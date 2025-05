Pákistán a Indie se navzájem obviňují z útoků na své vojenské základny v rámci výrazné eskalace napětí

10. 5. 2025

čas čtení 10 minut



Indická státní média uvádějí, že v odvetných útocích bylo zasaženo „několik míst“ v Indii, poté co Pákistán oznámil, že indické rakety zasáhly tři letecké základny



Pákistánská armáda uvedla, že Indie v sobotu brzy ráno vystřelila šest raket na Nur Khan, Murid a Shorkot – tři nejdůležitější pákistánské vojenské základny. Podle armády většinu raket zachytila pákistánská protivzdušná obrana.



Pákistán poté zahájil odvetnou vojenskou operaci proti Indii pod názvem Operace Bunyan Ul Marsoos, což v překladu z arabštiny znamená „olověná zeď“. Cílem bylo několik základen, včetně skladu raket v severní Indii.



Pákistánští vojáci uvedli, že mezi cíli bylo vojenské letiště Pathankot v Pandžábu a letecká základna Udhampur v indické části Kašmíru, kde byly slyšet silné výbuchy.



Mezi indickými cíli byla letecká základna Nur Khan v Rawalpindi, kde má své velitelství pákistánská armáda, asi 10 km od Islámábádu. Údery vyvolaly paniku v hustě osídlené oblasti. Pákistán poté na 24 hodin uzavřel svůj vzdušný prostor.



Údery Indie a protiútok Pákistánu přivedly obě země nejblíže k válce za poslední desetiletí. Pákistánská armáda uvedla, že Indie v sobotu brzy ráno vystřelila šest raket na Nur Khan, Murid a Shorkot – tři nejdůležitější pákistánské vojenské základny. Podle armády většinu raket zachytila pákistánská protivzdušná obrana.Pákistán poté zahájil odvetnou vojenskou operaci proti Indii pod názvem Operace Bunyan Ul Marsoos, což v překladu z arabštiny znamená „olověná zeď“. Cílem bylo několik základen, včetně skladu raket v severní Indii.Pákistánští vojáci uvedli, že mezi cíli bylo vojenské letiště Pathankot v Pandžábu a letecká základna Udhampur v indické části Kašmíru, kde byly slyšet silné výbuchy.Mezi indickými cíli byla letecká základna Nur Khan v Rawalpindi, kde má své velitelství pákistánská armáda, asi 10 km od Islámábádu. Údery vyvolaly paniku v hustě osídlené oblasti. Pákistán poté na 24 hodin uzavřel svůj vzdušný prostor.Údery Indie a protiútok Pákistánu přivedly obě země nejblíže k válce za poslední desetiletí.

Indie uzavřela další letiště v severních a západních oblastech země v důsledku eskalace napětí s Pákistánem, informuje agentura AP.





Indické ministerstvo civilního letectví v prohlášení uvedlo, že provoz civilních letů bude na 32 letištích pozastaven do 15. května. Již dříve oznámilo, že lety z dvou desítek letišť budou pozastaveny.





Poslední uzavřená letiště se nacházejí hlavně v severních státech Pandžáb, Džammú a Kašmír a v západním státě Gudžarát, který hraničí s Pákistánem.





Pákistán a Indie se navzájem obviňují z útoků na vojenské základnyndie a ndie a Pákistán se navzájem obvinily z přeshraničních raketových útoků na důležité vojenské cíle, což je dosud nejvýznamnější eskalace v narůstajícím konfliktu mezi těmito dvěma jadernými sousedy.





Indie i Pákistán v sobotu prohlásily, že nepřistoupí k eskalaci nepřátelských akcí, pokud druhá strana nebude reagovat stejně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzval ministry zahraničí obou zemí, aby našli způsob, jak „deeskalovat situaci a obnovit přímou komunikaci, aby nedošlo k nesprávnému výkladu“. Skupina G7 vyzvala k „maximální zdrženlivosti“ s tím, že „další eskalace vojenského konfliktu představuje vážnou hrozbu pro stabilitu v regionu“.

