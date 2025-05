Po dohodě Pákistánu a Indie o příměří jsou v Kašmíru hlášeny výbuchy

10. 5. 2025

čas čtení 9 minut

Indie prohlásila, že bude reagovat na „porušení“ příměří v Kašmíru ze strany Pákistánu

Obě země se dohodly na okamžitém příměří, které však vydrželo jen několik hodin



Indický ministr zahraničí prohlásil, že indické ozbrojené síly reagují na porušení příměří



V sobotu večer, jen několik hodin po oznámení dohody o příměří, agentura Reuters citovala ministra Vikrama Misriho, který řekl: „Pákistán porušil dnes dohodnuté příměří.“ A dodal: „Vyzýváme Pákistán, aby porušování příměří zastavil.“



Misri také uvedl, že indické ozbrojené síly dostaly pokyn ‚tvrdě zasáhnout proti porušování příměří podél hranice‘, informovala agentura Reuters, zatímco svědci v Džammú a Srinagaru slyšeli a viděli výbuchy a střely na obloze.

Obě země se dohodly na okamžitém příměří, které však vydrželo jen několik hodinV sobotu večer, jen několik hodin po oznámení dohody o příměří, agentura Reuters citovala ministra Vikrama Misriho, který řekl: „Pákistán porušil dnes dohodnuté příměří.“ A dodal: „Vyzýváme Pákistán, aby porušování příměří zastavil.“Misri také uvedl, že indické ozbrojené síly dostaly pokyn ‚tvrdě zasáhnout proti porušování příměří podél hranice‘, informovala agentura Reuters, zatímco svědci v Džammú a Srinagaru slyšeli a viděli výbuchy a střely na obloze.





Čínský ministr zahraničí Wang Yi v sobotu uvedl, že Peking podporuje snahy Indie a Pákistánu o dosažení příměří a je i nadále „ochoten hrát konstruktivní roli“ v tomto procesu, informovala státní tisková agentura Xinhua.



Wang se tak vyjádřil během telefonického rozhovoru s pákistánským ministrem zahraničí Ishaqem Darem a dodal, že Peking je i nadále znepokojen eskalací konfliktu, vzhledem k tomu, že sousedí s oběma zeměmi.



V samostatném telefonickém rozhovoru s indickým poradcem pro národní bezpečnost Ajitem Dovalem Wang řekl, že doufá, že obě strany „zůstanou klidné a zdrženlivé... a vyhnou se eskalaci situace“ po hlášených porušeních dohody o příměří uzavřené v sobotu.



„Čína podporuje a očekává, že Indie a Pákistán dosáhnou prostřednictvím konzultací komplexního a trvalého příměří,“ citovala agentura Xinhia Wangova slova adresovaná Dovalovi.





Pákistánský premiér říká, že příměří je „v zájmu všech“



Pákistánský premiér Šehbaz Šaríf se obrátil na národ, poděkoval zemím včetně Saúdské Arábie a Číny za jejich zprostředkovatelské úsilí při dosažení příměří a obvinil Indii z šíření nepravdivých informací, ničení mešit a zabíjení civilistů v celém Pákistánu.



Šaríf také řekl:



Jsme velmi odpovědná země a dokázali jsme to. Chceme mír. Jsme mírumilovný národ... Uzavřeli jsme tuto dohodu o příměří a jsme k ní velmi pozitivně nakloněni.



Dodal, že dohoda o příměří byla uzavřena „v zájmu všech“.





Pákistán popírá porušení příměří, říká pákistánský ministr informací



Pákistánský ministr informací Attaullah Tarar v rozhovoru pro Geo News popřel indická tvrzení, že Pákistán porušil příměří.



Tarar uvedl, že všechny takové zprávy indických médií jsou bezdůvodné.



„Pákistán nemůže porušit příměří, ani o tom neuvažuje. Je to okamžik oslav a pákistánský národ dnes slaví své vítězství,“ řekl Tarar.







Pákistánský ministr školství pro Kašmír uvedl, že podle agentury Reuters pokračují potyčky podél faktické hranice s Indií.



Dříve obyvatelé Džammú hlásili útoky dronů a střely na obloze, jen několik hodin po oznámení příměří.



