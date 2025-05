Německo: V druhém hlasování byl Friedrich Merz potvrzen

6. 5. 2025

Merz získal v druhém kole hlasování dostatek hlasů, aby se stal kancléřem.



Získal 325 hlasů. Potřeboval 316.







Jeho koalice CDU/CSU/SPD má v Bundestagu nominálně 328 hlasů, ale on při prvním hlasování získal pouze 310, o 18 méně, než se očekávalo, a co je nejdůležitější, o šest méně, než je většina potřebná k jeho potvrzení jako příštího kancléře. Radosti tajného hlasování.



Aby byl kandidát zvolen, musí získat absolutní většinu hlasů členů Spolkového sněmu, tj. polovinu členů plus alespoň jeden hlas navíc. To se někdy nazývá „kancléřská většina“.



Pokud kandidát nezíská v prvním kole hlasování absolutní většinu, koná se druhé kolo. Spolkový sněm má poté 14 dní na to, aby zvolil jiného kandidáta na kancléře. Počet možných hlasování není omezen, vždy je však vyžadována absolutní většina (článek 63.3 Základního zákona).



Pokud ani druhé kolo hlasování nepřinese výsledek, volby vstupují do třetí fáze, ve které musí být okamžitě vypsány nové volby. Osoba, která získá nejvyšší počet hlasů (relativní většina), je poté zvolena kancléřem.



Pokud si zvolený kancléř zajistí absolutní většinu, tj. hlasy většiny poslanců Spolkového sněmu, musí spolkový prezident jmenovat kancléře do sedmi dnů od voleb. Pokud zvolený kancléř získá pouze relativní většinu, tj. nejvíce hlasů, musí spolkový prezident buď jmenovat kancléře do sedmi dnů, nebo rozpustit Spolkový sněm (článek 63.4 Základního zákona).





Problém tajného hlasování spočívá v tom, že Merz a jeho straničtí disciplináři ani nebudou vědět, s kým mají jednat, pokud chtějí jeho kandidaturu prosadit.



Vzhledem k pečlivě naplánovanému harmonogramu na příštích několik dní – podle německých médií se Merz zítra očekává v Paříži a Varšavě, ve čtvrtek se konají oslavy Dne vítězství nad nacistickým fašismem a v pátek je na programu Brusel – by on a jeho okolí mohli být v pokušení prosadit druhé hlasování ještě dnes.



Pokud se však dnes pokusí o další hlasování, budou chtít mít jistotu, že ho Merz vyhraje. Další porážka by byla pro jeho pozici a důvěryhodnost devastující. Pokud to není jisté, možná bude lepší hlasování odložit – ale i to nepochybně způsobí další rozpaky.



Nikdy se nedozvíme, kteří z 328 poslanců zastupujících novou koalici se vzbouřili proti svému designovanému kancléři.



Předsedkyně Alternativy pro Německo Alice Weidelová v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že výsledek hlasování „dokazuje slabé základy“, na nichž je koalice postavena.



Její strana těží z frustrujícího dlouhého procesu sestavování vlády – v některých průzkumech veřejného mínění se umístila na prvním místě – a jistě se bude snažit dnešní události ještě více využít.



Dnes se druhé kolo neuskuteční



Několik německých médií nyní naznačuje, že dnes se druhé kolo hlasování neuskuteční – právě proto, že Merz a jeho tým se obávají rizika dalšího velmi trapného porážky.





Je to poprvé v poválečné historii Německa, kdy kandidát prohrál první kolo hlasování v zemi, která se pyšní politickou stabilitou.



Neověřené mediální zprávy uvádějí, že druhé kolo se bude konat v pátek.



Komentátoři označili šokující výsledek, v němž Merz získal 310 hlasů, za „úplnou katastrofu“ a „ránu do břicha“ pro 69letého kandidáta na kancléře, který vede středopravicový blok CDU/CSU, jenž v únorových předčasných volbách získal zklamávajících 28,6 % hlasů.



Merz s kamennou tváří se stáhl se svou parlamentní skupinou, aby se poradili o dalším postupu.



Z tajného hlasování nebylo okamžitě jasné, kdo mu odepřel očekávanou podporu, zda rebelové z řad jeho vlastních konzervativců, nebo z řad slabších koaličních partnerů, sociálních demokratů. Byly zaznamenány tři zdržení se hlasování a jeden neplatný hlas.



Neúspěch ve druhém kole by uvrhl největší evropskou ekonomiku do politické krize a vyvolal by otevřený boj o vedení nebo potenciálně nové volby, ve kterých by pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) mohla dosáhnout dobrého výsledku, nebo dokonce zvítězit.



Tyto události narušily pečlivě naplánovaný program na tento týden.



Merz měl být v úterý slavnostně uveden do úřadu a ve středu odcestovat do Paříže a Varšavy, což by znamenalo návrat Německa do čela EU po šesti měsících politické nejistoty od rozpadu vlády Olafa Scholze.



Ve čtvrtek měl předsedat oslavám 80. výročí konce druhé světové války v Evropě a v pátek odcestovat do Bruselu, kde se setkal s lídry EU a NATO.



Krajně pravicová Alternativa pro Německo volá po nových volbách



A jak se dalo předpokládat Alice Weidelová z AfD si Merzovo fiasko velmi užívá a právě vyzvala k předčasným volbám.





Mohlo by se dnes ještě konat další hlasování?



Generální tajemník CDU Carsten Linnemann právě sdělil televizní stanici ntv, že se o tom stále diskutuje jako o jedné z možností.



Navzdory dřívějším zprávám, že zasedání by mohlo být obnoveno v poledne berlínského času, je plénum Spolkového sněmu stále prázdné a pokračují bouřlivé politické konzultace.



Zdá se, že na stole jsou tři možnosti: dnes, zítra a v pátek, ale která z nich to nakonec bude, je v této fázi těžké odhadnout.





Spolupředseda Strany zelených Felix Banaszak varoval v příspěvku na sociálních sítích, že dnešní neúspěch při volbě Merze je „zlomovým bodem“ a „ne dobrým“, protože „Německo a Evropa potřebují stabilitu, a to velmi brzy“.



Dodal však: „Nelze vinit opozici za to, že nepomohla vládě získat většinu. To je její práce.“



Situaci dále komplikuje skutečnost, že konání dalšího hlasování dnes (což je stále méně pravděpodobné, ale zatím není zcela vyloučeno) nebo zítra (což se aktivně zvažuje) by pravděpodobně vyžadovalo schválení samostatného procedurálního hlasování s vyšší většinou, a tedy i určitou podporu opozičních stran.



Vysocí představitelé CDU/CSU a SPD údajně jednají s ostatními stranami o tom, zda by to mohlo fungovat. AfD a Levice jsou údajně připraveny nabídnout své hlasy (i když by se dalo předpokládat, že ve skutečnosti doufají, že z toho vzejde ještě větší drama).



Zatím je zasedání odročeno, politické konzultace o dalších krocích pokračují.



Jak poznamenal Spiegel, je to přesně šest měsíců od pádu koaliční vlády Scholze, k němuž došlo 6. listopadu loňského roku. Jaký to způsob, jak si tuto událost připomenout.





Zdroj v angličtině ZDE

