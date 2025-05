TZ: Souček přestal být poslušný pejsek radních

Piráti vyzvali vládní většinu, aby odvolala i radní Matochu a Xavera Veselého

Praha 6. 5. 2025 – Pirátská strana vyzývá předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a Fialovu vládní většinu, aby odvolala radní ČT Pavla Matochu a Luboše Xavera Veselého. Odpovídají totiž za škodu 4 milionů korun a porušují povinnosti členů mediální rady.

„Jako právník delší dobu pozoruji s rozčarováním, co se děje delší dobu kolem České televize. Připomíná mi to trochu válku dvou klanů a rozhodně to neodpovídá tomu, aby řádně, nestranně a nezávisle fungovala Česká televize bez pokoutných vlivů. Pojmenujme to pravými jmény, pan Souček byl odvolán protože přestal být poslušný pejsek. Na základě podivného spojenectví s lidmi, kteří v radě vůbec sedět nemají,” řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.