, včetně Spojeného království, pochopily: Jediným způsobem, jak tuto krizi skutečně vyřešit, jediným způsobem, jak tuto válku skutečně ukončit, jediným způsobem, jak skutečně zajistit dlouhodobý mír, stabilitu a bezpečnost, a to nejen pro Ukrajinu, ale pro celý evropský kontinent, je, aby se Rusko stalo normální demokratickou zemí.





Moderátor: Můžeme si promluvit o vašich vlastních zkušenostech? Když jsem s vámi naposledy mluvil, už jste byl dvakrát otráven. V té době jste musel vědět, že riskujete svůj život.





Vladimir Kara-Murza: Podívejte, jsem ruský politik. Politik musí být ve své vlastní zemi. Jinak nemůže pracovat.





Moderátor: Jak to, že jste se nebál? Jak jste ovládal svůj strach?

Vladimir Kara-Murza: Bál jsem se, jsem živý člověk. Nejsem robot. Nejsem Superman, ale jak jednou řekl velký americký vůdce, senátor John McCain, odvaha není absence strachu. Je to schopnost jednat navzdory svému strachu. Víte, ať už byla v těch obžalobách, rozsudcích a všech těch takzvaných oficiálních dokumentech napsána jakákoli slova. V každém okamžiku každého dne, který jsem strávil v tom vězení, nejprve v Moskvě a pak na Sibiři, jsem věděl, že mám pravdu a lidé v Kremlu se mýlí.





Moderátor: Nebál jste se, že vás zabijí?





Vladimir Kara-Murza: Ve vězení si nemůžete dovolit mít strach, protože to nepřežijete. Musíte se prostě sebrat. A opět, vědomí, že máte pravdu, opravdu pomáhá. Vím také, že v Rusku je mnoho lidí, kteří smýšlejí jako my, kteří podporují to, co děláme. Dostal jsem tisíce dopisů z celé země. Lidé, kteří si udělali čas a riskovali, aby napsali politickému vězni prostřednictvím oficiálního vězeňského korespondenčního systému. Protože to je jediný způsob, jak můžete vězni napsat. Bylo velmi důležité, že mi napsali, že cítí to samé co já ohledně tohoto režimu, této války a této veřejné solidarity. Solidarita lidí ve svobodném světě. Tímto způsobem mnoho poslanců zde v Británii z různých politických stran, kteří, jak víte, vystoupili v parlamentu, kladli otázky, vydávali prohlášení a předkládali rezoluce. Pro někoho, kdo jen chodí po ulicích svého města, to možná nezní jako velká věc, ale musím říct, že když sedíte v cele o rozměrech dva na tři metry v samovazbě ve věznici s maximální ostrahou na Sibiři, je opravdu důležité vědět, že svobodný svět je s vámi solidární.





Moderátor: Věříte, že se vrátíte?





-1

454

Poprvé byly předvedeny ruské drony, které změnily povahu válčení, a pro něž to byl vzácný den volna od páchání zkázy. Ukrajinské drony se na začátku tohoto týdne podařilo uzavřít všechna čtyři moskevská letiště. Dorazilo více než 20 zahraničních hodnostářů, z nichž většina patřila k takzvané ose nepohodlných zemí z Kuby, Venezuely a Egypta a samozřejmě nechyběl ani veselý diktátor ze sousedního Běloruska.„Bojuje za něco tak obrovského. Každý hlas, jako je ten Vladimirovův, je naprosto zásadní.“Kara-Murza pokračuje ve své práci za svobodné a demokratické Rusko a při návštěvě Londýna jsem se s ním setkal, abych se ho zeptal na Putinův Den vítězství a nastolení demokracie v Rusku. Jaké to je být tady před ruskou propagandou o vítězství?„Ano. Historie byla překroucena a moderní srovnání porážky nacistů na Ukrajině, jak to říkají Putin a jeho přisluhovači.“Nemám absolutně žádné pochybnosti, že Rusko bude demokratickou zemí. Nemám absolutně žádné pochybnosti, že se vrátím do své vlasti, do své domoviny, a myslím si, že to bude mnohem dříve, než si lidé myslí.Celý rozhovor s Vladimirem Karou-Murzou si můžete prohlédnout na našem kanálu YouTube nebo kdekoli jinde, kde posloucháte podcasty.