„Nechci poškodit filmový průmysl": Trump zmírňuje tón ohledně cel na filmy

6. 5. 2025

Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznamuje daňové pobídky v hodnotě 7,5 miliardy dolarů poté, co američtí televizní satirikové Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon zesměšnili Trumpovo oznámení o 100% clech na filmy “vyrobené v zahraničí“





Donald Trump zřejmě zmírňuje svůj tón po všeobecné konsternací v Hollywoodu a dalších kruzích, kterou vyvolalo jeho překvapivé oznámení o 100% clech na filmy „vyrobené v zahraničí“. Prohlásil nyní, že „nechce poškodit filmový průmysl“. Donald Trump zřejmě zmírňuje svůj tón po všeobecné konsternací v Hollywoodu a dalších kruzích, kterou vyvolalo jeho překvapivé oznámení o 100% clech na filmy „vyrobené v zahraničí“. Prohlásil nyní, že „nechce poškodit filmový průmysl“.





V komentáři zveřejněném CNBC Trump uvedl, že plánuje projednat tento plán s představiteli filmového průmyslu. „Nechci poškodit toto odvětví, chci mu pomoci.“



Dodal: “Setkáme se tedy s představiteli tohoto odvětví. Chci se ujistit, že s tím souhlasí, protože nám jde především o pracovní místa.“



Trump se opět zaměřil na guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma a řekl, že filmový průmysl „byl zdecimován jinými zeměmi, které ho odlákaly, a také neschopností, jako v Los Angeles, kde guvernér [Gavin Newsom] je naprosto neschopný člověk, který to prostě dopustil“.



Trump dodal: „Hollywood toho moc nedělá, mají hezký nápis a všechno je v pořádku, ale moc toho nedělají.“



Newsom reagoval prohlášením, v němž uvedl: “Guvernér Newsom nadále podporuje ikonický filmový a televizní průmysl Kalifornie a uznává jej jako základní kámen ekonomiky státu, který udržuje stovky tisíc dobře placených pracovních míst ve všech odvětvích po celém státě.



Jeho plán více než zdvojnásobit daňové úlevy pro filmový a televizní průmysl v tomto státě odráží závazek udržet produkci zde, podporovat pracovníky a zachovat globální vedoucí postavení Kalifornie v oblasti zábavy. Pokud prezident oznámí návrh s více podrobnostmi, přezkoumáme ho.“



Newsom již dříve reagoval na Trumpovo oznámení návrhem federálního daňového stimulačního programu v hodnotě 7,5 miliardy dolarů a v prohlášení pro magazín Variety uvedl: „Na základě našeho úspěšného státního programu jsme připraveni spolupracovat s Trumpovou administrativou na dalším posílení domácí produkce.“ Daňové stimulační programy v USA v současné době fungují na úrovni jednotlivých států a Newsom v dubnu oznámil plán na zvýšení kalifornského programu na 750 milionů dolarů.



Kalifornský senátor Adam Schiff rovněž odsoudil Trumpův návrh cel a podpořil výzvy k zavedení federálního daňového úvěrového programu. Ve svém prohlášení uvedl: „Paušální cla na všechny filmy by měla nechtěné a potenciálně škodlivé dopady, [ale] máme příležitost spolupracovat na přijetí významného federálního daňového úvěru pro filmový průmysl, který by pomohl vrátit americká pracovní místa v tomto odvětví zpět do USA.“



K vlně zděšení a zmatení nad Trumpovým plánem se připojili také moderátoři nočních televizních talk show Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon. Kimmel poznamenal, že Trump „nyní míří svou demoliční koulí na Hollywood“, a zpochybnil, zda zahraniční filmy představují „ohrožení národní bezpečnosti“, jak tvrdí Trump. „Je mi jedno, kde se točí. Opravdu je mi to jedno. Asi by to tak chtěl zesnulý velký Hannibal Lecter. Sonic, nelegální imigrant ježek, je ohrožením národní bezpečnosti a musí být zastaven!“



Kimmel se také posmíval roli herce Jona Voighta v Trumpově uvažování a řekl: „Tady prý dostal nápad na cla na filmy – od 86letého otce Angeliny Jolie, se kterým ona nemluví. Skvělý nápad. Příští rok se The White Lotus bude odehrávat v Hampton Inn.“





Fallon se také zaměřil na Trumpovo naznačení, že zahraniční lokality jsou nějakým způsobem tabu, a řekl: „Bude zábavné sledovat, jak se další Pán prstenů bude natáčet v Bayonne v New Jersey,“ a dodal: „Pokud se vám to nelíbí, můžete se místo toho dívat na Emily v Des Moines [namísto Emily v Paříži]. Je to stejně okouzlující.“





