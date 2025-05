Biden obvinil Trumpa z mnichovanství vůči Rusku

7. 5. 2025

čas čtení 2 minuty



V prvním rozhovoru od odchodu z úřadu bývalý americký prezident řekl BBC, že se obává o vztahy mezi USA a Evropou





Joe Biden obvinil Donalda Trumpa z mnichovanství v jeho přístupu k Rusku a vyjádřil obavy, že Evropa „ztratí důvěru v jistotu Ameriky“.



„On [Vladimir Putin] věří, že [Rusko] má historická práva na Ukrajinu,“ řekl Biden v BBC. Kdokoli si myslel, že ruský prezident přestane, pokud Kyjev ustoupí z území, jak nedávno navrhl Trump, ‚je prostě hlupák‘, řekl.

Joe Biden obvinil Donalda Trumpa z mnichovanství v jeho přístupu k Rusku a vyjádřil obavy, že Evropa „ztratí důvěru v jistotu Ameriky“.„On [Vladimir Putin] věří, že [Rusko] má historická práva na Ukrajinu,“ řekl Biden v BBC. Kdokoli si myslel, že ruský prezident přestane, pokud Kyjev ustoupí z území, jak nedávno navrhl Trump, ‚je prostě hlupák‘, řekl.



Ve svém projevu v Delaware u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války Biden označil Trumpův postoj za mnichovanství s odkazem na pokusy britského premiéra Nevilla Chamberlaina o uklidnění Adolfa Hitlera ve 30. letech minulého století.



Rovněž vyjádřil obavu, že Evropa ztratí důvěru v „jistotu Ameriky a její vedoucí úlohu“ a že rozpad americko-evropských vztahů za Trumpovy vlády „změní moderní dějiny světa“.



Biden uvedl, že lídři evropských zemí budou „přemýšlet, co teď dělat? ... Mohu se spolehnout na Spojené státy?



„Obávám se, že naši spojenci po celém světě začnou pochybovat o tom, zda zůstaneme tam, kde jsme byli posledních 80 let,“ řekl.



Biden řekl moderátoru BBC Nicku Robinsonovi, že mimořádné setkání v Oválné pracovně mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským považuje za incident ‚pod úroveň Ameriky‘.



Dále odsoudil Trumpovy výzvy, aby USA převzaly zpět Panamský průplav, učinily Kanadu 51. státem USA a zabraly Grónsko.



„Co se to sakra děje? Který prezident takhle mluví? Takoví my nejsme,“ řekl. “Jde nám o svobodu, demokracii, příležitosti, ne o konfiskaci.“



Na otázku ohledně jeho vlastního postupu vůči Ukrajině – kritici tvrdí, že příliš pomalu dodával zbraně, které Kyjev potřeboval k obraně, a zrušil omezení jejich použití – odpověděl: „Dali jsme jim vše, co potřebovali k zajištění své nezávislosti, a byli jsme připraveni reagovat agresivněji, pokud by Putin znovu zaútočil.“



Na otázku ohledně svého rozhodnutí odstoupit z prezidentské kampaně jen několik měsíců před volbami, čímž své nástupkyni Kamale Harrisové nechal málo času na přípravu, Biden odpověděl: „Nemyslím si, že by to mělo nějaký význam. Odešli jsme v době, kdy jsme měli dobrou kandidátku.





„Věci se vyvíjely tak rychle, že bylo těžké odejít. Bylo to těžké rozhodnutí,“ řekl. “Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Myslím, že ... to bylo prostě těžké rozhodnutí.“





Zdroj v angličtině ZDE

0