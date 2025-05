Čekání na nového papeže v době globální nejistoty

Historie Vatikánu a jeho konkláve je plná dramatických zvratů, intrik a okamžiků, které změnily církev i svět. Jedním z nejpozoruhodnějších příběhů je volba papeže Celestýna V. v roce 1294. Tento poustevník, známý svou prostotou a asketickým životem, byl zvolen jako kompromisní kandidát po dvou letech patu. Jeho pontifikát však trval pouhých pět měsíců. Celestýn, přemožen politikou a intrikami kurie, se vzdal úřadu - jako jediný papež v historii před Benediktem XVI. v roce 2013. Jeho rezignace vedla k vydání bully, která papežům umožňovala abdikovat, a zároveň posílila pravidla konkláve, aby se zabránilo nekonečným sporům.



O tři staletí později, v roce 1522, přišel další přelomový okamžik: zvolení Adriana VI., posledního neitalského papeže před Janem Pavlem II. Adrian, nizozemský kardinál, se pokusil reformovat církev zasaženou korupcí a laxností. Jeho volba vyvolala šok - Římané se ptali: „Proč jsme dostali barbarského papeže?“ Adrian zemřel po pouhém roce v úřadě, ale jeho neúspěch ukázal, jak hluboce byly struktury Vatikánu propojeny s italskou politikou a jak těžké bylo prosadit změnu shora.



Ve 20. století pak konkláve z roku 1958 přineslo nečekanou revoluci. Po smrti Pia XII. byl zvolen „přechodný“ papež Jan XXIII., starý a zdánlivě nenápadný kardinál. Místo toho, aby udržoval status quo, však svolal Druhý vatikánský koncil (1962–1965), který otevřel církev modernímu světu. Janův odkaz připomíná, že i konkláve plné konzervativních kardinálů může přinést překvapení - stačí jeden hlas, který změní rovnováhu.



Samotný Vatikán je místem, kde se prolíná duchovní moc s pozemskými záhadami. V jeho zdech se ukrývají Archivy, které obsahují 85 kilometrů polic plných dokumentů - od středověkých exkomunikací po dopisy o Galileově procesu. Až do 19. století byly tyto archivy přísně tajné; dnes jsou částečně přístupné, ale mnohé listiny zůstávají neprobádány. Jedna legenda praví, že právě zde leží odpovědi na otázky o osudu templářů nebo o skutečné roli církve během druhé světové války.



Neméně fascinující je příběh Švýcarské gardy, nejmenší armády světa. Založena v roce 1506, chrání papeže dodnes. Jejich pestré uniformy údajně navrhl sám Michelangelo, ale historici to zpochybňují. Skutečnou zkouškou gardy byl rok 1527, kdy během vyplenění Říma zemřelo 147 gardistů, aby umožnili papeži Klementu VII. uprchnout podzemní chodbou do Andělského hradu. Tato „oběť věrnosti“ je dodnes klíčovým mýtem vatikánské identity.



Sixtinská kaple není jen sálem konkláve. Je to symbol napětí mezi uměním a mocí. Michelangelo, který její strop maloval čtyři roky (1508–1512), prý nesnášel papeže Julia II., který ho k dílu donutil. Když fresky odhalil, kritizovali někteří kardinálové „pohanskou nahotu“ postav. Dnes jsou tyto malby považovány za vrchol renesance, ale během konkláve je zakrývá plachta - aby kardinálové nebyli „rozptylováni krásou“ při volbě papeže.



Vatikán jako stát vznikl až v roce 1929 díky Lateránským smlouvám s Mussolinim. Předtím, od roku 1870, byl papež „vězněm Vatikánu“ poté, co Itálie dobyla Papežský stát. Tato krize vedla k paradoxu: papežové, kteří odmítali opustit Vatikán, se stali morálními autoritami bez politické moci. Až Pius XI. uznal, že duchovní vliv může být silnější než armády - odraz této strategie vidíme i dnes, kdy Vatikán ovlivňuje svět skoro výhradně slovem.



I dnešní konkláve, navzdory tradici, reflektuje modernitu. Od roku 2005 se kouř z kamen - vytvořený spalováním hlasovacích lístků s chemickými přísadami - doplňuje o SMS upozornění pro novináře. Kardinálové sice nesmějí používat mobily, ale v kapli je detektor kovů proti nahrávacím zařízením. A přestože volba papeže zůstává tajná, spekulace se šíří rychleji než kdy dřív. Jako v roce 2013, kdy italští novináři pomocí analýzy „kouřového odstínu“ z dronů téměř odhalili výsledek hlasování před oficiálním oznámením.



Co čeká církev? Konkláve roku 2025 se odehrává ve stínu těchto příběhů. Každý nový papež píše svou kapitolu do kroniky, která sahá od ukřižování Petrova po Twitter. Ať už z komína vyjde bílý kouř pro kohokoli, jisté je, že Vatikán zůstává místem, kde se minulost neustále dotýká přítomnosti a kde i tiše zapadající klíč v zámku Sixtinské kaple může změnit směřování víry pro miliardy lidí.