0

214

Obě země se od středy, kdy Indie zahájila útoky na takzvané militantní základny v Pákistánu, střetávají každý den. Podle odhadů obětí na obou stranách hranice, které nebyly nezávisle ověřeny, bylo od středy zabito nejméně 48 lidí.K eskalaci došlo po útoku na hinduistické turisty v indické části Kašmíru minulý měsíc, při kterém zahynulo 26 civilistů. Indie obvinila Pákistán z podpory militantů, kteří za útokem stojí.Indická armáda v sobotu oznámila, že zahájila rozsáhlou mobilizaci dalších sil k hranicím, včetně aktivace záložní teritoriální armády, pro případ dalšího eskalování konfliktu.Pákistánský premiér Šehbaz Šaríf v samostatných telefonátech politickým představitelům země uvedl, že „jsme Indii dali adekvátní odpověď a pomstili krev našich nevinných občanů“ po opakovaných indických útocích na civilisty, jak uvedl agentura AP.Indie popřela, že by zasáhla civilní cíle.V prohlášení jeho úřadu se uvádí, že Šaríf řekl, že Pákistán prokázal „extrémní zdrženlivost“ tváří v tvář indickým provokacím.Uvedl, že Pákistán reagoval na noční raketové útoky Indie na letecké základny a další místa. Pákistánská odvetná vojenská operace proti Indii pod názvem Operace Bunyan Ul Marsoos, což v překladu z arabštiny znamená „olověná zeď“, byla namířena proti několika základnám, včetně skladu raket v severní Indii.V prohlášení pákistánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Ishaq Dar informoval Farhana o situaci v regionu po včerejších indických útocích a následné reakci Pákistánu. „Oba lídři se dohodli na udržení úzkého kontaktu,“ uvedlo ministerstvo.Saúdská Arábie se v posledních letech snaží profilovat jako prostředník v konfliktech, včetně válek na Ukrajině a v Gaze.Dva výbuchy byly také slyšet v kašmírském městě Baramulla, jak agentuře Reuters sdělil úředník a obyvatelé, zatímco boje mezi jadernými sousedy Indií a Pákistánem pokračovaly.Dříve řekl, že hlavní orgán odpovědný za velení a kontrolu pákistánských jaderných zbraní, Národní velitelství, nemá v plánu se sejít, poté co se objevily zprávy, že svolalo schůzi.Ministr obrany Khawaja Asif řekl televizi ARY TV: „To, o čem jste mluvili (jaderná možnost), existuje, ale nemluvme o tom – měli bychom to považovat za velmi vzdálenou možnost, neměli bychom o tom ani diskutovat v bezprostředním kontextu.“„Než se dostaneme do této fáze, myslím, že se situace uklidní. Národní velitelský orgán se nesešel a žádné takové zasedání není plánováno.“Rubio telefonoval ministrům zahraničí obou soupeřících zemí a poprvé od vypuknutí konfliktu hovořil také s pákistánským náčelníkem generálního štáru plukovníkem Asimem Munirem, který je považován za klíčového hráče v zemi, informovala agentura Agence France-Presse.V samostatných telefonátech s nejvyššími diplomaty Rubio „zdůraznil, že obě strany musí najít způsoby, jak deeskalovat situaci a obnovit přímou komunikaci, aby se předešlo nesprávným odhadům“, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Tammy Bruceová.V rozhovorech s oběma ministry zahraničí a Asimem Munirem Rubio také „nabídl pomoc USA při zahájení konstruktivních rozhovorů s cílem předejít budoucím konfliktům“, uvedla Bruceová.Zintenzivnění diplomatických snah přišlo v době, kdy se konflikt mezi jadernými sousedy vyostřil a Pákistán podle úředních zdrojů zahájil protiútoky poté, co Indie zasáhla tři jeho letecké základny.informovala agentura AFP.Pákistánský ministr zahraničí v rozhovoru pro místní televizi uvedl, že pokud Indie zastaví útoky, „zvážíme zastavení našich útoků“, informovala agentura Reuters.Ishaq Dar také řekl, že americkému ministru zahraničí Marcu Rubiovi sdělil, že míč je na straně Indie, pokud jde o deeskalaci.Rubio uvedl, že obě strany musí najít způsoby, jak deeskalovat situaci a obnovit přímou komunikaci, aby se předešlo nesprávným odhadům, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.Indická armáda mezitím zopakovala závazek, že konflikt nebude eskalovat, pokud to bude reciproční ze strany pákistánské armády.Indie uvedla, že škody na vybavení a personálu na některých indických vojenských základnách, které byly zasaženy, byly omezené.Rovněž uvedla, že tvrzení, že její rakety zasáhly Afghánistán, jsou nepravdivá.Pákistán zvyšuje počet vojáků rozmístěných podél hranic, uvedla v sobotu indická armáda.Pákistánská armáda podle pozorování přesouvá své jednotky do předních oblastí, „což naznačuje útočné úmysly dále eskalovat situaci“, uvedla mluvčí indické armády na tiskové konferenci v Novém Dillí.„Indické ozbrojené síly zůstávají ve vysoké pohotovosti,“ citovala ji agentura Reuters.Indické ozbrojené síly znovu potvrdily svůj závazek neeskalovat konflikt, pokud to bude reciproční ze strany pákistánské armády.Indická plukovnice Sofiya Qureshi právě v Novém Dillí uvedla, že Pákistán také zaútočil na zdravotnická zařízení a školy na třech leteckých základnách v indické části Kašmíru.„Na pákistánské akce byla dána přiměřená odpověď,“ uvedla.Akce pákistánské armády byly „provokací“ a reakce Indie byla „vyvážená“, uvedl ministr zahraničí Vikram Misri, kterého citovala agentura Associated Press.Indická armáda tvrdí, že Pákistán zaútočil na zdravotnická a vzdělávací zařízení v indické části Kašmíru a že použil raketu proti letecké základně v Pandžábu.Podle agentury Reuters se Pákistán také pokusil o narušení vzdušného prostoru na 26 místech.Indická armáda uvedla, že reagovala útokem na radarové systémy a technické základny v Pákistánu.mluvčí čínského ministerstva zahraničí uvedl v prohlášení citovaném agenturou AFP:Důrazně vyzýváme Indii i Pákistán, aby upřednostnily mír a stabilitu, zachovaly klid a zdrženlivost, vrátily se na cestu politického urovnání mírovými prostředky a zdržely se kroků, které by dále eskalovaly napětí.Zdroj v angličtině ZDE