Pákistán i Indie zprávu o uzavření příměří potvrdily – poté však byly v Kašmíru hlášeny výbuchy



Navzdory příměří byly v Džammú hlášeny útoky dronů



Agentura Reuters nyní informuje, že obyvatelé indického města Džammú čelí útokům dronů jen několik hodin po oznámení příměří mezi Indií a Pákistánem.



Podle svědků jsou slyšet výbuchy a na obloze jsou vidět střely.





Indičtí a pákistánští představitelé se k těmto zprávám zatím nevyjádřili.









Donald Trump mezitím na sociálních sítích napsal:



„Po dlouhé noci jednání zprostředkovaných Spojenými státy s potěšením oznamuji, že Indie a Pákistán se dohodly na ÚPLNÉM A OKAMŽITÉM PŘÍMĚŘÍ. Gratuluji oběma zemím k použití zdravého rozumu a velké inteligence.“



Podobně se vyjádřil Stéphane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN:



„Generální tajemník vítá dohodu o příměří mezi Indií a Pákistánem jako pozitivní krok k ukončení současných nepřátelských akcí a zmírnění napětí. Doufá, že dohoda přispěje k trvalému míru a podpoří prostředí příznivé pro řešení širších, dlouhodobých problémů mezi oběma zeměmi.“

0

334

V následujícím příspěvku zveřejnil video výbuchů, které byly slyšet v noční obloze, a napsal:„Tohle není příměří. Jednotky protivzdušné obrany uprostřed Srinagaru právě zahájily palbu.“I když se obě země stáhly z okraje propasti, nepřátelství vyvolané desetiletími sporů stále přetrvává.Udržení konfliktu v Kašmíru, oslabení kontroly Dillí nad tímto územím a internacionalizace konfliktu jsou již desítky let strategickými cíli nesmírně mocné pákistánské armády. Klíčovým nástrojem k dosažení těchto cílů jsou islamistické militantní skupiny, z nichž některé mají základnu v Kašmíru, jiné jsou rekrutovány a operují jinde. Je nepravděpodobné, že by nikdo z pákistánských bezpečnostních složek neměl o dubnovém útoku předem žádné informace.Agentura Reuters nyní informuje, že obyvatelé indického města Džammú čelí útokům dronů jen několik hodin po vyhlášení příměří mezi Indií a Pákistánem.Podle svědků jsou slyšet výbuchy a na obloze jsou vidět střely.Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o příměří mezi Indií a Pákistánem po smrtících útocích mezi jadernými rivaly. Příměří bylo uzavřeno po „dlouhé noci jednání zprostředkovaných Spojenými státy“, uvedl Trump.Oznámení, které potvrdily obě země, přišlo poté, co Indie a Pákistán v sobotu vystřelily salvy raket přes hranice a eskalovaly tak nejhorší boje za téměř tři desetiletí.. Obě strany již dříve prohlásily, že jsou ochotny konflikt deeskalovat, pokud bude ochotna učinit totéž i druhá strana.Rubio v příspěvku na Twitteru uvedl, že obě strany nyní zahájí jednání o široké škále otázek na neutrálním místě. Pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar v rozhovoru pro televizní stanici Geo news uvedl, že na diplomacii, která zajistila „plnohodnotné“ příměří, se podílely tři desítky zemí.V sobotu ráno pákistánští vojáci informovali státní média, že zahájili odvetnou operaci zaměřenou na několik základen, včetně skladu raket v severní Indii. Úředníci uvedli, že útok byl nazván Operace Bunyan Ul Marsoos, což je arabský výraz znamenající „olověná zeď“.Pákistánská ofenzíva přišla krátce poté, co Indie oznámila, že v sobotu ráno vystřelila rakety ze stíhacích letadel na tři letecké základny, včetně jedné poblíž hlavního města Islámábádu. Pákistán uvedl, že jeho protivzdušná obrana většinu z nich zachytila.Obě země, které jsou zapleteny do dlouhotrvajícího sporu o Kašmír, se od středy, kdy Indie zahájila útoky na takzvané militantní základny v Pákistánu, střetávají každý den.„Dnešní příměří mezi Indií a Pákistánem je velmi vítané. Vyzývám obě strany, aby ho dodržovaly. Deeskalace je v zájmu všech,“ napsal.Indie a Pákistán dnes dosáhly dohody o zastavení palby a vojenských akcí.Indie důsledně zastává pevný a nekompromisní postoj proti terorismu ve všech jeho formách a projevech. V tom bude pokračovat i nadále.Zdroj v angličtině ZDE