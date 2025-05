„Zoufalí, traumatizovaní lidé": Gaza čelí vlně rabování, krádeží a násilí

7. 5. 2025

Humanitární pracovníci a obyvatelé hlásí rozpad veřejného pořádku v důsledku vyčerpání zásob potravin a dalších potřeb během izraelské blokády



Gaza byla zasažena vlnou rabování a krádeží, stále zoufalejší Palestinci se snaží sehnat jídlo, zatímco zločinecké gangy využívají rozpadu veřejného pořádku.



Pomocní pracovníci a svědci v zdevastovaném území popisují ozbrojené muže útočící na humanitární sklady, přestřelky o zbývající zásoby potravin a vlnu krádeží zásob nezbytných pro přežití, jako jsou solární nabíječky, baterie, telefony a hrnce.



Podle humanitárních pracovníků je Gaza po dvou měsících úplné blokády Izraelem na pokraji katastrofy a mnoho rodin má jen jedno jídlo denně. Zkažená mouka se prodává za 30 až 40násobek obvyklé ceny a kromě dřeva a vyhozeného plastu není k dispozici žádné palivo.



Lékaři hlásí rostoucí počet případů akutní podvýživy a komunitní kuchyně, které denně vydávaly 1 milion jídel, zavírají kvůli nedostatku základních potřeb. Humanitární organizace tvrdí, že rozdaly všechny zbývající zásoby potravin. Desítky pekáren, které dodávaly nezbytný chléb zdarma, minulý měsíc zavřely.



„Až bude vyhlášen hladomor, bude už pozdě. Vlna zločinnosti je způsobena tím, že se zde tísní 2 miliony nebo více zoufalých, traumatizovaných lidí, prakticky bez jakékoli policejní kontroly,“ řekl jeden humanitární pracovník v Gaze.



Nejvíce zločinností je postiženo město Gaza, ale některé incidenty byly hlášeny i jinde na území.



Skupina ozbrojených mužů vtrhla minulý týden do dvou nebo tří pekáren v Gaze, kde hledala mouku, a když nic nenašla, zamířila do vývařovny. Při jiném incidentu zloději odcizili poslední zásoby komunitní kuchyně i všechny hrnce a pánve.



Při třetí krádeži byli zaměstnanci distribučního centra provozovaného nevládní organizací drženi pod nožem, zatímco bylo centrum vypleněno. Agentura OSN pro pomoc a práci (UNRWA) uvedla, že ve středu musela evakuovat zaměstnance poté, co tisíce Palestinců vtrhly do jejího terénního úřadu v Gaze a odnesly si léky. Louise Wateridge, vedoucí pracovník UNRWA pro mimořádné situace, označila rabování za „přímý důsledek nesnesitelného a dlouhodobého strádání“.



Svědci popsali střety mezi ozbrojenými zloději a bezpečnostními strážci v posledních dnech.



Anas Raafat, 25letý právník z Gazy, řekl, že on a jeho rodina byli probuzeni, když ozbrojené gangy zaútočily na sklad humanitární organizace v blízkosti. „Zázrakem nebyl nikdo z mé rodiny zraněn. Během střelby jsme leželi přes dvě hodiny na zemi,“ řekl.



Ghadir Rajab (27) uvedla, že viděla, jak zloději napadli sklad jiné nevládní organizace. „Když jsme uslyšeli střelbu, podívala jsem se z okna a viděla jsem, jak se ze všech stran hrnou lidé, aby místo obsadili a hledali jídlo a vodu. Ostatní utíkali ze strachu, že je někdo zraní.



Byla tam žena, která hledala svého syna, ale zjistila, že byl postřelen do ramene. Běžela po ulici a křičela: „Můj syn, můj syn!“ Prosila o pomoc, ale nikdo jí nevěnoval pozornost, lidé se soustředili na krádeže. Hlad je oslepil.“



Široce se šíří zprávy o násilných hádkách mezi sousedy a nárůstu domácího násilí. Výrazně vzrostl počet drobných krádeží.



„Není tu žádná bezpečnost. V noci vůbec nespíme. Spíme na směny, jeden zůstává vzhůru, aby hlídal před nekontrolovatelnými krádežemi a rabováním,“ řekla Mari Al Radea (46), která nedávno uprchla ze severního města Beit Lahiya do Gazy, kde žije se svými devíti dětmi ve stanu.



„Většina stanů v naší oblasti byla vykradena. Ani jsme se nepokoušeli zjistit, kdo to byl, protože tu není žádná policie ani bezpečnostní složky.“



Al Radea popsala časté střety mezi hladovými lidmi nebo mezi ostrahou obchodů a lupiči. „K mnoha střetům dochází také při útocích na sklady potravin. Kulky často dopadají poblíž nás, protože žijeme v nylonovém stanu, který nás před střelbou nijak nechrání,“ řekla.



Během příměří od poloviny ledna do poloviny března nasadila militantní skupina Hamas do ulic Gazy policii, která však byla stažena poté, co se stala terčem izraelských leteckých útoků. Ministerstvo vnitra Gazy, které je řízeno Hamasem, v sobotu oznámilo, že jeho bezpečnostní síly za poslední dva dny popravily šest podezřelých a dalších 13 potrestaly střelbou do nohou za rabování. Ministerstvo také od pátku zavedlo zákaz vycházení v některých hlavních ulicích města Gaza.



Rabování v Gaze dosáhlo vrcholu koncem loňského roku, kdy byly konvoje s humanitární pomocí systematicky vypleněny při vjezdu na území po překročení hraničních přechodů z Izraele. Při jednom incidentu bylo odcizeno a vypleněno více než 100 nákladních vozidel.



Izrael obviňuje Hamás z krádeží a dalšího prodeje pomoci, aby financoval své vojenské operace. Militantní islamistická organizace tato obvinění popírá a představitelé humanitárních organizací tvrdí, že během krátkého příměří, které vstoupilo v platnost v lednu, se jen málo humanitární pomoci ztratilo.





V pondělí izraelští představitelé oznámili, že zruší blokádu, aby mohli v rámci „zintenzivněné“ ofenzívy v příštích týdnech realizovat plán dodávek pomoci. Plán počítá s řadou distribučních center na jihu Gazy, která by provozovali soukromí dodavatelé a střežila izraelská armáda. Představitelé OSN a dalších humanitárních organizací tento plán odmítli jako neproveditelný, nebezpečný a potenciálně nelegální podle mezinárodního práva.





Zdroj v angličtině ZDE

