Trump: "Húsiové kapitulovali." Opravdu?

7. 5. 2025

čas čtení 14 minut

Moderátor, Channel 4 News, úterý 6. května 2025, 19 hodin: Válka a mír v Jemenu, ale co z toho nakonec bude? Poté, co se Izrael připojil k Američanům v útocích na Húsíe a na hlavní letiště země, Trump vyhlásil vítězství.

Trump: „Kapitulovali, ale co je důležitější, my jim věříme. Říkají, že už nebudou vyhazovat do vzduchu lodě.“

Moderátor: Dobrý večer. Donald Trump proměnil Oválnou pracovnu v pozlacenou arénu pro velká prohlášení, z nichž některá jsou pravdivá. Dnes využil návštěvy čerstvě jmenovaného kanadského premiéra Marka Carneyho, aby prohlásil, že Húsíové vzdali válku proti lodní dopravě v Adenském zálivu a útoky na Izrael. Pokud je to pravda, bude to proto, že Izrael zničil hlavní jemenské námořní a letiště poté, co húsíská raketa o víkendu prolétla systémem Iron Dome a dopadla na izraelské letiště Ben Gurion. Vše to bylo odvedení pozornosti od hlavního tématu rozhovoru v Oválné pracovně, který se točil kolem Trumpovy posedlosti koupit Kanadu a kanadského odhodlání se nenechat koupit.

Carney: Není na prodej, nebude na prodej. Nikdy

Trump: Ale já říkám, nikdy neříkejte nikdy.

Moderátor: Nyní jsou války na Blízkém východě zamotané a Donald Trump slíbil, že je vyřeší. Téměř všichni ostatní pokračují v boji proti Húsiům v Jemenu, kteří jsou součástí tohoto zamotaného stavu, útočí na Izrael a globální lodní dopravu a prohlašují solidaritu s palestinským obyvatelstvem Gazy. O víkendu se jejich útoky zintenzivnily, ale stejně tak i izraelská kampaň. V Gaze se izraelská armáda připravuje na obsazení pásma poté, co v březnu porušila příměří a zastavila veškerou pomoc. Možná, že touha prezidenta Trumpa vyhlásit někde nějaký mír pramení z toho, že příští týden má cestovat do Perského zálivu a Saúdské Arábie. Zde je reportáž Paraica O'Briena.



Válka a mír v Jemenu, ale co z toho nakonec bude? Poté, co se Izrael připojil k Američanům v útocích na Húsíe a na hlavní letiště země, Trump vyhlásil vítězství.Není na prodej, nebude na prodej. Nikdy

Reportér: Izrael dnes odpoledne pokračoval v odvetných útocích na jemenské hlavní město, které slíbil. Izraelská armáda předtím varovala obyvatele, aby opustili oblast kolem hlavního letiště v Saná. Podle svědků pak došlo ke čtyřem útokům, jejichž cílem byla mimo jiné odletová hala letiště a vojenská letecká základna pod kontrolou Húsíů.





O víkendu dopadla raketa Húsíů poblíž letiště v Tel Avivu. Skupina podporovaná Íránem tvrdí, že se snaží uvalit na Izrael leteckou blokádu a zaměřuje se na jeho letiště v reakci na plány rozšíření operací IDF v Gaze. Během dnešních útoků na Saná Benjamin Netanjahu nahrál toto prohlášení z vojenského řídícího centra:





„Dnes naše letadla zaútočila na letiště v Saná, které umožňuje teroristické armádě a leteckému přístupu do teroristického státu, který usnadňuje odpalování raket proti nám.“





Dnešní útoky přišly den poté, co byl zasažen také přístav Hodeidah v Jemenu. USA a Británie se rovněž zaměřily na Húsie, aby ochránily mezinárodní lodní dopravu, která byla před několika hodinami napadena v Rudém moři, zatímco letiště v Saná stále doutná po izraelském útoku. Donald Trump oznámil, že Húsiové se vzdali boje proti obchodním lodím.





Trump: „Včera večer jsme dostali velmi dobré zprávy, Húsíové oznámili, že už nechtějí bojovat, nebo alespoň nám to oznámili. Prostě nechtějí bojovat a my to respektujeme. A budeme to respektovat. Zastavíme bombardování a oni kapitulovali.“





Reportér: Došlo k dohodě? Dostal Izrael tuto zprávu? Uvidíme. Vše nás vrací zpět do Gazy. Důvodem útoků Húsiů, pokud kapitulují, samozřejmě není náhlé zmírnění izraelského postoje. Jejich nejnovější plán počítá s nuceným přesunem stovek tisíc obyvatel Gazy na jih pásma a s novou, mnohem širší a hlubší vojenskou ofenzívou. V Gaze doufají, že tento plán je extrémní vyjednávací pozicí Izraele a že není náhoda, že byl oznámen těsně před Trumpovou návštěvou Blízkého východu příští týden. Součástí údajného izraelského plánu je omezený počet distribučních míst pomoci spravovaných vojenskými dodavateli, jejichž cílem je přimět obyvatelstvo k přesunu. To vyvolalo všeobecné odsouzení ze strany humanitárních organizací.





