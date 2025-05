Trumpův plán pro pracovníky: Znovu udělat z Ameriky manufakturu

8. 5. 2025

Důkaz velké lži Republikánské strany vůči pracujícím lidem této země je patrný ze všech jejích činů: Přetvoření ministerstva práce na protipracovní zbraň určenou k potlačení jakékoli další odborové organizovanosti v Americe. Trump a jeho miliardářští přisluhovači jako Howard Lutnik a Scott Bessent šíří mezi americkými dělníky nebezpečnou lež. Chlubí se, že jejich cla přinesou zpět dobře placená pracovní místa se skvělými benefity, zatímco aktivně podkopávají to, co dělalo pracovní místa ve výrobě pro pracující lidi cennými: odbory, zdůrazňuje na webu Common Dreams Thom Hartmann.

Řekněme si na rovinu, co se ve skutečnosti děje: bez silných odborů přivedení výroby zpět do Ameriky pouze vytvoří více příležitostí pro vykořisťování, kde zoufalí pracovníci budou vydělávat mezi 7,25 a 15 dolary za hodinu bez jakýchkoli benefitů a jistoty.

Jediným důvodem, proč výrobní práce, jako měl můj otec v 60. letech v nástrojárně, byla dostatečně dobře placená, aby katapultovala rodinu s jedním příjmem do střední třídy, byl fakt, že měli odborovou organizaci – v případě mého otce odborovou organizaci strojníků –, která neúnavně bojovala za jejich práva a důstojnost.

Díky otcově práci v odborech jsme měli skromný dům, spolehlivou zdravotní péči a mohli jsme studovat vysokou školu bez drtivých dluhů. Pracovní místa ve výrobě, která slibuje Trump? Hladové mzdy bez zdravotní péče, zatímco zisky korporací raketově rostou.

Důkaz jejich podvodu je patrný ze všech jejich činů: již nyní přetvářejí ministerstvo práce na zbraň proti pracujícím, která má potlačit jakékoli další odborové hnutí v Americe.

Joe Biden také pracoval na oživení amerického průmyslu – a to s reálným úspěchem –, ale dal jasně najevo, že společnosti, které budou těžit z jeho zákona o snížení inflace a zákona CHIPS, by měly výměnou za vládní podporu přivítat odbory.

Trump a jeho republikánští pomocníci chtějí opak: poslušné pracovníky vděčné za mzdy na hranici chudoby.

Zatímco republikáni neustále žvaní o tvůrcích pracovních míst, zásadně nechápou – nebo záměrně zamlčují – jak se ve skutečnosti vytváří skutečné bohatství národa.

Není to spekulacemi na Wall Streetu ani daňovými úlevami pro miliardáře. Je to výrobou hodnotných věcí, což je přesně ta činnost, kterou jejich sponzoři po desetiletí horlivě přesouvali do zahraničí a rozkrádali rozdíly.

Existuje hluboký ekonomický důvod pro návrat výroby do vlasti, který Adam Smith nastínil v roce 1776 a Alexander Hamilton rozvedl v roce 1791, když představil svou vizi přeměny Ameriky na výrobní velmoc. Je to základní princip Smithovy knihy „Bohatství národů“, který podrobně vysvětluji v knize The Hidden History of Neoliberalism: How Reaganism Gutted America.

Větve ležící na lesní půdě nemají žádnou ekonomickou hodnotu. Ale když je opracujete a vyrobíte z nich topůrko sekery, vytvoříte něco cenného. Tato „přidaná hodnota“ – výsledek použití lidské (nebo strojové) práce na suroviny – je bohatství přidané národu, které často přetrvává po generace, pokud produkt vydrží. Sekery vyrobené v 17. století se v Americe prodávají dodnes; výroba může vytvářet bohatství, které skutečně přetrvává po generace.

Výroba je tedy jediným skutečným způsobem, jak může země zbohatnout. Proto se Čína proměnila z chudé země, kterou jsem zažil na vlastní kůži, když jsem tam v roce 1986 žil a studoval, v ekonomickou velmoc, jakou je dnes. Proto se Japonsko a Jižní Korea vymanily z válkou zpustošené země a během několika desetiletí se staly průmyslovými velmocemi.

To ostatně neplatí pro ekonomiku založenou na službách, systém, o kterém nám Reagan a Clinton tvrdili, že nám přinese čistá pracovní místa, když Amerika v 80. a 90. letech opustila výrobu.

Pokud vám ostříhám vlasy za 50 dolarů a vy mi za to zaplatíte 50 dolarů za masáž – ekonomika založená na službách –, pouze jsme přesunuli peníze z jednoho místa na druhé, zatímco celkové bohatství národa zůstalo nezměněno. Ale postavte továrnu na výrobu solárních panelů a vytvoříte z surovin něco, co bude po desetiletí vyrábět energii: to je skutečné bohatství, které předtím neexistovalo.

Republikáni tomuto základnímu ekonomickému principu rozuměli, než prodali své duše spekulantům z Wall Streetu a zahraničním diktátorům, kteří je zahrnují investicemi.

Ekonomiky založené pouze na službách nevytvářejí bohatství, pouze recyklují existující peníze. Tato základní pravda je nejsilnějším argumentem pro obnovení americké výrobní kapacity, ale ekonomové a političtí komentátoři o ní téměř nikdy nemluví. Trump to rozhodně nechápe – nebo mu to je jedno –, když prodává čínské čepice MAGA a předstírá, že bojuje za americké pracovníky.

To pokrytectví je ohromující. Je to ten samý Donald Trump, jehož značkové oděvy se vyráběly v Číně, Mexiku a Bangladéši. Ta samá Republikánská strana, která po desetiletí prosazovala dohody o „volném obchodu“, které zničily americké výrobní komunity. A teď jsou najednou zastánci cel? Prosím vás.

Ano, pojďme použít promyšlená cla a další obchodní opatření, abychom vrátili výrobu zpět do naší země. Nechme Kongres debatovat a schválit tato opatření s tříletým až desetiletým přechodným obdobím, aby výrobci mohli plánovat přechod na americkou výrobu bez chaosu, který způsobuje Trump, když mění názor pokaždé, když mu nějaký zahraniční diktátor strčí do kapsy další milion.

Ale nenechte se ani na vteřinu oklamat: plán Republikánské strany oživit americký průmysl a zároveň pokračovat ve válce proti odborům není nic jiného než cynický trik, jak vytvořit armádu zoufalých, nízko placených pracovníků, kteří nemají žádnou moc požadovat svůj spravedlivý podíl.

Nejde o „Making America Great Again“ – jde o to, aby se Amerika stala přesně tím, co její korporátní dárci vždy chtěli: poslušnou pracovní silou bez hlasu, bez ochrany a bez možnosti odejít.

Potřebujeme výrobu i odbory. Cokoli méně je jen dalším podvodem strany, která zdokonalila své umění přimět americkou pracující třídu, aby hlasovala proti svým vlastním ekonomickým zájmům.

