Haaretz: Nemůžeme odvracet zrak od záběrů dětí zabitých v Gaze

8. 5. 2025

Foto: Palestinská dívka zabitá při izraelském úderu v pásmu Gazy na začátku tohoto týdne



Můžeme odmítnout počet mrtvých v Gaze, zpochybnit čísla nebo se spolehnout na popírání a ospravedlňování. Hořká pravda však zůstává: Izrael je zabil. Stalo se tak našima rukama.





Dívku na této fotografii nechceme vidět. Pokud ji uvidíme, budeme se cítit provinile. Nechceme se cítit provinile, protože 7. říjen se stal nám, ne jim. A tohoto pocitu se nechceme vzdát, ani když v jeho jménu zabíjíme tisíce dětí. Můžeme odmítnout počet mrtvých v Gaze, zpochybnit čísla nebo se spolehnout na popírání a ospravedlňování. Hořká pravda však zůstává: Izrael je zabil. Stalo se tak našima rukama.Dívku na této fotografii nechceme vidět. Pokud ji uvidíme, budeme se cítit provinile. Nechceme se cítit provinile, protože 7. říjen se stal nám, ne jim. A tohoto pocitu se nechceme vzdát, ani když v jeho jménu zabíjíme tisíce dětí.



V úterý izraelské letectvo zabilo devět dětí ve věku od 3 do 14 let. Dva letecké údery v rozmezí několika hodin zasáhly školu v uprchlickém táboře al-Bureij v centrální části Gazy, která ukrývala vysídlené Palestince. Izraelská armáda uvedla, že cílem bylo „velitelské a kontrolní středisko Hamásu“ a že „byla přijata opatření ke zmírnění rizika poškození nezúčastněných civilistů“. Bez ohledu na to, zda byla taková opatření přijata, bylo při úderech zabito 32 Palestinců, včetně nejméně devíti dětí a čtyř žen.



Sociální sítě opět zaplnily fotografie a videa: těla dětí; rodiče nesoucí své zraněné děti, jiní se loučí se svými mrtvými dětmi. Záběry, od kterých odvracíme zrak, abychom neviděli, co jsme způsobili. „Mohou si za to sami,“ říkáme si a dál ospravedlňujeme válku, která se už dávno stala nekontrolovaným záchvatem pomsty.





Izraelci mohou i nadále odvracet zrak od jakékoli dokumentace, která je postaví tváří v tvář pohledům na zabíjení v Gaze. Média mohou i nadále zanedbávat své povinnosti (i v ČR, pozn.red.) a neodhalovat, co se děje jménem Izraelců.





Nesmíme odvracet oči. Musíme se probudit a hlasitě křičet: Zastavte tuto válku.





Zdroj v angličtině ZDE

Můžeme i nadále ignorovat počet Palestinců, kteří byli v Pásmu Gazy zabiti - více než 52 000, z toho asi 18 000 dětí; zpochybňovat věrohodnost údajů, používat všechny mechanismy represe, popírání, apatie, distancování, normalizace a ospravedlňování. Nic z toho však nezmění hořkou skutečnost: Izrael je zabil. Udělaly to naše ruce.