„Je to samozřejmě velmi znepokojující. Musíme si představit, že obyvatelstvo bude muset jít do vojenských zón nebo zón kontrolovaných armádou, aby dostalo humanitární pomoc. Chápeme, že by mohly být použity systémy rozpoznávání obličejů. Humanitární pomoc nelze používat jako návnadu nebo způsob, jak přilákat obyvatelstvo do určitých oblastí.“





Donald Trump naznačil, že před svou cestou na Blízký východ příští týden učiní důležité prohlášení. O co půjde? Souvisí to vůbec s Gazou? A pokud ano, jaký to bude mít dopad na lidi a fronty zoufale čekající na jídlo?





Moderátor: To byl Paraic O'Brien. Nyní se ke mně připojil brigádní generál Amir Avivi, který dříve sloužil v izraelských obranných silách a založil Izraelské fórum pro obranu a bezpečnost. Rád vás opět vidím v našem pořadu. Rád bych začal s objasněním jedné věci. Prezident Trump v Oválné pracovně prohlásil, že Húsíové kapitulovali ve válce proti Izraeli a mezinárodní lodní dopravě, a poté člen politické rady Húsíů v rozhovoru pro Bloomberg Television, jak informovala agentura Reuters, uvedl, že ve skutečnosti se nepřestali. Co se tedy vlastně děje?





Amir Avivi: To nikdo neví. Izrael čeká, co se stane, a prezident Trump Izrael nezmínil. Zmínil pouze obchod v Rudém moři. A my si nejsme jisti, zda Húsíové opravdu přestanou. Izrael je připraven na všechny scénáře. A pokud se Húsíové skutečně zcela vzdali, je to dobrá zpráva. Ale nejsme si jisti, zda tomu tak je, uvidíme.





Moderátor: Myslíte si tedy, že prezident Trump byl příliš optimistický a předběhl události?





Amir Avivi: No, nevím, co ví. Myslím tím, jaké má informace, jaké rozhovory vede. Izrael byl tímto oznámením velmi překvapen. Nikdo o tom nevěděl. Takže čekáme, jak se věci vyvinou.





Moderátor: A co Gaza? Dnes ministr financí Bezalel Smodrich prohlásil, že Gaza bude zcela zničena a že většina obyvatel Gazy pravděpodobně bude chtít odejít do třetí země. To zní podezřele jako fantazijní plán Donalda Trumpa pro Gazu, který oznámil před několika měsíci. A pokud by k tomu došlo, jednalo by se o etnické čistky v obrovském měřítku, že?





Amir Avivi: Izrael si stanovil jasný válečný cíl, a to zbavit se Hamásu. A právě teď se realizují válečné plány, jejichž cílem je zbavit se Hamásu jako vládní a vojenské entity, přivést zpět všechny naše rukojmí, kterých je v Gaze stále 59, a zajistit, aby se už nikdy nestali armádou v pásmu Gazy. Izrael shromažďuje síly a pravděpodobně za týden nebo dva dojde k zintenzivnění bojů, aby se vytvořil tlak na propuštění rukojmí a také podmínky potřebné k vymýcení Hamásu. Této brutální teroristické organizace, která týrá i vlastní společnost.





Moderátor: Dobře, ale existoval plán na návrat všech rukojmí domů. Byl rozdělen do dvou fází, ale Izrael porušil příměří po dokončení první fáze. Vy jste porušili dohodu.







Amir Avivi: Myslím, že existuje velké nedorozumění ohledně toho, o čem dohoda skutečně byla. Izrael nikdy nesouhlasil s ukončením války, jak to Hamás znovu a znovu požaduje. Dohoda, která říká, že vám vydáme rukojmí a vy se vzdáte. Už s námi nebojujte. Zůstaneme v Gaze. Neexistuje žádná možnost. Neexistuje žádná realita, ve které by Hamás zůstal u moci v pásmu Gazy poté, co zmasakroval 1200 Izraelců, upálil lidi zaživa, znásilnil ženy...

Moderátor: Ale to, co v současné době každou minutu děláte v pásmu Gazy, kromě obvinění z etnických čistek a někteří by řekli genocidy, je to, že necháváte lidi hladovět, víte, nevinní lidé hladoví, protože nedovolíte, aby se k nim dostala pomoc. To je nepřijatelné, ne?





Amir Avivi: V žádném okamžiku není nedostatek potravin. Izrael se připravuje, protože ví, že v budoucnu možná nedostatek potravin nastane. Izrael připravuje humanitární zóny. Izrael měl v úmyslu dovézt humanitární pomoc do Gazy přímo a zdarma, bez poplatků, jak to dělá Hamas, a bez zabavování potravin, jak to dělá Hamas. Musíme zajistit, aby se humanitární pomoc, až se dostane do Gazy, dostala do rukou společnosti, a ne teroristů. A to je to, co Izrael dělá.





