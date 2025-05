Masomlejn Gaza jako perpetuum mobile a nová generace iSIS

7. 5. 2025 / Pavel Pečínka

čas čtení 4 minuty

Reportážní video:



Zatímco se zatápí pod kotlem Ukrajina, Gaza a čím dál víc i jinde, v tomhle zajateckém táboře z malých děcek znovu dorůstají noví ISISmani. Přitom asi jenom nějak takhle podobně by se dala zkusit "humánně řešit" Gaza. Tak jako se levicoví povstalci na Kubě, v Kolumbii, Nikaragui, Salvadoru aj. skrývali v horách a pralesích a v Uruguaji, Brazílii aj. ve velkoměstech, používají islamofašisté z Hamásu jako úkryt vlastní civilisty a města.



Ve dne civilní uklízeč trosek a zametač děcek roztrhaných Netanjahuovou bombou, v noci hlídač rukojmí a konstruktér raket v tunelu pod školou. ISIS tohle dělal částečně taky, obě náboženská hnutí pak mají společné to, že útočí teroristickými (ne vojenskými) metodami převážně na civilní (nikoliv vojenské) cíle, nebojí se o vlastní život ani jim nezáleží na vlastních civilistech, protože blud o posmrtném ráji se jim nedá ničím racionálním vyvrátit. Zároveň jsou (či byly) pomixované s civilním obyvatelstvem, protože mají (či měly) kromě vojenských složek i svoje charitativní, vzdělávací, politická aj. křídla.

Při 80. výročí konce války si jistě mnozí Češi vzpomenou na spory různých odbojů o to, kdy a jak válčit, zda provokovat Němce, riskovat represe, poškozovat svoje civilisty nebo vyčkávat až na přiblížení fronty. Typicky "bojovný" Tito a "zbabělí" srbští četnici, "revoluční" KSČ a "opatrní" benešovci…



Samozřejmě, že zúčastnění do toho promítali svoje další skryté motivy atd. Nicméně tam byl do jisté míry pořád ohled na vlastní obyvatelstvo. Hamás a ISIS toto neřeší, k čím větší krutosti vydráždí soupeře, tím víc mladých dobrovolníků-sebevrahů se jim přihlásí.

Zároveň se nedá s jistotou říct, že kdyby u moci dnes místo izraelských polofašistů byly Strana práce a Meretz a vyjednávaly, případně uznaly palestinský stát (Gazu už částečně jednou Izraelci "uznali" a stáhli se odtud), že by se Hamás choval jinak.

Neukazoval by surovost Izraele, ale naopak jeho slabost, připodělanost, požadavky by stupňoval a příště by možná odchytával židy-turisty jako rukojmí i ve světě. Zkompromitoval by tak izraelskou Stranu práce a Meretz jako "neschopné slabochy", snížil by jejich preference na dnešních pár procent a přivedl by k moci izraelskou ultrapravici zase jiným způsobem.

Polokomunistická autonomní Rojava (kurdsko-arabská enkláva v severovýchodní Sýrii) předvedla (samozřejmě že s mimořádným finančním a vojenským zajištěním Západu) zatím asi "nejhumánnější" pokus o řešení ISIS – doslova přebrala, přefiltrovala bojovníky i civilisty, oddělila muže a ženy s děckama.

Respektive ty, kteří „zbyli“ po americkém bombardování v oblasti Baghúz. Muži žijí stále v táborech v poušti a několikrát se pokusili o vzpouru, ženy a děcka totéž, ale občas je propuštěná nějaká skupina.

Zároveň video ukazuje, že z části potomků těchto lidí, kteří v době zadržení svých rodičů byli třeba mimina, se úspěšně obnovuje nová generace ISIS. Ano, jiní už „vychladli“ a Kurdové je propustili, přesná čísla a posouzení efektivity však chybějí.

Navíc ISISmanů (teroristů i civilů) "přefiltrovaných" Rojavou bylo asi "jen" 50 000. Členů Hamásu a civilních Gazanů jsou asi dva miliony, těžko tyto lidi "přebrat", zkontrolovat, zavřít ty nebezpečné a postupně propustit civilisty.

Z mnoha civilistů po téhle válce vzniknou noví hamásníci, kteří se nesmí dostat ani k nožům, ani ke kovovým trubkám. Přitom se asi nedá tvrdit, že i kdyby zítra vznikla nezávislá sekulární demokratická Palestina, celý svět ji uznal a EU ji zasypala žoky peněz, že část těchhle civilistů zapomene na pozemské peklo, které díky Hamásu a Netanjahuovi zažili, a nebudou prahnout po odvetě.



Takhle se dá točit v kruhu do nekonečna, přitom mrtvých a tím pádem i nových budoucích teroristů z Hamásu každý den přibývá…

0