Indie zaútočila na Pákistán a Pákistánem spravovaný Kašmír, přičemž zahynulo 26 lidí; Pákistán tvrdí, že bylo sestřeleno pět indických letadel

7. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Indie provedla „precizní údery“ v Pákistánu a Pákistánem spravovaném Kašmíru na takzvanou „teroristickou infrastrukturu“



Pákistán odsoudil ‚válečný akt‘ po indickém raketovém útoku



Indie provedla takzvané „přesné údery“ v sousedním Pákistánu a v Pákistánem spravované části Kašmíru, několik dní poté, co obvinila Islámábád ze smrtícího útoku na indické straně sporného území, při kterém zahynulo 26 lidí.



Podle mluvčího pákistánské armády bylo při nočních raketových útocích zabito 26 lidí, včetně jednoho dítěte, a dalších 46 bylo zraněno.



Indická vláda v prohlášení uvedla, že při útocích, které nazvala „operací Sindoor“, bylo zasaženo devět nevojenských cílů. Indie uvedla, že zasáhla devět pákistánských „teroristických infrastruktur“, z nichž některé byly spojeny s útokem islamistických militantů v indickém Kašmíru minulý měsíc. Pákistán to popřel s tím, že žádný z cílů nebyl militantním táborem. několik dní poté, co obvinila Islámábád ze smrtícího útoku na indické straně sporného území, při kterém zahynulo 26 lidí.Podle mluvčího pákistánské armády bylo při nočních raketových útocích zabito 26 lidí, včetně jednoho dítěte, a dalších 46 bylo zraněno.Indie uvedla, že zasáhla devět pákistánských „teroristických infrastruktur“, z nichž některé byly spojeny s útokem islamistických militantů v indickém Kašmíru minulý měsíc. Pákistán to popřel s tím, že žádný z cílů nebyl militantním táborem.





Nové Dillí uvedlo, že jeho akce byly „cílené, přiměřené a neměly eskalační charakter“. Dodalo, že při výběru cílů a způsobu provedení prokázala „značnou zdrženlivost“. Indická armáda ve videu na Twitteruuvedla, že „spravedlnosti bylo učiněno zadost“.



Obě země si také vyměnily intenzivní ostřelování a těžkou palbu v celé oblasti své faktické hranice v himálajském Kašmíru, uvedla policie a svědci agentuře Reuters. Indická policie a zdravotníci uvedli, že při nočním ostřelování a palbě z Pákistánu bylo zabito nejméně sedm civilistů a 30 dalších bylo zraněno.



Pákistánský premiér Šehbaz Šaríf uvedl, že „podvodný nepřítel provedl zbabělé útoky na pěti místech v Pákistánu“ a že jeho země se pomstí. „Pákistán má plné právo na rázné reakci na tento válečný akt ze strany Indie a silná reakce skutečně následuje,“ řekl Šaríf.



Šarif svolal na středu ráno zasedání Národního bezpečnostního výboru. Uvedl, že jeho země a její ozbrojené síly „velmi dobře vědí, jak se s nepřítelem vypořádat. ... Nikdy nedovolíme, aby nepřítel dosáhl svých hanebných cílů.“



Pákistán tvrdí, že bylo sestřeleno pět indických stíhacích letounů, což Indie nepotvrdila. Čtyři místní vládní zdroje v indické části Kašmíru však agentuře Reuters sdělily, že během noci havarovaly tři stíhací letouny v různých částech regionu.



Organizace spojených národů vyzvala Indii i Pákistán k maximální zdrženlivosti. „Generální tajemník [António Guterres] je velmi znepokojen indickými vojenskými operacemi přes kontrolní linii a mezinárodní hranici. Vyzývá obě země k maximální vojenské zdrženlivosti,“ uvedl mluvčí. „Svět si nemůže dovolit vojenskou konfrontaci mezi Indií a Pákistánem.“



Tento vývoj znamená dramatické vyhrocení dlouhodobého konfliktu mezi sousedními jadernými mocnostmi. Bilaterální vztahy mezi oběma zeměmi se prudce zhoršily poté, co minulý měsíc ozbrojenci zabili 26 převážně hinduistických civilistů v indické části Kašmíru.



Indický premiér Narendra Modi v úterý varoval, že voda z Indie proudící do sousedních zemí, včetně Pákistánu, bude zastavena, několik dní poté, co pozastavil klíčovou vodní dohodu s Islámábádem.



Čínské ministerstvo zahraničí doporučilo čínským občanům, aby se vyhýbali cestám do konfliktních oblastí v Kašmíru, a uvedlo, že pozorně sleduje vývoj v regionu.



Britský ministr vlády uvedl, že situace v Kašmíru je „velmi znepokojivá“ a že jeho země je připravena podpořit obě strany v uklidnění situace.



V rozhlasovém pořadu BBC podle agentury PA Media ministr obchodu Jonathan Reynolds uvedl: „Naše poselství zní, že jsme přítelem a partnerem obou zemí. Jsme připraveni podpořit obě země. Obě mají velký zájem na stabilitě regionu, dialogu a uklidnění situace, a my jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom tomu napomohli.“



Rusko, které je samo zapojeno do války na Ukrajině, kam vtrhlo v únoru 2022, vydalo prohlášení, v němž vyzývá Indii a Pákistán k zdrženlivosti.



Agentura Tass uvádí, že ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo: „Rusko je hluboce znepokojeno eskalací vojenského konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Rusko vyzývá strany indicko-pákistánského konfliktu k zdrženlivosti, aby se zabránilo dalšímu zhoršení situace v regionu.“



Několik asijských leteckých společností již oznámilo, že kvůli obnoveným bojům mezi Indií a Pákistánem v oblasti Kašmíru mění trasy nebo ruší lety do Evropy.



Agentura Reuters informuje, že více než dvě desítky mezinárodních letů byly odkloněny, aby se vyhnuly pákistánskému vzdušnému prostoru. Podle FlightRadar24 zrušily letecké společnosti do středečního rána místního času 52 letů do nebo z Pákistánu.



Francie vyzvala Indii a Pákistán, aby po nočních útocích projevily zdrženlivost.





„Chápeme touhu Indie chránit se před terorismem, ale samozřejmě vyzýváme Indii i Pákistán, aby zachovaly zdrženlivost, aby nedošlo k eskalaci a samozřejmě aby byly chráněny civilní osoby,“ uvedl ministr zahraničí Jean-Noel Barrot v rozhovoru pro francouzská média.





Zdroj v angličtině ZDE

