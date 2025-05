USA zahajují okamžité vyhazování až 1 000 transsexuálních příslušníků armády

9. 5. 2025

Foto: Hegseth



Pentagon poskytne dalším trans příslušníkům služby 30 dní na vlastní identifikaci





Podle nové směrnice vydané ve čtvrtek Pentagon odstraní 1 000 příslušníků armády, kteří se otevřeně identifikují jako transsexuálové, a těm, kteří se jako transsexuálové ještě otevřeně neidentifikovali, dá 30 dní na to, aby se odstranili.



Podnětem k vydání memoranda je úterní rozhodnutí Nejvyššího soudu, které Trumpově administrativě umožňuje prosazovat zákaz trans příslušníků armády. Ministerstvo obrany uvedlo, že bude následně procházet lékařské záznamy, aby identifikovalo další osoby, které se nepřihlásily.

Úředníci uvedli, že k 9. prosinci 2024 bylo v aktivní službě, národní gardě a záloze diagnostikováno 4 240 vojáků s genderovou dysforií, což představuje nepatrný zlomek - ze 2 milionů osob ve službě, i když připouštějí, že počet může být vyšší.



Ve čtvrtek zveřejněné memorandum odráží memorandum rozeslané v únoru, ale jakákoli opatření byla tehdy zastavena několika žalobami. Když počátkem letošního roku vyšla původní směrnice Pentagonu, dávala příslušníkům služby 30 dní na to, aby se sami identifikovali. Od té doby tak učinilo asi 1 000 z nich.



Mluvčí Pentagonu Sean Parnell ve svém prohlášení uvedl, že 1 000 vojáků, kteří se již sami identifikovali, „zahájí proces dobrovolného odchodu“ z armády.



Rae Timberlakeová, mluvčí organizace Sparta Pride, je jednou z tisícovky těch, kteří se rozhodli pro sebeidentifikaci. Timberlakeová sloužila u námořnictva 17 let a uvedla, že trans příslušníci, kteří nevyužijí současnou nabídku na odchod, by mohli přijít o výhody, které se budovaly roky služby.



„Neexistuje žádná záruka přístupu k důchodu, odstupnému nebo čestnému propuštění,“ řekl Timberlake.



Navzdory rozhodnutí Timberlakové odejít by prý mnoho trans vojáků pokračovalo ve službě, kdyby jim to bylo umožněno.



„Není to dobrovolné. Je to rozhodnutí, ke kterému lidé přicházejí pod nátlakem,“ řekla Timberlaková. „Jedná se o 1 000 transgender vojáků, kteří by sloužili, kdyby nebyly vytvořeny podmínky, které je nutí k rozhodnutí pro jejich vlastní blaho nebo blaho jejich rodin v dlouhodobém horizontu.“



Jde o nejnovější krok Trumpovy administrativy, který si bere na mušku trans příslušníky armády a trans veterány. Poté, co Trump nastoupil do úřadu a vydal příval exekutivních příkazů zaměřených na gender, začalo ministerstvo pro záležitosti veteránů (VA) zpřísňovat zdravotní péči o LGBTQ+ veterány, počínaje zrušením směrnice VA 1341, čímž postupně zrušilo léčbu genderové dysforie.



Vyloučení trans příslušníků armády přichází v součinnosti s dřívějšími názory ministra obrany Peta Hegsetha, že ženy se nehodí pro bojové role, a to v době, kdy má nábor do armády hluboké problémy a veteráni vyjadřují obavy, že případné škrty VA by mohly mladým Američanům ještě více zabránit v tom, aby se přihlásili do armády.





Při čtvrtečním oznámení o odvolání Hegseth zdvojnásobil svůj tvrdý přístup. „Opouštíme WOKENESS AND WEAKNESS. Už žádná zájmena,“ napsal Hegseth ve čtvrtek v příspěvku na Twitteru. „S těmi sračkami jsme skončili.“



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

