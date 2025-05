TZ: Premiér Mustafa vyhlásil Gazu za oblast postiženou hladomorem; plnou odpovědnost nese izraelská okupační moc

7. 5. 2025

Na závěr se ozýváme proti mlčení a nečinnosti mezinárodního společenství a apelujeme na svědomí celého lidstva:



* Nenechte děti v Gaze umřít hlady.

RAMALLAH 7. května 2025 | Úřad předsedy vlády – Premiér Mohammad Mustafa dnes, ve středu, oficiálně prohlásil pásmo Gazy za oblast postiženou hladomorem

Na tiskové konferenci o zhoršující se humanitární situaci v pásmu Gazy, které se zúčastnili členové vládní operační skupiny pro nouzové zásahy v pásmu Gazy, premiér Mustafa vyzval celý systém OSN, aby okamžitě aktivoval své mechanismy a zacházel s Gazou jako s oblastí postiženou hladomorem.



Zdůraznil, že tomu musí následovat urgentní mezinárodní intervence a okamžité odstranění všech omezení bránících humanitární pomoci, přičemž plnou odpovědnost za úmyslnou humanitární katastrofu v Gaze nese okupační mocnost Izrael.



Premiér Mustafa rovněž vyzval Radu bezpečnosti OSN a generálního tajemníka OSN, aby přijali okamžitá opatření na základě článku 99 Charty OSN. Vyzval rovněž všechny členské státy OSN, aby splnily své právní závazky podle mezinárodního humanitárního práva, uznali katastrofu a hladomor a poskytly politickou a logistickou podporu nezbytnou k ukončení obléhání, zajištění nerušeného dodávání pomoci a aktivování mechanismů odpovědnosti a mezinárodní spravedlnosti.

Mustafa potvrdil, že palestinská vláda bude i nadále čelit agresi a hladomoru proti palestinskému lidu a bude neúnavně spolupracovat s mezinárodním společenstvím na záchraně životů a položení základů pro obnovu a rekonstrukci.



„Dokumentované zprávy mezinárodních organizací a organizací OSN, ukazatele situace na místě, rozšířený hlad a žízeň, malá a vyhublá těla dětí a výkřiky bolesti ozývající se ze stanů vysídlených osob a trosek domů a nemocnic – to vše ukazuje na jednu nepopiratelnou pravdu, že Gaza je nyní oblastí hladomoru,“ uvedl premiér.



„Vzdorujeme mezinárodnímu mlčení a nečinnosti a voláme: Nenechte obléhané děti v Gaze umřít hlady. Nedovolte, aby hlad, žízeň a voda byly používány jako zbraně války.“





Níže je uvedeno úplné znění prohlášení předsedy vlády:



Dnes se scházíme v operační místnosti vlády pro nouzové zásahy v pásmu Gazy, která sdružuje zástupce více než 30 palestinských vládních a občanských institucí, jakož i mezinárodních humanitárních organizací.



Tento tým v Ramalláhu úzce spolupracuje s dalším týmem v terénu v Gaze, který pokrývá celé pásmo a je s ním propojen prostřednictvím videokonferencí. Společně v uplynulých měsících neúnavně pracovali na koordinaci humanitární a nouzové pomoci, zřizování provizorních přístřešků, znovuotevření důležitých silnic, odklízení trosek a poskytování základních služeb, kdekoli to bylo možné, a to vše ve spolupráci s mezinárodními a místními partnery.



Tyto snahy pokračovaly i přes obnovenou agresi proti pásmu Gazy, uzavření hraničních přechodů a prohlubující se humanitární katastrofu, která se v uplynulých dvou měsících rozvinula.





Dnes čelíme kritickému a bezprecedentnímu vývoji.





Dovolte mi to vysvětlit:





Považujeme Izrael, okupační mocnost, za plně odpovědný za tuto úmyslnou humanitární katastrofu a vyzýváme mezinárodní společenství, aby přijalo následující naléhavá opatření:





1. Realizovat rezoluce OSN zakazující použití hladu jako válečné zbraně proti civilnímu obyvatelstvu. To zahrnuje okamžitý zásah Rady bezpečnosti OSN a generálního tajemníka podle článku 99 Charty OSN, včetně opatření podle kapitoly VII.









3. Vyzýváme celý systém OSN, zejména Světový potravinový program (WFP), Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO), Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), UNICEF a všechny partnery IPC, aby okamžitě aktivovaly mechanismy reakce a zacházely s Gazou jako s oblastí postiženou hladomorem, včetně mezinárodní intervence a odstranění všech omezení dodávek humanitární pomoci.





4. Žádáme mezinárodní společenství, aby zajistilo mandát UNRWA a podpořilo její programy, aby mohla plnit své povinnosti. V tomto ohledu oceňujeme principiální postoj generálního tajemníka OSN, orgánů Evropské unie a všech mezinárodních a orgánů OSN, které odmítly jakékoli navrhované mechanismy politizace nebo kontroly distribuce pomoci. Vyjadřujeme také vděčnost za arabský a mezinárodní postoj proti nucenému vysídlování.





Děkuji.





Zdroj v angličtině ZDE

* Vzhledem k pokračujícímu a záměrnému zpřísňování nelegální blokády pásma Gazy okupační mocností Izraelem a jejím úmyslnému bránění v dodávkách humanitární pomoci; vzhledem k úplné blokádě a naprostému kolapsu všech dodavatelských řetězců, téměř úplnému výpadku elektřiny, akutnímu nedostatku vody a kolapsu celého zdravotního systému, jakož i k pokračujícímu, rozsáhlému a systematickému porušování mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního trestního práva ze strany izraelské okupační moci;

* a na základě mezinárodně uznávaných kritérií integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), která definuje hladomor jako situaci, kdy značná část obyvatelstva trpí extrémním hladem, akutní podvýživou a čelí hladomoru vedoucímu k extrémně kritické úmrtnosti. Vzhledem k tomu, že 100 % obyvatel Gazy nyní trpí vážnou potravinovou nejistotou;

2. Naléhavě vyzýváme všechny členské státy OSN, aby jednaly v souladu se svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva, uznaly katastrofu a hladomor, poskytly naléhavou politickou a logistickou podporu k ukončení blokády, zajistily nerušené dodávky pomoci a aktivovaly mezinárodní mechanismy odpovědnosti a mezinárodní spravedlnost.

Vzhledem k tomu, že oficiálně prohlašujeme, že v Gaze panuje hladomor, znovu potvrzujeme své neochvějné odhodlání učinit vše, co je v našich silách, abychom čelili této agresi a uměle vyvolanému hladomoru proti našemu lidu, a úzce a neúnavně spolupracovat s mezinárodním společenstvím na záchraně životů a konečném dosažení obnovy a rekonstrukce.

* Nedovolte, aby jídlo a voda byly používány jako zbraně války a kontroly.

* Tento hladomor není přírodní katastrofa – je to úmyslný zločin proti lidskosti a mlčení je spoluvinou.

* Je čas jednat. Je čas zastavit katastrofu a zachránit životy.