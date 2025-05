Vznikne mezi Indií a Pákistánem větší válka?

9. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátor, Channel 4 News, pátek 9. května 2025, 19 hodin: Dnes v noci byly slyšet výbuchy v některých částech indického Kašmíru a Pákistán byl obviněn z další vlny útoků bezpilotních letounů, Indie tvrdí, že zachytila stovky pákistánských bezpilotních letounů, které podle ní směřovaly k cílovým městům a vojenským základnám. Pákistán označil tato obvinění za nepodložená a zavádějící a popřel jakékoli útočné akce. Nejnovější informace nám poskytne náš zahraniční korespondent Secunder Kermani, který je v Islámábádu. Secundere?

Reportér: Krishi, jsme uprostřed nejnebezpečnějšího konfliktu mezi těmito zeměmi za posledních dvacet let. Již druhou noc po sobě dostáváme zprávy z Indie a indické části Kašmíru o výbuších a bezpilotních letounech vyslaných Pákistánem. Pákistán to dříve popřel, ale není zcela jasné, co se tam vlastně děje. V uplynulých dvou dnech jsme také viděli desítky indických bezpilotních letounů, které útočily na pákistánská města. Samozřejmě jsme také začátkem tohoto týdne viděli indické rakety vystřelené na několik míst tady v Pákistánu. Indie tvrdí, že jejich cílem byli militanti, ale Pákistán popírá, že by jim poskytoval útočiště, a tvrdí, že všichni zabití byli civilisté. Nyní se region připravuje na pákistánskou reakci na tyto raketové útoky. Před chvílí jsem byl na briefingu pákistánské armády:





"Říkáte, že Pákistán plánuje značnou reakci na indické akce, místo aby směřoval k deeskalaci. Mohu potvrdit, že tento odhad je správný?"





„Kdo eskaluje, kdo provádí provokaci za provokací? Kdo to je? Chtějí nastavit novou normu, která jim vyhovuje. Kdykoli se jim to bude hodit, překročí mezinárodní hranice. Budou útočit, kde se jim zlíbí. Co si myslíte o Pákistánu? Že to všechno necháme jen tak? Takže v čase, místě a způsobem, který si sami zvolíme, uděláme, co budeme chtít."





Moderátor: Je jasné, kam to směřuje?





Podívejte se, Krishi. Ty raketové útoky, které jsme tento týden viděli ze strany Indie, jsou mnohem, mnohem větší než cokoli, co jsme viděli v jiných podobných konfliktech mezi těmito zeměmi v posledních letech. Když se zeptáte Indů, řeknou vám, že je to proto, že militantní útok na turisty v Kašmíru minulý měsíc byl obzvláště brutální a oni za to viní Pákistán, i když Pákistán jakoukoli účast popírá. Pákistán zřejmě dokázal sestřelit několik indických stíhaček, které se podílely na raketovém útoku tento týden. Z výroků, které jste právě slyšeli, však jasně vyplývá, že Pákistán v současné době plánuje vlastní ofenzivní úder. Ani jedna ze stran nechce širší válku, ale ani jedna ze stran není ochotna nechat svého nepřítele, svého protivníka, mít v tomto konfliktu poslední slovo.