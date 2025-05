Ministr Výborný má radost, že ceny potravin u nás jsou stejné jako v Německu

4. 5. 2025 / Boris Cvek

Navzdory tomu, že paní Šichtářová (kandiduje za SPD) v Otázkách V. Moravce obdařila národ svými zaručenými vědomostmi získanými z rozhovorů s nejmenovanými farmáři a energetiky o zhoubnosti green dealu, diskuse ve studiu (hosty byli kromě paní Šichtářové ministr průmyslu Vlček ze STAN, ministr zemědělství Výborný a poslanec ANO Nacher) proběhla nezvykle klidně.

Podle Šichtářové došlo v minulých dnech k blackoutu na Pyrenejském poloostrově právě kvůli green dealu a tamní úřady to tají kvůli zelené ideologii. Jak to ví? Bavila se s „českými energetiky“. Ti to vědí na 99 procent! Ministr Vlček to pak jednoznačně odmítl. Nicméně uznal, že Šichtářová má pravdu, když tvrdí, že České republice hrozí na přelomu 20. a 30. let nedostatek elektřiny. Vlček pak vyjmenoval opatření, jak tomu vláda čelí. Tzv. lex plyn byl schválen ve Sněmovně dokonce jednomyslně. Nebyl, říkám si, jednomyslně nebo téměř jednomyslně schválen i fotovoltaický tunel?

Musím přiznat, že mě to moc neuklidnilo ani po energetické stránce. Leda že by se z jednomyslnosti dala vyrábět elektřina. Spíše doufám v dovoz elektřiny ze zeleného Německa, které nedávno drželo nad vodou i Francii, když musela dočasně vyřadit jaderné elektrárny.

Hlavním tématem pořadu ovšem byla opět a opět cena potravin, už mnoho let. Nejprve se zdálo, že je vše v pořádku, neboť pokuty udělované obchodním řetězcům rostou. Oba přítomní ministři si to pochvalovali. Nicméně Šichtářová rozjela otázku cen potravin a pořad ukázal oficiální data: u nás za poslední rok vzrostla cena potravin hned po Polsku nejvíce v Unii, asi o šest procent.

Ministr Výborný se radoval z toho, že máme ceny potravin stejné jako v Německu, jde zřejmě o pokles cen u nás. Později v pořadu jsem se pak dozvěděli, že máme jedny z nejdražších energií v Unii. Podle Šichtářové jde samozřejmě o selhání green dealu. Asi proto je na tom západní Evropa lépe, ta určitě nemá s green dealem nic společného. Podle Nachera, ale vlastně i podle Vlčka, musejí ve věci cen potravin být mnohem aktivnější zákazníci. Ve Francii vrostla cena potravin jen o půl procenta. Proč? Naše politiky to zjevně nezajímá. Zákazníci ať se starají!

Řeč přišla také na dostavbu Dukovan. Na tom, že je to dobře, byla ve studiu shoda. Na dnešní ceny jde o 400 miliard. Stát ponese 80 procent nákladů. Dojde ke zvýšení zadlužení, i když podle ministra Vlčka ne moc, protože to vykryje konec poplatků na solární tunel z roku 2009-10. Určitý nesoulad v celkové idylce přinesla otázka, kolik vlastně bude zakázek určeno pro české firmy. Chvíli se zdálo, že ministr Vlček v debatě s Nacherem skočil na běžné obviňování minulé vlády a kdo za co mohl. Ale trvalo to jen krátce. Debata byla skutečně kultivovaná. Pokud jde o jaderné bloky, třeba se mezi roky 2035-45 dočkáme, v té době asi budou zcela zbytečné. Nebo se to podaří zastavit dříve.

