Ukrajinské drony zaútočily na Moskvu již druhou noc v řadě, zatímco do města přijíždějí zahraniční představitelé

7. 5. 2025

Rusko tvrdí, že jeho obrana sestřelila dva drony směřující do hlavního města, kde probíhají přípravy na přehlídku k oslavám Dne vítězství



Ukrajinské drony zaútočily v úterý na Moskvu, zatímco tam přistáli první zahraniční představitelé před velkou vojenskou přehlídkou připomínající konec druhé světové války.



Sergej Sobjanin, starosta Moskvy, uvedl, že ruská protivzdušná obrana v úterý večer sestřelila dva drony směřující do hlavního města.



Jednalo se o druhý den ukrajinských útoků dronů, které následovaly po dvou vlnách, které dočasně uzavřely několik moskevských letišť.



Vladimir Putin navrhl třídenní příměří, které by se časově shodovalo s oslavami konce druhé světové války ve dnech 8. až 10. května, které letos připomínají 80. výročí vítězství Sovětského svazu a spojeneckých sil nad nacistickým Německem.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však tento návrh označil za sobecký a bezvýznamný, pokud nebude prodloužen na 30 dní, v souladu s návrhem podporovaným USA, který Putin dosud odmítl.



Kyjev se k nejnovějšímu útoku dronů zatím nevyjádřil.



Zelenskyj již dříve varoval, že Ukrajina „nemůže nést odpovědnost za to, co se stane“ zahraničním představitelům, kteří se zúčastní pamětní přehlídky v Moskvě.



Před oslavami Dne vítězství byla v Moskvě posílena bezpečnost a obyvatelé zaznamenali výrazné výpadky internetu.



Ruská státní agentura Tass informovala, že kritická zařízení v hlavním městě byla umístěna pod zvýšenou ochranu, zatímco některé kanály sociální sítě Telegram uvedly, že k ochraně Moskvy byly přesunuty systémy protivzdušné obrany.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová dříve obvinila Zelenského z přímé hrozby událostem 9. května, zatímco bývalý prezident Dmitrij Medveděv uvedl, že „10. květen se pro Kyjev nemusí dostavit“, pokud dojde k „provokacím v Den vítězství“.



Jurij Ušakov, Putinův nejvyšší poradce pro zahraniční politiku, v úterý uvedl, že v příštích dnech se v Moskvě očekává účast 29 světových lídrů na oslavách Dne vítězství ve druhé světové válce.



Ušakov dodal, že se přehlídky spolu s ruskými vojáky a vojenskými vozidly zúčastní vojenské jednotky z 13 zemí, včetně Číny.



Ušakov však popřel dřívější zprávy médií, podle nichž se přehlídky zúčastní severokorejské jednotky, o nichž Pchjongjang v dubnu poprvé přiznal, že bojovaly po boku ruských sil na Ukrajině.



Bude to největší delegace zahraničních představitelů na přehlídce na Rudém náměstí od doby, kdy Putin před více než třemi lety zahájil plnohodnotnou invazi – projev podpory, který Moskva předvede jako důkaz, že není izolovaná.



Zatím nic nenasvědčuje tomu, že Ukrajina přijme Moskvou navrhované třídenní příměří, které Zelenskyj odmítl jako „neseriózní“ trik, jehož cílem je zajistit hladký průběh oslav 9. května.



USA na Moskvu tlačí, aby souhlasila s delším, měsíčním příměřím, ačkoli v pondělí se Trump zdál mlčky podporovat návrh Kremlu.



„Jak víte, prezident Putin právě oznámil třídenní příměří, což nezní jako moc, ale je to hodně, pokud víte, odkud jsme vycházeli,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně v pondělí.



Ukrajinská armáda mezitím uvedla, že její síly se v uplynulých 24 hodinách zapojily do bojových operací v ruském Kurském regionu, přestože Moskva tvrdí, že odrazila ukrajinský vpád do této oblasti.



V denním hlášení zveřejněném na Telegramu armáda uvedla, že její síly v kurském sektoru odrazily ruské útoky a byly ostřelovány ruským dělostřelectvem a bombardovány z letadel.



Místní ruské úřady v pondělí večer zřejmě potvrdily, že ukrajinská armáda dosáhla postupu podél hranice.



Vasilij Chudjakov, starosta Glushkova, malé osady v Kurské oblasti, uvedl, že ruské jednotky začaly evakuovat všechny obyvatele z této oblasti.





„Vzhledem ke zhoršující se situaci ve vesnici musí její obyvatelé dočasně evakuovat,“ napsal Chudjakov na sociálních sítích.





