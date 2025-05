BBC: Bratranec Hamásem usmrcené rukojmí: Netanjahu se nesnaží zachránit životy zbývajících rukojmích

6. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátorka. BBC Radio Four, World at One, úterý 6. května 2025: Když vidíme ničení v Gaze, je těžké si představit, že by to mohlo být ještě horší. Izrael však varoval, že plánuje rozsáhlou operaci, jejímž cílem by bylo obsadit území, přesunout většinu obyvatel na jih a převzít kontrolu nad humanitární pomocí. Izrael již dva měsíce brání jakékoli humanitární pomoci dostat se do Gazy. Izraelští představitelé uvedli, že ofenzíva nezačne dříve, než prezident Trump příští týden odcestuje na Blízký východ. Podle nich to dává Hamásu příležitost k dohodě. Hamás však prohlásil, že další jednání nemají smysl, pokud Izrael plánuje na neurčito obsadit celé palestinské území. Sestřenice Gilla Dickmana byla unesena a zabita. Zeptala jsem se ho, co si myslí o izraelské vládě. Když vidíme ničení v Gaze, je těžké si představit, že by to mohlo být ještě horší. Izrael však varoval, že plánuje rozsáhlou operaci, jejímž cílem by bylo obsadit území, přesunout většinu obyvatel na jih a převzít kontrolu nad humanitární pomocí. Izrael již dva měsíce brání jakékoli humanitární pomoci dostat se do Gazy. Izraelští představitelé uvedli, že ofenzíva nezačne dříve, než prezident Trump příští týden odcestuje na Blízký východ. Podle nich to dává Hamásu příležitost k dohodě. Hamás však prohlásil, že další jednání nemají smysl, pokud Izrael plánuje na neurčito obsadit celé palestinské území. Sestřenice Gilla Dickmana byla unesena a zabita. Zeptala jsem se ho, co si myslí o izraelské vládě.





Gill Dickman: Izraelská vláda a Benjamin Netanjahu se rozhodli obsadit Gazu a pro ně je to důležitější než životy rukojmích. To je přesný opak toho, jak to vidíme my, nejen jako rodiny rukojmích a rodiny rukojmích, kteří byli v zajetí zabiti , ale také jako velká většina, 70 % izraelského obyvatelstva, které chce, aby tato válka skončila a rukojmí byli přivedeni domů. Benjamin Netanjahu se však rozhodl dohodu odmítnout a obsadit Gazu, což je přesný opak toho, co chceme. Od začátku jsme měli velké podezření, že Netanjahuovi nejde o bezpečnost a životy izraelského lidu, ale spíše je to jeho vlastní politická agenda a jeho vlastní život mimo vězení, a zdá se, že tomu tak skutečně je. Ve vládě má extremisty, kteří chtějí, aby se osady vrátily do Gazy, Smotriche a Ben Gvira, ti to říkají. Říkají, že chceme Gazu a že je ji nevrátíme, ani nevyměníme za rukojmí, což znamená, že Gaza je pro nás důležitější než životy izraelských rukojmí. To říkají. A on se k nim přidává, místo aby se přidal k většině Izraelců, a to je to, co říkáme.





Moderátorka: Bylo to loni na podzim, loni v září, kdy jste se dozvěděl, že vaše sestřenice byla zabita. Když se předpokládalo, že se k ní blíží izraelští vojáci.





0

260

Ano. Podle toho, co víme, byli izraelští vojáci v té oblasti a nejsme si ani jisti, zda věděli, že tam je. A že tam byli rukojmí, ale vojáci byli v té oblasti, a protože tam byli, strážci, kteří ji a dalších pět rukojmí hlídali, se rozhodli všech šest popravit, všechny zabili a utekli. Obávám se, že přesně to samé se stane 24 rukojmím, kteří jsou v současné době považováni za živé v Gaze. Toho se bojí rodiny těchto rukojmích. A rodiny rukojmích, kteří již nejsou naživu, se bojí, že se jejich těla ztratí. A vypadá to, že právě toto riziko je Netanjahu ochoten podstoupit, aby tato válka pokračovala navždy a navždy. Pokud se mě zeptáte, to, co on chce, je to nekonečná válka, která mu poskytne úžasnou záminku k tomu, aby povolával stále více vojáků, aby udržel svou vládu neporušenou, a rukojmí nebudou propuštěni.