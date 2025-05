Si Tin-pching a Robert Fico jako živé štíty přehlídky na Rudém náměstí

7. 5. 2025 / Ivan Větvička

Ukrajina navzdory četným spekulacím nezaútočí na blížící se vojenskou přehlídku v Moskvě, alesoň ne přímo na Rudém náměstí v době, kdy tam budou sedět papaláši na tribuně. Putin se svými generály i defilující tahače s balistickými raketami sice představují lákavý cíl, ale Ukrajinci se neodváží ohrozit Si Tin-pchinga, který přislíbil účast. Ukrajina navzdory četným spekulacím nezaútočí na blížící se vojenskou přehlídku v Moskvě, alesoň ne přímo na Rudém náměstí v době, kdy tam budou sedět papaláši na tribuně. Putin se svými generály i defilující tahače s balistickými raketami sice představují lákavý cíl, ale Ukrajinci se neodváží ohrozit Si Tin-pchinga, který přislíbil účast.





Čína udržuje ruské hospodářství v chodu nákupem surovin a dodávkami průmyslového zboží, a tím umožňuje Rusku pokračovat ve válce na Ukrajině. Kdyby Čína uzavřela hranici a přerušila hospodářské styky s Ruskou federací, Putin brzy zjihne a začne hledat cestu k míru.





Na druhou stranu, kdyby Čína podpořila Rusko zcela otevřeně a zaplavila frontu svými zbraněmi (natož vojáky!), ukrajinská obrana se může zhroutit. To ale Čína neudělá, protože jí slábnoucí Rusko velmi vyhovuje (může mu diktovat výkupní cenu plynu atd.) a především nechce, aby její angažmá ve válce na Ukrajině poškodilo její obchod se Západem, který je pro Čínu mnohem důležitější než vysávání Ruska.





Kdyby se ale Ukrajinci zachovali nemoudře a Číňanům v Moskvě při útoku na ruské hlavouny zabili prezidenta, může v Pekingu převážit „principiální přístup“ nad hospodářskými zájmy. O něco takového nestojí ani Ukrajina ani Západ, a proto budou papaláši i vojáci na Rudém náměstí v bezpečí. *)





A málem bych zapomněl, že moskevskou přehlídku bude sledovat ještě Robert Fico, jako jediný čelný představitel ze zemí Evropské unie. Nejenom, že svým jednáním sabotuje jednotný postup EU vůči Rusku, ale především vážně poškozuje slovenské zájmy, protože svoji zemi vede do izolace a dává najevo, že je mu to úplně jedno. Putin nemá nic, co by mohl Slovensku poskytnout jako adekvátní odměnu za jeho bláhové jednání. Fico se na tribuně vystaví jako názorný exemplář užitečného idiota. A to je role, do které se nehrne ani Viktor Orbán, a proto do Moskvy nejede.





Přestože je Fico trouba, Ukrajinci mu nebudou chtít ublížit. Ze zabití premiéra jedné ze členských zemí Evropské unie a NATO by měli jenom mrzutosti. A tak se stane, že Robert Fico a Si Tin-pching zabezpečí Putinův papaláščardáš lépe než protivzdušná obrana.





*) To ale neznamená, že nebude napadena technika zaparkovaná před přehlídkou kdesi v Podmoskví. Navíc Rusové mohli k Moskvě na tyto dny stáhnout více prvků protivzdušné obrany, aby zajistili bezpečnost metropole v době přehlídky. To by zákonitě vedlo k oslabení ochrany vzdušného prostoru na jiných místech. Takže velkého útoku ze vzduchu na Rusko se asi brzy dočkáme, ale nejspíše to nebude přímo v Moskvě a vhodný okamžik pro úder může nastat až ve dnech po přehlídce, kdy budou vojáci sloužící u protivzdušné obrany unavení z dlouhých služeb.





