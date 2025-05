Problém Demokratické strany s Michelle Obamovou

7. 5. 2025

Když Michelle Obamová v březnu oznámila, že s bratrem zakládají podcast, vyvolalo to u demokratů známý pocit: touhu, píše Christian Paz. Když Michelle Obamová v březnu oznámila, že s bratrem zakládají podcast, vyvolalo to u demokratů známý pocit: touhu,

"Kéž by se tato superpopulární bývalá první dáma vrátila do politiky. Mohla by prostě kandidovat na prezidentku, kdyby chtěla."

Je to opakující se přání, aby Obamová zachránil Demokratickou stranu. A jako pokaždé, když se objeví toto tlachání, snílci byli rychle zklamáni. Podcast se vyhnul političnosti a sama Obamová zůstala většinou mimo zraky veřejnosti, vynechala významné veřejné události a nekomentovala zprávy. Není sama. Straničtí lídři v minulosti také většinou mlčeli, když Donald Trump a Elon Musk zpochybňovali zákon, přetvářeli federální vládu a zaváděli agendu Trump 2.0.

Tato touha po návratu Obamové není nová, ale zejména během druhého Trumpova funkčního období odráží něco zvláštního na tomto okamžiku: Demokratická strana stále nemá jasného lídra, nemá jasný směr, kam jít, a stále se dívá do minulosti, aby našla vedení.

Některé z těchto krizí identity se bojují na veřejnosti. Různí guvernéři soupeří o pozornost voličů naštvaných na Trumpa a republikány. Jsou v podcastech a televizních pořadech, na radnicích a poslechových relacích. V Kongresu pomalu zjišťují, jak jejich voliči chtějí, aby vzdorovali Trumpovi. A co je nejpozoruhodnější, senátor Bernie Sanders uzavírá sérii demonstrací proti "oligarchii" v mnoha státech, když v podstatě před obrovskými davy pomazal americkou poslankyni Alexandrii Ocasio-Cortez z New Yorku za nástupkyni svého hnutí.

Přesto se zdá, že žádný z těchto jednotlivců nesjednocuje stranu tak, jak by si nejloajálnější demokraté přáli.

Ale to by mohlo být v pořádku. Pokud nám historie může něco ukázat o tom, co demokraté dělají nyní, pak to, že opoziční strany potřebují tuto dobu bez jasného lídra, aby mohly debatovat o své identitě, obnovit energii zdola a připravit se na volby v polovině funkčního období. Spasitel demokratů v dohledné době nepřijde. To však může být rys, nikoli chyba, prohraných voleb.

Demokraté stále hledají spasitele v minulosti

Naděje na velkého spasitele – buď hlas veterána, který může dát loď do pořádku, nebo outsidera, který ji může rozhoupat – by mohla být ve skutečnosti překážkou, aby si demokraté přišli na své. Zatímco nová garda politiků a hlasů stále získává pevnou půdu pod nohama nebo tlačí na větší vliv, "hrdina", kterého hledají, se nějakou dobu neobjeví – což znamená, že strana by měla tento čas využít k obnově a vedení těchto debat.

"Samotný fakt, že demokraté hledají spasitele, hledají muže nebo ženu na bílém nebo černém koni, je známkou toho, že ve skutečnosti nedělají to, co dělají dobré politické strany, což je práce zdola, rekrutování lidí ke kandidatuře a argumenty, proč to, co Trump a Musk dělají, je hrozné," řekl mi Michael Kazin, politický historik z Georgetownské univerzity, který napsal rozsáhlé dějiny Demokratické strany.

