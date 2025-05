Americké ministerstvo zahraničí sestavilo seznam vnitřních nepřátel

7. 5. 2025

Před několika dny Eileen Guo z MIT Technology Review zveřejnila sólokapra: Darren Beattie, jeden ze zástupců Marca Rubia na ministerstvu zahraničí, si vyžádal všechny záznamy týkající se jakékoli komunikace mezi Global Engagement Center, malým, nyní rozpuštěným úřadem, který se dříve zabýval zahraničními propagandistickými kampaněmi, a dlouhým seznamem organizací a lidí. Týká se to i mě, píše Anne Applebaum. Před několika dny Eileen Guo z MIT Technology Review zveřejnila sólokapra: Darren Beattie, jeden ze zástupců Marca Rubia na ministerstvu zahraničí, si vyžádal všechny záznamy týkající se jakékoli komunikace mezi Global Engagement Center, malým, nyní rozpuštěným úřadem, který se dříve zabýval zahraničními propagandistickými kampaněmi, a dlouhým seznamem organizací a lidí. Týká se to i mě,

Beattie také požádal o jakoukoli komunikaci, která zmiňuje určitá módní slova, včetně "incel", "q-anon", "Black Lives Matter" a "teorie velkého nahrazení". Zdá se, že Beattie sestavuje nějaký druh dokumentu, který bude sloužit k "dokázání" něčeho, co se nestalo: že Global Engagement Center, které nikdy nefungovalo ve Spojených státech, nějakým způsobem cenzurovalo americké konzervativce.

Určitě jsem byla v kontaktu s Global Engagement Center, protože jsem o tom psala a citovala z některých jeho vyšetřování. GEC pracovala na odhalování ruských operací praní informací a na sledování čínských a íránských informačních kampaní. GEC je zmíněna v mé knize Autocracy Inc a v článku pro Tha Atlantic The New Propaganda War, který jsem publikovala minulý rok a který byla částečně vyňat z této knihy. V tomto článku jsem zmínil jedno z několika schémat, o kterých se mluvilo v GEC:

"Pressenza, webová stránka založená v Miláně a v roce 2014 přemístěná do Ekvádoru, publikuje v osmi jazycích, popisuje se jako "mezinárodní zpravodajská agentura věnovaná zprávám o míru a nenásilí" a uvádí článek o biolaboratořích na Ukrajině. Podle amerického ministerstva zahraničí je Pressenza součástí projektu provozovaného třemi ruskými společnostmi, které plánovaly vytvořit články v Moskvě a poté je přeložit pro tyto "nativní" stránky, podle čínské praxe, aby vypadaly "místně". Pressenza obvinění popřela; jeden z jejích novinářů, Oleg Jasinskij, který o sobě tvrdí, že je ukrajinského původu, reagoval odsouzením americké "planetární propagandistické mašinérie" a citací Che Guevary."

GEC se však stala ohniskem širší konspirační teorie, kterou nejlépe popsala badatelka Renée DiResta ve své knize Neviditelní vládci: Lidé, kteří mění lži v realitu. Bohužel, Trumpova administrativa nyní GEC rozpustila, takže USA zůstaly bez týmu lidí, kteří by mohli identifikovat a odhalovat zahraniční informační kampaně. Místo toho to vypadá, že se ministerstvo zahraničí připravuje na kampaň proti každému, kdo s ním byl kdy spojen.

Můj kolega z Atlanticu, Tom Nichols, si představoval, že Beattieho žádost začíná takto:

"Vážení soudruzi z ministerstva zahraničních věcí! Dnes vás žádáme, abyste zkontrolovali své záznamy a zjistili jakoukoli komunikaci, kterou jste mohli mít s nespolehlivými živly, které jsou kritické k naší straně a našemu vůdci. Pokud jste byli v kontaktu s novináři, výzkumníky nebo jinými podvratnými živly, žádáme vás, abyste tyto interakce v plném rozsahu nahlásili starším soudruhům odpovědným za důležitou práci ideologické ostražitosti. Uveďte také, zda jste se setkali s jakýmkoli podezřelým použitím následujících výrazů..."

To ve skutečnosti není způsob, jakým úřadující náměstek ministra zahraničí Darren Beattie sdělil svou žádost o informace malé kanceláři na ministerstvu zahraničí, ale mohl to tak docela dobře udělat. Beattie je jedním ze samozvaných ideologických komisařů prezidenta Donalda Trumpa v exekutivě a zdá se, že se svých povinností ujímá s chutí.

Další kolega z Atlanticu, Charlie Warzel, také psal o tomto příběhu (a Atlantic pro něj udělal skvělý grafický design).

Poznamenal, že Beattie připravuje podobný scénář, jaký nasadil Elon Musk poté, co převzal Twitter: Stáhnout hromadu dat, "spojit tečky" konspirativním způsobem, očernit lidi a tvrdit, že vytváří "transparentnost". Poukazuje na pokrytectví:

"Zveřejňování interní korespondence lidí, které administrativa považuje za kritiky a ideologické oponenty, může mít velmi dobře mrazivý účinek na novináře a instituce, které se snaží pohnat vládní agentury k odpovědnosti. Přinejmenším to vysílá zprávu, že vláda je ochotna zneužít zásoby informací, které jí byly svěřeny jejími občany, aby obtěžovala nebo zastrašovala ostatní. Jinými slovy, je to pokus zneužít vládní moc přesně tím způsobem, z něhož Beattie a republikáni obviňují demokraty."

Není pochyb o tom, že v pravý čas bude co říci více.

Zdroj v angličtině: ZDE

