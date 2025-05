Současný český fištrón a osvobození Československa v roce 1945

8. 5. 2025 / Boris Cvek

K osvobození Československa v roce 1945 došlo z rozhodnutí a za spolupráce velmocí: Sovětského svazu, Spojených států a Spojeného království. Cílem bylo zničit nacistický režim v Německu (ne Německo nebo Němce) a osvobodit od něj Evropu, včetně Československa. Jen sovětských vojáků v této válce mezi lety 1941 a 1945 padlo 6-9 milionů.

Ačkoli Spojené království představovalo ještě během druhé světové války obrovské globální impérium, jeho význam rapidně upadal. Pax Britannica se datuje zhruba do let 1815-1914. Po roce 1945 přichází pax Americana, jehož první krok v Evropě byl program rozsáhlé ekonomické pomoci známý jako Marshallův plán. Dokonce i Gottwaldem vedená vláda se jej chystala v roce 1947 přijmout, ale Stalin to zakázal.

Tak jsme byli po válce samostatní. Už od roku 1945 Beneš a spol. nechali značnou část faktické moci ve státě (vnitro) v rukou Sovětského svazu. Roky 1948 a 1968 na to logicky navazovaly. Chrabří Poláci ale skončili oplocení stejně jako my. Maďaři taky. Pobaltí bylo přímo sovětské.

Díky tomu, že v západní Evropě se po konci druhé světové války podařilo vytvořit prosperující alternativu k sovětskému modelu, a to zejména v souvislosti s integračním procesem, mohli jsme se nakonec i my dočkat svobody, protože Gorbačov zničil Sovětský svaz právě tím, že chtěl mít stejnou prosperitu a svobodu v SSSR jako v západní Evropě (a soudruzi v Číně jej považovali za idiota). Dodnes patří země západní Evropy mezi ty s nejvyšší kvalitou života na světě.

Jenže, paradoxně v době, kdy Rusko už dávno neusiluje o západoevropský model a naopak jej chce zničit aspoň ve svých bývalých otrockých státech, ne-li v Evropě, ve světě vůbec, my ve východní Evropě ty západní země dnes považujeme především za selhávající, za zlý Brusel, za zelené šílenství, za no-go zóny plné migrantů, kde se nedá žít. A už vítáme s otevřenou náručí ty zástupy Němců, Francouzů, Nizozemců, Skandinávců, kteří k nám utíkají před tou hrůzou u nich doma. Vždyť u nás, tu je přece ten etalon rozumnosti a správného života, bezpečí a prosperity. Kdo by neobdivoval český fištrón!

Tam naopak je přece ta zrádná západní Evropa, která nezbrojila, která se vezla jako údajný černý pasažér, kterou férově budí Trump ze spánku, když chce reparace po Ukrajině a ne po Rusku a když podporuje krajní pravici v Evropě. Za to bude nobelovka jak vyšitá! Za mír přece. A k dobru se připočte i vyhrožování Kanadě a Dánsku. Holt to je fištrón.

A tak co nám zůstává z roku 1945? Že budeme viset jako zmatený blb ve vakuu zahleděnosti do sebe, až nás Putin sezobne jako malinu? Že mentálně nepatříme a vlastně nechceme patřit do západní Evropy? Navzdory ruské hrozbě. Navzdory řečnění o prosperitě a suverenitě. Navzdory jedné strašné lekci za druhou, které nám dějiny udělovaly tak často.

