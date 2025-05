Kreml nabídl USA, ať nakoupí ruský plyn a přeprodají ho Evropě

9. 5. 2025

Rusko a Spojené státy na jednáních o urovnání na Ukrajině jednají o obnovení dodávek ruského plynu do Evropy, uvedla agentura Reuters s odvoláním na osm zdrojů obeznámených s jednáními. Rusko a Spojené státy na jednáních o urovnání na Ukrajině jednají o obnovení dodávek ruského plynu do Evropy, uvedla agentura Reuters s odvoláním na osm zdrojů obeznámených s jednáními.

Podle partnerů agentury se diskutuje o možnosti, ve které se americké společnosti stanou prostředníky mezi Gazpromem a jeho evropskými zákazníky: Budou nakupovat ruský plyn a dále ho prodávat, a to i do Německa. Takové schéma, říkají zdroje, vyhladí politickou opozici vůči ruskému plynu v EU.

Další možností je, že američtí investoři nakoupí podíl v plynovodu Nord Stream, plynovodech vedoucích přes Ukrajinu, nebo v samotném Gazpromu. Pomoc Kremlu získat zpět svou roli na evropském trhu s plynem by mohla pomoci uzavřít mírovou dohodu s Vladimirem Putinem, sdělily zdroje agentuře Reuters. Ty také věří, že takový systém je výhodný pro Spojené státy, protože budou moci přesně kontrolovat, kolik plynu Rusko pumpuje do EU, uvedly zdroje.

Aby se Gazprom vrátil na německý trh, je připraven opustit praxi dlouhodobých smluv, které byly uzavřeny na celá desetiletí: Podle partnerů agentury Reuters zvažuje možnost krátkých dvouletých transakcí s výraznou slevou.

Před válkou zaujímal ruský plyn 40 % evropského trhu a na svém vrcholu dosahovaly dodávky Gazpromu 200 miliard metrů krychlových ročně. Od té doby se objemy vývozu zhroutily téměř sedmkrát: V letech 2023-24 činily 28 miliard, respektive 32 miliard metrů krychlových a staly se rekordními minimy od druhé poloviny 70. let.

Na rozdíl od ropných společností, kterým se po uvalení sankcí podařilo najít nové zákazníky v Číně a Indii, Gazpromu nezůstalo nic: Ačkoli plynovod Síla Sibiře do Číny fungoval na plnou kapacitu (38 miliard metrů krychlových), stačí to na kompenzaci pouze pětiny dřívějšího exportu do Evropské unie. A pokus dohodnout se na výstavbě druhé trati zatím nepřinesl výsledky.

Pouze dvě země nadále nakupují plyn Gazpromu v Evropské unii - Maďarsko a Slovensko. Nejméně tři další státy - Francie, Španělsko a Belgie - však dovážejí ruský LNG. V důsledku toho je nyní celkový podíl ruského plynu v EU 19 %. A příjmy z jeho exportu dosahují podle agentury CREA téměř 1 miliardy eur měsíčně.

Rozhovory o plynu vedli zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Stephen Witkoff a šéf ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, říkají zdroje Reuters. Kreml jménem tiskového tajemníka Dmitrije Peskova nepřímo potvrdil skutečnost takových jednání. Gazprom je připraven obnovit dodávky, pokud bude mít potrubní systém nového majitele, řekl v dubnovém rozhovoru pro Le Figaro. Podle Peskova Moskva "ví", že některé země EU by rády opět nakupovaly plyn z Ruska.

Evropská komise se však staví proti. Tento týden představila plán, podle kterého bude od roku 2027 v Evropské unii zakázáno jakékoli palivo z Ruské federace. Kromě právních problémů existují i technické: Ze čtyř větví Nord Streamu zůstává po výbuchu v provozuschopném stavu pouze jedna. Nord Stream 2 zároveň neobdržel od německé vlády formální povolení k zahájení prací, připomněl agentuře Reuters oficiální zástupce německého ministerstva hospodářství a energetiky.