Moderátor: Uvidíme, co z toho se skutečně stane, a moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu.





Jak jsme slyšeli, Donald Trump prohlásil, že bombardování Jemenu ze strany USA skončilo. Oznámil to na schůzce v Bílém domě s novým kanadským premiérem Markem Carneyem. Americký prezident také slíbil, že před svou návštěvou Blízkého východu příští týden učiní velmi důležité prohlášení. Více informací nám poskytne naše korespondentka ve Washingtonu, Siobhan Kennedy. Siobhan, o jaké velké oznámení se jedná?





Reportérka: To nevíme, Matte. Víme jen to, že prezident příští týden odletí na Blízký východ, kde se setká se saudskoarabským králem, emírem Kataru a prezidentem Spojených arabských emirátů. Tito setkání jsou údajně zaměřena na získání investic do USA a na dohody o prodeji zbraní. Ale jak jste právě řekl, nedávno v Bílém domě také hovořil o nějakém velmi důležitém oznámení, jak to sám nazval, které podle něj bude učiněno možná ještě tento týden, určitě ale před jeho odletem na Blízký východ v pondělí. Výslovně neřekl, že toto velmi důležité oznámení se bude týkat Blízkého východu, ale je to možné. Pokud jde o Írán, víme, že čtvrté kolo jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem se má podle zpráv konat tento víkend v Ománu, a mohlo by se také jednat o Gazu, protože víme, že USA se snaží dosáhnout dalšího příměří, takže by to mohlo být o tom. Jde o obchodní dohodu? To prostě nevíme, Matte, neřekl to. Ale poslechněte si, jak to charakterizoval.





Trump: „Budeme mít velmi, velmi důležité oznámení, tak důležité, jak jen to jde. Neřeknu vám, o co jde, ale bude to velmi pozitivní.“





Prezident toto oznámení učinil v Bílém domě po boku Marka Carneyho, nového kanadského premiéra, jehož Liberální strana se díky Carneyho protitrumpovské rétorice dostala k moci opravdu překvapivě. V Bílém domě bylo k vidění mnoho zajímavých gest, která vysílala velmi silný vzkaz Marka Carneyho prezidentu Trumpovi, který zněl asi takto: Kanada, pane prezidente, není na prodej.

















Bylo to setkání, které mělo všechny znaky dalšího rozkolu v Bílém domě. Donald Trump a nový kanadský premiér Mark Carney jsou už několik týdnů ve sporu. Ale pokud mezi nimi bylo nějaké napětí, nebylo to vidět...









Trump: Když se podíváte na tu krásnou formaci, když je pohromadě, jsem velmi umělecky založený člověk. Ale když jsem se podíval na tu krásu, řekl jsem si, že tak to má být. Ale víte, je to tak. Prostě to tak cítím. Myslím si, že je to pro Kanadu mnohem lepší, ale nebudeme o tom diskutovat, pokud o tom někdo nebude chtít diskutovat.





Mark Carney zjevně chtěl:





Mark Carney: No, pokud mohu, jak víte z oblasti nemovitostí, existují místa, která nejsou na prodej. Právě teď sedíme v jednom z nich. Je to také Buckinghamský palác, který jste také navštívil. Kanada není na prodej, nebude na prodej. Nikdy.





Trump: Ale nikdy neříkejte nikdy. Nikdy neříkejte nikdy.









Trump: No, s Kanadou nemáme moc obchodů. Z našeho pohledu oni obchodují s námi hodně.





Reportérka: Carney s tím zjevně nesouhlasil, ale ví, že musí projevit úctu svému nejbližšímu sousedovi. Méně se dařilo prezidentu Zelenskému s nechvalně známým zastrašováním.





Trump: No, takhle to nebude. Měli jsme malou roztržku s někým jiným. To bylo něco úplně jiného. Tohle je velmi přátelský rozhovor.









Trump: Opravdu nechceme kanadskou ocel a nechceme kanadský hliník a různé jiné věci, protože chceme být schopni dělat to sami.





Reportérka: Trump zjevně chce rozbít dlouholetou úzkou integraci s Kanadou, ale Carney je odhodlán, že jeho země neztratí, i když trvá na tom, že starý světový řád a staré přátelství mezi Spojenými státy a Kanadou skončilo.

0

76

To však samozřejmě nezabránilo Trumpovi, aby dnes v Oválné pracovně znovu prosazoval svůj nápad.Takováto rázná odpověď bude balzámem na duši Kanaďanů, kteří vytáhli Liberální stranu z propasti tím, že zvolili Marka Carneyho právě kvůli jeho protitrumpovské rétorice a dlouholetým zkušenostem v oblasti financí, včetně funkce guvernéra Bank of England, o kterém se domnívali, že bude pro Kanadu silným představitelem v jednáních o clech.Ale navzdory přátelské atmosféře bylo v místnosti cítit napětí, zejména v oblasti obchodu, kde Kanada byla navzdory obchodní dohodě s Amerikou, kterou Trump s radostí zrušil, potrestána cly na ocel a automobily.