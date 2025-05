Vance říká, že USA nebudou zasahovat do konfliktu mezi Indií a Pákistánem: „Nic nám do toho není"

9. 5. 2025

čas čtení 3 minuty



Americký viceprezident říká, že USA budou usilovat o deeskalaci, ale nemohou žádnou z obou jaderných mocností přinutit, aby „složila zbraně“



JD Vance prohlásil, že USA nebudou zasahovat do konfliktu mezi Pákistánem a Indií, a označil boje mezi oběma jadernými mocnostmi za „v zásadě něco, do čeho nám nic není“.



Tyto výroky zazněly v rozhovoru pro televizi Fox News, kde americký viceprezident uvedl, že USA budou usilovat o deeskalaci konfliktu, ale nemohou žádnou ze stran přinutit, aby „složila zbraně“.



„To, co můžeme udělat, je pokusit se ty lidi trochu povzbudit k deeskalaci, ale nebudeme se plést doprostřed války, do které nám v zásadě nic není a která nemá nic společného se schopností Ameriky ji kontrolovat,“ řekl Vance během rozhovoru. Jelikož USA nemohou žádnou ze stran donutit složit zbraně, dodal, budou USA „pokračovat v prosazování této věci diplomatickou cestou“.



Tyto výroky odpovídají zahraniční politice Donalda Trumpa, který v rámci hesla „Amerika především“ vyzývá k ústupu od role USA jako prostředníka v zahraničních konfliktech. Trump i Vance varovali, že Spojené státy jsou ochotny odstoupit od pokusu o zprostředkování příměří v případě ruské invaze na Ukrajinu, pokud se obě strany nepodaří přimět k přímým rozhovorům.



Indie ve čtvrtek večer uvedla, že zmařila raketové útoky a údery bezpilotních letounů, které podnikl Pákistán, což by znamenalo poslední kolo vzájemných útoků mezi oběma zeměmi. Při indických raketových úderech na Pákistán ve středu v ranních hodinách zahynulo 31 lidí. Indie tvrdila, že se zaměřila na „teroristickou infrastrukturu“, zatímco Pákistán popřel, že by v oblastech zasažených indickými raketami operovaly nějaké teroristické skupiny.



Zatímco Vance signalizoval, že USA mají nadále v úmyslu zaujmout sníženou roli při zprostředkování konfliktů v zahraničí, ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s představiteli obou zemí a vyzval k „okamžité deeskalaci“ bojů. Do Dillí ve čtvrtek přiletěli také íránský a saúdský ministr zahraničí.



Vance, který v nové Trumpově administrativě hraje významnou roli v zahraniční politice, minulý měsíc odcestoval do Indie, kde řekl, že Indie by mohla podniknout odvetné kroky proti „teroristům“ v Pákistánu, ale USA prý nechtějí, aby to přerostlo v širší regionální konflikt.



„Doufáme, že Indie na tento teroristický útok odpoví způsobem, který nepovede k širšímu regionálnímu konfliktu,“ řekl Vance s odkazem na nedávný útok islamistických militantů v Kašmíru. „A upřímně řečeno doufáme, že Pákistán, v míře, v jaké je za to zodpovědný, bude s Indií spolupracovat, aby zajistil, že teroristé, kteří někdy operují na jeho území, byli vypátráni a Pákistán se s nimi vypořádá.“

