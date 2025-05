Americká ministryně školství (!), píše Harvardu dopis PLNÝ gramatických chyb

7. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Existuje jedna všeobecně uznávaná pravda - byť málokdy napsaná černé na bílém - že každý politický konflikt v dnešní Americe se nakonec odehrává v podobě memů, červené propisky a snímků obrazovky. Na scénu přichází zprava Linda McMahonová, někdejší šéfka wrestlingové organizace WWE a nyní ministryně školství ve druhé Trumpově administrativě. V pondělí zaslala prezidentovi Harvardovy univerzity Dr. Alanu Garberovi třístránkový dopis plný rozhořčení, výhrůžek a náhodně velkých písmen, v němž mu sdělila, že univerzita nedostane žádné nové federální peníze, dokud se nepodvolí požadavkům vlády. Existuje jedna všeobecně uznávaná pravda - byť málokdy napsaná černé na bílém - že každý politický konflikt v dnešní Americe se nakonec odehrává v podobě memů, červené propisky a snímků obrazovky. Na scénu přichází zprava Linda McMahonová, někdejší šéfka wrestlingové organizace WWE a nyní ministryně školství ve druhé Trumpově administrativě. V pondělí zaslala prezidentovi Harvardovy univerzity Dr. Alanu Garberovi třístránkový dopis plný rozhořčení, výhrůžek a náhodně velkých písmen, v němž mu sdělila, že univerzita nedostane žádné nové federální peníze, dokud se nepodvolí požadavkům vlády.

0

163

Problém? Inu, jak se studenti Harvardu už dávno naučili, nemůžete dostat špatnou známku jen kvůli názorům. Ale rozhodně můžete propadnout, pokud vaše práce vypadá, jako by ji psal automatický doplňovač textu po třetím Red Bullu.Dopis obsahoval obvyklý mix konzervativních stížností: že Harvard podporuje antisemitismus, rasovou diskriminaci a “ošklivý rasismus” (jaký je rozdíl od toho hezčího, se nedozvíme). McMahonová prohlásila, že čerpání peněz daňových poplatníků je „privilegium, ne právo“, a obvinila Harvard z toho, že se „angažuje ve(sic) vzoru porušování federálního práva.“ Zde je potřeba vysvětlit: použila slovo, ale zřejmě chtěla napsattedy „systémový“ místo „systémově podmíněný“, což je častá, ale podstatná chyba.A pak přišla věta, která obletěla internet:„Odkud vlastně tito 'studenti' pocházejí, kdo jsou, jak se dostávají na Harvard nebo dokonce do naší země - a proč je tu tolik NENÁVISTI?“To není věta, to je gramatický výbuch. Interpunkce vzata jako rukojmí, syntaxe popravena, logika zmrzačena. Jak napsal jeden novinář na síti X (dříve Twitter): „Tohle napsal někdo, kdo sotva umí číst a psát.“ Jiný komentátor se ptal, zda dopis nenapsala umělá inteligence, ale na obtížném stupni beta testování.A Harvard? Odpověděl způsobem, který je snad nejharvardštější ze všech možných: oznámkoval dopis. Po sociálních sítích začaly kolovat kopie dopisu s červenými poznámkami v profesorském stylu. Podtržené chyby v časech, výrazy napsané velkými písmeny bez důvodu („Federal Government“), špatná interpunkce, nedokončené věty. Byla to intelektuální verze rány pod pás od profesora s doktorátem z anglické stylistiky. Oficiálně Harvard nepotvrdil, že ty poznámky jsou jeho, ale veřejnost si byla jistá: Harvard vyhrál.Toto však není jen malicherná jazyková bitka. Je to symbolický střet kultur, který definuje dnešní Ameriku. Na jedné straně populistická vláda, která chce přetvořit univerzity tak, aby byly vlastenečtější, poslušnější a… no, s horší gramatikou. Na druhé straně elitní instituce s miliardovým fondem a staletou praxí používat čárky jako zbraně.Dopis McMahonové také s notnou dávkou ironie kritizoval Harvard za skandály s plagiátorstvím, přičemž sám zněl jako něco, co by člověk opsal ze špatného blogu. I stylisticky kopíroval styl Donalda Trumpa: DEI (rozmanitost, rovnost, inkluze) špatně, migrace ještě hůř, univerzity příliš levicové. Pro jistotu se v textu slova jako „HATE“ psala velkými písmeny, protože to zní více rozhořčeně.Ale jak už to v Americe bývá, obsah zanikl ve stínu formy. Skutečný příběh není o zrušení grantů nebo antisemitismu na kampusu. Je to o tom, co se stane, když politika začne předstírat odbornost - a narazí na korekturu. A tak máme závěrečný obraz hodný netflixové minisérie: ministryně školství, napadena interpunkcí, slova podtržená červeně, stojí uprostřed trosek toho, čemu jsme kdysi říkali seriózní intelektuální debata.Revoluce nebude vysílána v televizi. Bude opravená červenou propiskou a zveřejněná online.