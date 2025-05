Putin nabídne, nejspíše lživě, jednání a čeští politici jsou v rauši

11. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Stačí, aby ruský prolhaný diktátor prohlásil, že chce přímá jednání s Ukrajinou bez podmínek, a někteří naši politici se dostanou do rauše. Bylo to hmatatelně jasné v Otázkách V. Moravce, kde jediný ze čtyř hostů, Alexandr Vondra (europoslanec za ODS), bral vážně to, že ze strany Putina může jít jenom o další lhaní.