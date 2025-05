Muzeum v Nizozemsku ruší zapůjčování děl do USA kvůli Trumpovým škrtům v oblasti umění

9. 5. 2025

čas čtení 3 minuty



Mauritshuis v Haagu konstatuje, že by bylo třeba zaručit bezpečnost uměleckých děl uprostřed nejistoty způsobené škrty ve financování ze strany USA



Přední nizozemské muzeum uvedlo, že přehodnocuje zapůjčování děl ze svých sbírek do muzeí v USA uprostřed nejistoty vyvolané škrty ve financování a ideologickými požadavky Donalda Trumpa.



Martine Gosselinková, ředitelka muzea Mauritshuis v Haagu, jehož sbírka zahrnuje Vermeerovu Dívku s perlovou náušnicí a Rembrandtovu Lekci anatomie doktora Nicolaese Tulpa, uvedla, že její tým se kvůli těmto zmatkům obává zapůjčovat díla do USA.





Řekla, že Mauritshuis po léta spolupracoval s historiky umění a kurátory za Atlantikem v neustálé konverzaci zahrnující zápůjčky uměleckých děl a spolupráci při výzkumu.



V posledních měsících, kdy se Trumpova administrativa snaží omezit financování a útočit na výstavy, které považuje za „nevhodné, konfliktní nebo protiamericky zaměřené“, se však do těchto rozhovorů začali stále více vkrádat politici.



Kolegové z USA vyjadřují obavy, že přijdou o práci nebo že budou muset plnit vládní zadání, uvedla. „Opravdu cítíme s kolegy v amerických institucích, s tím, co se děje v archivech, knihovnách a muzeích,“ řekla Gosselinková. „Je to obrovská katastrofa.“



V březnu vydal Trump exekutivní příkaz namířený proti Smithsonovu institutu ve Washingtonu a obvinil tento největší muzejní, vzdělávací a výzkumný komplex na světě z prezentace „konfliktních narativů, které zkreslují naši společnou historii“.



Jeho administrativa se také snaží snížit financování předních agentur, které podporují americká muzea a další umělecké iniciativy.



Gosselinková odmítla uvést jména, ale uvedla, že se pracuje na plánech zapůjčit díla konkrétním institucím v USA.



„Neříkám, že to neuděláme,“ řekla. „Ale budeme mimořádně opatrní a potřebujeme záruky. Protože když to půjčíte do muzea a tam není dostatek personálu, který by s tím zacházel tak, jak chcete, aby se s tím [zacházelo], tak si klademe otázku, jestli je dobré tam naši sbírku posílat.“



Začátkem tohoto měsíce federální soudce dočasně zablokoval Trumpově administrativě další rušení jedné z agentur, která poskytuje finanční prostředky americkým knihovnám a muzeím, což Americká aliance muzeí označila za „úspěšný první krok v procesu, který bude zřejmě zdlouhavý“.



Hrozba krácení finančních prostředků však nadále přetrvává. Národní muzeum afroamerické historie a kultury ve Washingtonu DC se ocitlo pod přímým útokem Trumpovy administrativy.



S touto nejistotou je třeba počítat, řekla Gosselinková. „Jak si můžete být jisti, že muzeum bude po celou dobu výpůjčky stále otevřené, a bude fungovat?“ dodal.



Podle ní muzeum Mauritshuis zatím neučinil žádné konkrétní rozhodnutí. „Pro nás to není nic velkého, když dílo nemůže několik let cestovat,“ řekla.



Místo toho vyjádřila politování nad dalekosáhlými nárazovými vlnami škrtů ve financování v USA.





„Z vědeckého hlediska byste chtěli diskutovat, psát společně knihy, dělat společně výzkum. Jsem ovšem zvědavá, zda tyto věci budou pokračovat tak, jak jsme to dělali v posledních desetiletích,“ řekla.





Zdroj v angličtině ZDE

