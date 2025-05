Pulitzerovy ceny vrací úder

Ve virtuálním ceremoniálu, který jiskřil podtextem vzdoru a rebelie, přinesly Pulitzerovy ceny 2025 mnohem víc než jen zlaté medaile a uctivé poklony za vynikající výkon. Odvážný seznam laureátů ukázal, co Pulitzerova rada umí nejlépe, když je americký nervový systém otřesený: osvětlit pravdu, vyzdvihnout whistleblowery, dramatiky s ostrým perem, básnické strážce paměti - a letos, výrazně, i karikaturistku, která se odmítla sklonit před Jeffem Bezosem. 2025 Pulitzer Prize Announcement Livestream - YouTube

Ano, ten pozlacený titán technologií se ocitl v tichém, ale výbušném centru pulitzerovského dramatu. Když Ann Telnaes z The Washington Post, veteránka karikatury a dvojnásobná držitelka Pulitzera, viděla, jak vedení redakce stáhlo její kresbu zesměšňující Bezose a další oligarchy ze Silicon Valley za jejich servilní postoje vůči Donaldu Trumpovi, odešla. Po 17 letech. Její rezignace byla raketou přes příď novin, o nichž se stále hlasitěji mluví jako o médiu, které pod Bezosovým vlastnictvím ztrácí nezávislost. Pulitzerova rada, obvykle zdrženlivá v osobních vendetách, tentokrát vyslala krystalicky jasný vzkaz tím, že Telnaesové udělila cenu za Ilustrované zpravodajství a komentář 2025. Vyzdvihla její „neohroženost“ a nenechala nikoho na pochybách, komu vlastně cenu uděluje. Why I'm quitting the Washington Post





Letošní Pulitzerovy ceny se navíc musely vypořádat s úkolem reagovat na Spojené státy, které přetvořil Donald Trump při svém surrealistickém návratu do Bílého domu. Pokus o atentát na jeho život během kampaně v roce 2024 a mediální šílenství, které následovalo, se hluboce zapsaly do kolektivní novinářské paměti. Redakce Washington Post, která už má s Pulitzerem svou historii, si letos odnesla uznání za bleskové pokrytí události, kombinující tradiční reportáž s forenzními technologiemi. A zatímco jejich tým reportérů psal, Doug Mills z The New York Times zachytil ikonický snímek desetiletí: kulka letící vzduchem ve chvíli, kdy Trump promlouvá. Pulitzerové zlato, bez debat.





Ale i když pravice lapala po dechu a levice vřela vzteky, vítězové letošního ročníku šeptali hlubší pravdu: že duše této země není jen křikem rozervaná, ale bolestně očišťovaná.





ProPublica získala zlatou medaili za Veřejnou službu za investigaci, jak zákazy potratů po pádu Roe v. Wade vedly k tragickým zpožděním v mateřské péči. Reuters pronikla do temných proudů globálního obchodu s fentanylem, kde děravé regulace umožnily drogám proudit napříč kontinenty. A The New Yorker - ten elegantní rebel - ovládl tři kategorie: černobílé snímky věznice Sednaya od Moisese Samana, investigativní podcast In the Dark a eseje Bena Tauba o postupu izraelské armády v Gaze.





Mezi literárními oceněními zářil Percival Everett s románem James - přepracovanou verzí Dobrodružství Huckleberryho Finna vyprávěnou z pohledu Jima. Už to není Huckův stín, ale pálivě pravdivý vypravěč s vlastním hlasem. Stejně jako v žurnalistice, i v beletrii Pulitzer 2025 pozdvihl hlasy, které byly příliš dlouho odsouvány na okraj.





V biografiích vynikl Jason Roberts s knihou Every Living Thing, příběhem posedlosti a vědeckého objevu mezi Linném a Buffonem - v době, kdy umělá inteligence reorganizuje svět podle vlastních taxonomií, až překvapivě aktuální. A v poezii Marie Howe a její New and Selected Poems nabídly něžnou protiváhu ke kakofonii politického roku - její verše byly tichou úlevou.





A pak tu byl Branden Jacobs-Jenkins, jehož Pulitzerem oceněná hra Purpose pitvala dědictví afroamerické středostavovské rodiny konfrontované s minulostí otce, zapojeného do hnutí za občanská práva. Je to drama generačního zúčtování - ten druh příběhu, který Amerika, neustále popírající svou historii, potřebuje vidět se světly plně rozsvícenými.





A konečně k hudbě, kde Susie Ibarra a její Sky Islands zvítězily díky improvizační oslavě biodiverzity - méně symfonie, více sonický ekosystém. V době, kdy klimatická krize doutná v pozadí každé geopolitické pohromy, působilo toto ocenění jako jemná výčitka naší letargii tváří v tvář vyhynutí.





Z Pulitzerových cen roku 2025 vyvstává portrét Ameriky ve stavu přeměny - vyděšené z vlastních autoritářů a unavené ze svých miliardářů. Rada nekázala. Kurátorovala. Zesilovala. Vzdorovala. A tím, že vyzdvihla Ann Telnaesovou, vyslala vztyčený prostředníček redakční zbabělosti a mohutný aplaus umělecké integritě.





Zatímco Bezos dál šperkuje své mediální impérium (proměňuje rubriku názorů Postu v libertariánský salon a ztrácí talent za talentem) stává se Telnaesina druhá Pulitzerova cena nejen vyznamenáním, ale i výzvou. Nebyla to jen ceremonie. Byla to kulturní korekce.





Porozumět Josephu Pulitzerovi znamená porozumět samotným rozporům moderní liberální demokracie. Maďarský žid a imigrant, který do Ameriky dorazil s ničím jiným než s přízvukem a ambicemi, se stal tiskovým magnátem ohromujícího vlivu a zároveň patronem amerických novinářských ctností. To, že tentýž muž, jenž spoluvytvářel senzacechtivou „žlutou žurnalistiku“ neboli bulvár konce 19. století, je dnes jmenován jako symbol nejprestižnější ceny za veřejnoslužební žurnalistiku v USA, není jen ironické: je to příznačné pro způsob, jakým liberální instituce vstřebávají své vlastní kritiky.







Pulitzer věděl, že demokracie nemůže fungovat bez bdělého, často hlučného tisku; a zároveň si byl vědom, že tisk bez korektivu se může stát vlastní hrozbou. Jeho nadační fond na Kolumbijské univerzitě byl činem sebeočisty i idealistickým gestem vůči budoucnosti.





Zde je seznam vítězů:







