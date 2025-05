Hegsethovo náhlé zastavení dodávek zbraní Ukrajině „stálo USA až 2,2 milionu dolarů“

7. 5. 2025

čas čtení 2 minuty



Pentagon pod vedením Petea Hegsetha zastavil v únoru dodávky zbraní na Ukrajinu, aniž by k tomu dostal příkaz od nově inaugurovaného prezidenta Donalda Trumpa, informuje agentura Reuters. Rozhodnutí, které podle agentury zaskočilo nejvyšší představitele americké národní bezpečnosti i Ukrajince, bylo do týdne zrušeno, ale zrušení 11 letů stálo podle záznamů až 2,2 milionu dolarů. Agentura Reuters uvedla, že podle záznamů Hegseth vydal ústní rozkaz k zastavení dodávek po schůzce v Oválné pracovně 30. ledna, kde se diskutovalo pouze o zastavení vojenské pomoci. informuje agentura Reuters. Rozhodnutí, které podle agentury zaskočilo nejvyšší představitele americké národní bezpečnosti i Ukrajince, bylo do týdne zrušeno, ale zrušení 11 letů stálo podle záznamů až 2,2 milionu dolarů. Agentura Reuters uvedla, že podle záznamů Hegseth vydal ústní rozkaz k zastavení dodávek po schůzce v Oválné pracovně 30. ledna, kde se diskutovalo pouze o zastavení vojenské pomoci.



Ruské drony v úterý v noci zaútočily na Kyjev a způsobily požáry v bytech a dalších budovách. Ukrajinské úřady oznámily, že padající trosky způsobily škody a zranění, když protivzdušná obrana sestřelila drony. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že bylo zraněno šest lidí. Třetí noc po sobě byla Moskva terčem útoků ukrajinských bezpilotních letounů, které na většinu noci vyřadily z provozu její klíčová letiště i některá regionální letiště. V pondělí v noci a v úterý ráno donutila ukrajinská palba bezpilotních letounů Rusko uzavřít tucet letišť hluboko za frontovou linií, zatímco se v Moskvě začali scházet zahraniční představitelé na přehlídku k „Dni vítězství“ nad druhou světovou válkou.



Ruský útok balistickými raketami zabil tři lidi, včetně dítěte, v ukrajinském Sumy a zranil dalších deset lidí, z nichž většina byli děti, z nichž jedno bylo v kritickém stavu, uvedli v úterý ukrajinští představitelé.



Volodymyr Zelenskyj požádal svou vládu, aby požádala západní spojence Ukrajiny o pomoc s financováním a vývojem bezpilotních letounů, které by mohly sestřelit útočné drony, jako jsou ruské drony Shahed íránské výroby. „Budeme se tímto směrem ubírat co nejvíce a každý region bude mít za tento úkol specifickou odpovědnost,“ uvedl ukrajinský prezident. Ukrajina již disponuje určitými schopnostmi, o čemž svědčí videa pravidelně zveřejňovaná na internetu, na nichž ukrajinské bezpilotní letouny pronásledují ruské útočné drony.



Katoličtí kardinálové, kteří se sešli v Římě před konkláve k volbě nového papeže, v úterý vyzvali k příměří a jednání bez předběžných podmínek. Ve svém prohlášení „s lítostí konstatovali, že nedošlo k pokroku v prosazování míru na Ukrajině, na Blízkém východě a v mnoha dalších částech světa“, a zároveň „upřímně apelovali na všechny zúčastněné strany, aby co nejdříve dosáhly trvalého příměří a bez předběžných podmínek vyjednaly dlouhodobý mír“.





Ukrajina a Rusko si v úterý vyměnily 205 válečných zajatců, oznámily obě strany.