Někteří se o to pokoušejí. Některé z nejhlasitějších zbývajících hlasů na straně Demokratů zůstávají členy staré gardy – například Sanders nebo senátorka Elizabeth Warrenová, která vedla mnoho protestů proti Trumpovi a pokusům takzvaného ministerstva pro efektivitu vlády zeštíhlit federální vládu v prvních týdnech Trumpova prezidentství. Ani jeden z nich se nestaví do pozice příštího lídra strany, ale zdá se, že Sanders přinejmenším připravuje půdu pro mladší hlas. Zůstává nejpopulárnější národní osobností, ale mladší hlasy, které by ho mohly nahradit nebo vytyčit novou kapitolu strany, nejsou zdaleka tak populární.

Tyto mladší hlasy – jako kalifornský guvernér Gavin Newsom, bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg, senátor za Connecticut Chris Murphy nebo Ocasio-Cortezová – jsou polarizující nebo stále relativně neznámé. Všechny představují různé cesty vpřed pro stranu. A všichni zkoušejí různé přístupy, aby se napojili na hněv, který cítí průměrný demokratický volič.

A tyto rozpory mohou být nakonec užitečné: Připravují půdu pro živé demokratické prezidentské primárky za dva až tři roky, nabízejí voličům představu o tom, čím by se strana ještě mohla stát, a všechny představují novou vizi strany – i když se právě teď mluví o nejednotě. Slouží také střednědobému účelu: Neexistence jednotného demokratického lídra nebo agendy umožňuje jednotlivým kandidátům vést své vlastní, lokalizované závody, aniž by byli vázáni na jednu postavu, jak tomu bývá v letech prezidentských voleb, jako když kandidoval Biden. Takže přijetí tohoto chaosu a nejednoty může být ve skutečnosti dobrá věc.

"Je chybou myslet si, že máte jen svou již existující skupinu lidí, kteří to udělali dříve, že jeden z nich musí být spasitel. A upřímně řečeno, právě teď, na rozdíl od minulýh čtyř let, spasitel nevzejde z jednoho jediného člověka. Nejsem přesvědčen, že to tak skutečně funguje," řekl mi Julian Zelizer, profesor politické historie na Princetonské univerzitě. "Spasitelem by mohly být kongresové kluby ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu, které jednají efektivně. Zachránci by mohly být nezávislé skupiny, skupiny typu ACLU, které vyzývají [Trumpa] u soudu. Ale myslím si, že je to spíš organizační moment a za pár let se obrátíte k jednotlivci. Ale nemyslím si, že existuje superhrdina, který by právě teď přiletěl a úplně to zastavil. A uvažovat tímto způsobem pravděpodobně není pro demokraty konstruktivní."

Samozřejmě, že demokraté budou stále toužit po hrdinovi, novém JFK nebo Obamovi, který by převzal plášť nové Demokratické strany. Ze současné krize však neexistuje snadná cesta ven. Obamovi určitě nebudou těmi, kdo to vyřeší. A chtít návrat postav z minulosti může být ve skutečnosti kontraproduktivní.

Tento pokřik se zjevně dostal i k Bidenovým, kteří údajně nabídli, že letos a příští rok podpoří demokratické kandidáty na fundraising, kampaň a podporu. Kamala Harrisová mezitím zůstala zticha, zatímco její populárnější bývalý kandidát, guvernér Minnesoty Tim Walz, se místo toho vydal na turné "Říkal jsem vám to", když testuje vody pro třetí funkční období guvernéra.

Ale žádat o návrat Bidena nebo Harrisové pravděpodobně není odpověď.

"K čemu to bude dobré? Přesvědčí to někoho [aby bývalý prezident nebo viceprezidentka promluvili]?" řekl Kazin. "Je docela běžné, že ve straně, která prohraje volby a zjevně nemá jasného lídra, nastane období, kdy není jasné, kdo budou vůdci. To se v některých ohledech stalo, také po roce 2004. Když se vrátíme do historie, ve 20. století se to stalo často, když demokraté nevyhráli volby, stalo se to po prohrách v letech 1980 a 1984 a 1988. Takže to chvíli trvá, než se to vystříbří. To není překvapivé."

Zdroj v angličtině: ZDE