Konkláve, jak bylo institucionalizováno roku 1274, je současně strážcem tradice i předzvěstí změny. Samotné slovo - con clave: „s klíčem“ - odkazuje na zamčené dveře, za nimiž se toto nejzáhadnější hlasování odehrává. Ale dnes tento obraz rezonuje mnohem šířeji. Kdo drží klíč k budoucnosti církve a možná i k duchovnímu svědomí planety?Moderní papežství je paradox. Je zároveň duchovní i politickou funkcí, reliktem impéria i globálním mediálním fenoménem, ochráncem tisícileté doktríny i nositelem radikální reformy. Za Františka bylo toto napětí zvlášť patrné. Na jedné straně František, jezuitský papež, razil pastorační přístup, otevíral témata jako klimatická změna, kapitalismus a práva LGBTQ. Na druhé straně ponechal vatikánské struktury prakticky beze změn, brzdil volání po svěcení žen a otálel s hlubší reformou ohledně sexuálního zneužívání.Jeho pontifikát, přelomový v tónu a gestu, byl zároveň příběhem omezené transformace. Navzdory svým cestám a virálním výrokům narazil František na silný odpor uvnitř římské kurie - byrokratického aparátu církve. Kardinálové nyní shromáždění v Římě nevolí jen nástupce; rozhodují, které z těchto napětí uvolnit a které uchovat.Jedním z nejzvláštnějších aspektů konkláve je jeho současná globálnost a zároveň hluboká uzavřenost. Ze 130 volících kardinálů byla většina jmenována Františkem, což na papíře naznačuje kontinuitu. Ale církev není pouhým součtem svých kardinálů. Je i jevištěm globálních očekávání. Katolíci v Africe a Asii touží po větším zastoupení. Američtí konzervativci šeptají o návratu k jasné doktríně. Latinoameričtí věřící doufají v pokračování Františkovy linie. Evropští sekularisté to sledují s ironií - pokud to vůbec sledují.Každý volící kardinál přináší nejen osobní zbožnost a teologické vzdělání, ale i geopolitickou váhu svého regionu. Konkláve, navzdory freskám a kadidlu, se tak stává tavicím kotlem světových úzkostí: migrace, genderu, válek, chudoby a samotné legitimity morální autority v době post-pravdy.Historie nás učí, že volby papeže často překvapují. Roku 1978 zvolení polského kardinála Karola Wojtyły (Jana Pavla II.) narušilo geopolitiku studené války. Roku 2013 se Jorge Mario Bergoglio, tehdy mimo Latinskou Ameriku málo známý, stal papežem Františkem. A nyní? Jména kolují římským vzduchem jako pyl na jaře. Kardinál Peter Turkson z Ghany, dlouho považovaný za možného prvního afrického papeže po staletích. Kardinál Matteo Zuppi z Bologni, ceněný pro svou mírovou práci a blízkost chudým. Kardinál Sean O'Malley z Bostonu, známý svou otevřeností a čestností při řešení skandálů. A možná i nějaký černý kůň z periferie - Vietnam, Filipíny, Kolumbie.Kritéria pro papeže však vzdorují logice předpovědí. Záleží na charismatu, ano. Ale také na jazykových schopnostech, teologické jasnosti, manažerské kompetenci, diplomatickém taktu a - zásadně - schopnosti získat dvoutřetinovou většinu v místnosti prosycené církevní diplomacií. V Sixtinské kapli jsou vždy duchové. Michelangelův strop může znázorňovat Stvoření, ale místnost je i mauzoleem paměti. Kardinálové sedí pod pohledy minulých papežů, koncilů, zrad i triumfů. Vědí, že nevolí jen člověka, ale i poselství.Vatikán, navzdory svému lesku, je pronásledován duchy. Duchy nevyřešených kauz zneužívání. Duchy úbytku povolání. Duchy prázdných lavic na Severu a chaotického růstu na Jihu. Duchy vědomí, že morální kapitál církve, kdysi obrovský, je v očích mnohých na hraně. A přesto církev přetrvává. Její rituály mohou působit archaicky, ale jsou i zásobárnami odolnosti. Její doktrína může vypadat neměnná, ale historie ukazuje trvalou - byť pomalou - adaptaci.Proč by měl nekatolický svět zajímat nový papež? Protože navzdory všemu zůstává papež jednou z posledních opravdu globálních postav. Když mluví, naslouchají miliardy - nejen katolíci, ale i muslimové, protestanti, ateisté a duchovně lhostejní. Papež oslovuje lidskou kondici, nejen katolickou duši.V době, kdy demokracie ustupuje, autoritářství sílí a planeta se ocitá na pokraji kolapsu, hlas morální autority nikdy nebyl potřebnější - ani spornější. František se snažil vyjadřovat tento hlas. Konkláve je rituálem obnovy, ale také opakování. Problémy, kterým čelí kardinálové - jak mluvit k rozdělenému světu, jak udržet jednotu v rozmanité církvi, jak sladit doktrínu se soucitem - nejsou nové. Jsou, do určité míry, věčné.A přesto v této věčnosti existuje možnost proměny. Nový papež může být diplomatem nebo prorokem, manažerem nebo mystikem. Může nastolit nový směr, nebo upevnit starý. Ale ať už udělá cokoliv, ponese břímě reprezentace něčeho, co si dnes troufá tvrdit málokdo: vize dobrého života založené ne na konzumu, dobývání či charismatu, ale na svědomí.