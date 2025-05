Izrael chce uvěznit Palestince v jižní části pásma

8. 5. 2025

Mahmoud Mujadala z izraelského deníku Arab 48 uvádí, že mluvčí izraelské armády Effie Defrin v pondělí večer oznámil, že armáda se připravuje na vojenskou operaci v pásmu Gazy s názvem „Gideonovy vozy“. Podle něj bude zahájena rozsáhlá ofenzíva a většina obyvatel Gazy bude vyhnána. Toto prohlášení odkazuje na plány dalšího rozsáhlého etnického čištění v pásmu Gazy, a to navzdory tomu, že humanitární podmínky se zhoršují až na katastrofální úroveň, varuje Juan Cole.

Oznámení přišlo poté, co válečný kabinet souhlasil s novou eskalací války v Gaze, která by zahrnovala rozšíření přímé izraelské vojenské okupace na další oblasti pásma a novou vlnu vyhnání civilního obyvatelstva ze severu a středu, v rámci přípravy na shromáždění drtivé většiny z 2,2 milionu Palestinců v jižní části. Záměr je zde rozdělit civilní obyvatelstvo od militantů.

Mezitím ministr financí Becalel Smotrič, extremistický vůdce rasistického bloku „Náboženský sionismus“, trval na tom, že Izraelci musí přijmout termín „okupace“. Oznámil plán, podle kterého by izraelské úřady kontrolovaly veškeré výdaje na pomoc v Gaze, což odmítly nevládní organizace, které se pokoušejí pomoc distribuovat.

Podle Arab 48 Defrin trval na tom, že primárním cílem nové operace je návrat rukojmích a likvidace Hamásu.

(Juan říká, že nikdo v Izraeli nevěří tomuto tvrzení tvrdého křídla extremistické vlády, protože je zřejmé, že asi dvě desítky zbývajících rukojmích budou tímto způsobem spíše zabity než zachráněny. Navíc další etnické čistky obyvatel Gazy a formální vojenská okupace pásma – které je z právního hlediska již okupováno – sotva oddělí masy od militantů. Odhaduje se totiž, že militantní odpor v Gaze posílil právě proto, že Izrael většinu civilistů dohnal k zoufalství, hněvu a touze po pomstě.

Defrin uvedl, že nová operace bude zahrnovat další bombardování, vraždy sabotérů a likvidaci infrastruktury. Dodal, že armáda, která zcela srovnala se zemí jižní město Rafáh, ho považuje za vzor pro zacházení se zbývajícími městskými oblastmi pásma. Je třeba zmínit, že Rafáh měl před válkou 250 000 obyvatel, ale zřejmě nezůstala stát ani jedna budova. To by bylo jako vyhnat všechny obyvatele Toleda v Ohiu nebo St. Petersburgu na Floridě do divočiny, odepřít jim jídlo a vodu a pak vybombardovat všechny budovy ve městě.

Očekává se, že tato masivní vojenská okupace a další etnické čistky v Gaze budou zahájeny po nadcházející návštěvě Trumpa na Blízkém východě.

Defrin uvedl, že k této kampani budou povoláni prakticky všichni záložníci.

Celý text v angličtině ZDE

