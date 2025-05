Británie: Íránec podezřelý z terorismu "má úzké vazby na režim". Útok zmařen, když byl vzdálen jen "hodiny"

7. 5. 2025

Íránský podezřelý z terorismu, který byl zatčen ve Velké Británii, má údajně "úzké vazby" na režim v Teheránu. Íránský podezřelý z terorismu, který byl zatčen ve Velké Británii, má údajně "úzké vazby" na režim v Teheránu.

Pět mužů, kteří jsou všichni íránskými občany, bylo v sobotu zatčeno pro podezření z plánování teroristického útoku na "specifický" britský cíl v rámci jedné z největších protiteroristických operací za poslední roky.

Podezřelí byli zadrženi ve Swindonu, západním Londýně, Stockportu, Rochdale a Manchesteru.

Patří mezi ně dva ve věku 29 let, jeden ve věku 24 let, jeden ve věku 40 let a jeden ve věku 46 let.

Nyní íránské zdroje ve Velké Británii tvrdí, že nejméně jeden z mužů má úzké vazby na vládu v Teheránu.

Zdroje uvedly, že podezřelý z terorismu má "velmi dobré konexe" a jeho rodina provozuje prominentní podniky v Íránu.

Údajné použití íránských státních příslušníků v zahraničním teroristickém spiknutí by představovalo možnou změnu přístupu Teheránu.

Policisté Metropolitní policie uvedli, že pět podezřelých zatčených v souvislosti s "bezprostředním" spiknutím bylo zadržováno pro podezření z přípravy teroristického činu.

Scotland Yard potvrdil, že policisté dostali více času na pokračování ve výslechu čtyř mužů.

Původně byli zadrženi na základě zákona o terorismu.

Pátý muž, ve věku 24 let, byl zadržen v Manchesteru na základě zákona o policii a důkazech v trestním řízení (PACE).

Byl však propuštěn na kauci s datem koncem tohoto měsíce, ale s podmínkami omezujícími jeho svobodu.

Velitel Dominic Murphy, šéf protiteroristického velitelství Metropolitní policie, řekl: "Naši policisté a zaměstnanci pokračují v tom, co je významným a velmi složitým vyšetřováním, a stále probíhají prohlídky a aktivita na několika adresách po celé zemi."

"Pracujeme neuvěřitelně tvrdě, přičemž veřejná bezpečnost je v popředí našeho pokračujícího úsilí."

"Domníváme se, že cílem tohoto podezřelého spiknutí byly konkrétní prostory a příslušníci protiteroristické policie zůstávají v úzkém kontaktu s předmětnými prostory."

"V tuto chvíli nebudeme poskytovat další informace o podezřelém cíli z důvodů provozní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti."

"Chtěl bych požádat lidi, aby v tom podporovali mé policisty a nespekulovali nebo nesdíleli informace, které nebyly potvrzeny protiteroristickou policií. Máme jasné a kritické důvody, proč v tuto chvíli neposkytovat více podrobností."

"Vyšetřování je stále v rané fázi a zkoumáme různé linie vyšetřování, abychom zjistili případnou motivaci a zjistili, zda v této záležitosti může existovat nějaké další riziko pro veřejnost."

"Jako vždy bych chtěl požádat veřejnost, aby zůstala ostražitá, a pokud uvidí nebo uslyší něco, co ji znepokojuje, aby nás kontaktovala."

"Úzce spolupracujeme s místními policisty v oblastech, kde jsme v sobotu zatýkali, a rád bych poděkoval policejním kolegům po celé zemi za jejich trvalou podporu."

Policie uvedla, že identifikovala místo, proti kterému se domnívají, že muži plánovali spiknutí, a byla informována, ale z bezpečnostních důvodů je neodhalila.

Dramatické záběry ze zatýkání v neděli večer ukazují, jak protiteroristická policie vtrhla do domu v Rochdale s poloautomatickými zbraněmi.

Ulice zůstala v neděli uzavřena a forenzní policisté prohledávali pozemek, který měl rozbité okno a přední dveře rozbité vedví.

Fotografie z konce operace ve Swindonu ukazují, jak policisté Metropolitní policie najíždějí na podezřelého před obchodem Costa v centru města.

Bylo vidět, jak policisté v civilu prohledávají muže, který ležel na zádech, a z dálky to sledoval dav šokovaných místních obyvatel.

Tři další íránští muži byli zatčeni v Londýně v rámci samostatné, ale simultánní operace kvůli obavám, že by mohli uprchnout ze země nebo zničit klíčové důkazy.

Při druhé operaci byli zatčeni dva muži ve věku 39 a 44 let na různých adresách v severozápadním Londýně a pětapadesátiletý muž byl unesen na pozemku v západním Londýně.

Londýnská trojice byla zatčena a zadržena podle článku 27 zákona o národní bezpečnosti z roku 2023, uvedli policisté.

