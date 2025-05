10. 5. 2025 / Pavel Veleman

čas čtení 6 minut

Nastal masivní útok spekulativního finančního kapitálu na jediné skutečné bohatství českých rodin, které získaly za podporu neoliberální ideologie - levné, privatizované byty

Víte, jakou cenu má dnes váš byt? Ať už plánujete prodej nebo jen zvažujete možnosti, aktuální ocenění nemovitosti vám dá jistotu, že se rozhodujete správně. Díky naší profesionální službě zjistíte vše, co potřebujete, jednoduše a zdarma.

Prodáváte nemovitost? Chcete to mít rychle z krku – bez stresu, bez oprav a bez čekání?

S námi prodáte snadno, rychle a férově.

Jak to funguje?

- dostanete nabídku do 24 hodin – žádné zbytečné průtahy

- žádné prohlídky, žádní spekulanti – prostě rovnou prodáte.

A nejlepší na tom? Nemáte co ztratit. Klikněte níže, nechte si udělat bezplatnou nabídku ještě dnes a buďte do konce týdne milionářem!"



Toto jsou nabídky reklam, kterých jsou desítky.

Také na Vás se valí zejména po internetu v posledních měsících tato naprosto neregulovaná, agresivní kampaň, která by po zkušenostech v této zemi s kupónovou privatizací, exekucemi, podomními prodejci, pracovními agenturami měla nás sociální pracovníky varovat před zamýšlenými i nezamýšlenými důsledky tohoto agresivního marketingu útočícího na to poslední, co mnohdy lidé vlastní - své domovy.