Trumpova administrativa plánuje velké snížení stavů v amerických špionážních agenturách

5. 5. 2025

Trumpova administrativa plánuje významné personální škrty v Ústřední zpravodajské službě (CIA) a dalších hlavních amerických špionážních jednotkách, čímž sníží počet nejcitlivějších vládních národních bezpečnostních agentur, podle lidí obeznámených s těmito plány, píše Warren Strobel. Trumpova administrativa plánuje významné personální škrty v Ústřední zpravodajské službě (CIA) a dalších hlavních amerických špionážních jednotkách, čímž sníží počet nejcitlivějších vládních národních bezpečnostních agentur, podle lidí obeznámených s těmito plány,

Administrativa nedávno informovala zákonodárce na Capitol Hillu, že má v úmyslu snížit počet zaměstnanců CIA asi o 1 200 během několika let a propustit další tisíce z jiných částí americké zpravodajské komunity, včetně Národní bezpečnostní agentury, vysoce utajované služby, která se specializuje na kryptologii a globální elektronickou špionáž, řekla osoba obeznámená s touto záležitostí. Tato osoba, stejně jako ostatní dotazovaní, hovořila pod podmínkou anonymity, aby mohla diskutovat o citlivých záležitostech.

O podrobnostech plánovaných škrtů nebyly zdroje dříve informovány.

CIA veřejně nezveřejňuje velikost své pracovní síly, ale předpokládá se, že je to asi 22 000. Není jasné, které části špionážní agentury by byly nejvíce postiženy. Snižování stavů se děje i přesto, že ředitel CIA John Ratcliffe slíbil, že věnuje více agenturních zdrojů Číně a kartelům pašujícím fentanyl a další syntetické drogy do Spojených států.

Snižování počtu zaměstnanců by probíhalo v průběhu několika let a bylo by částečně dosaženo rušením pozic. Nepředpokládá se žádný přímý vyhazov. Cíl snížení počtu zaměstnanců o zhruba 1 200 zahrnuje několik stovek osob, které se již rozhodly pro předčasný odchod do důchodu, uvedla osoba obeznámená s touto záležitostí.

Snižování stavů probíhá odděleně od snah americké DOGE Service, vedené miliardářem Elonem Muskem, o radikální restrukturalizaci federální vlády. Musk se s Ratcliffem setkal koncem března k diskusi, která zahrnovala vládní opatření ke zvýšení efektivity, ale v kampusu agentury v Langley ve Virginii nepracují žádné týmy DOGE.

"Ředitel Ratcliffe postupuje rychle, aby zajistil, že pracovní síla CIA bude reagovat na priority administrativy v oblasti národní bezpečnosti," uvedl mluvčí CIA v prohlášení. "Tyto kroky jsou součástí holistické strategie, která má naplnit CIA obnovenou energií, poskytnout příležitosti pro nástup stoupajících vůdců a zlepšit pozici CIA pro plnění jejího poslání."

Jak Ratcliffe, tak ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard slíbili, že zefektivní své agentury a na příkaz prezidenta Donalda Trumpa zrušili programy rozmanitosti, rovnosti a inkluze – a propustili zaměstnance, kteří na těchto otázkách pracovali. Devatenáct zaměstnanců CIA a Úřadu ředitele národních zpravodajských služeb podalo žalobu u federálního soudu, aby zastavili své propuštění; federální soudce koncem března vydal dočasný příkaz k zastavení propouštění.

Od nástupu do funkce Gabbard často hovořila s konzervativními médii a vykreslovala některé americké zpravodajské pracovníky jako součást "hlubokého státu", který pracuje na podkopání postavení Donalda Trumpa, což odráží obvinění, která prezident vznesl. Jako kongresmanka z Havaje někdy vyjadřovala skepsi ohledně úsudků amerických zpravodajských služeb, včetně hodnocení z roku 2017, že Bašár al-Asad použil chemické zbraně proti vlastním občanům v Sýrii.

Gabbard na středečním zasedání kabinetu Bílého domu řekla, že ODNI je "dnes o 25 % menší a štíhlejší, než když jsem vstoupila do dveří". Na svém postu byla potvrzena 12. února.

Gabbard neupřesnila, co bylo v ODNI, která koordinuje rozsáhlý zpravodajský aparát napříč 18 samostatnými špionážními agenturami a má asi 2 000 zaměstnanců, eliminováno. Mluvčí uvedla, že podrobnosti nejsou k dispozici. "Škrtů souvisejících s DEI již bylo oznámeno poměrně dost," uvedla mluvčí.

Plánované snížení počtu zaměstnanců přichází v nebezpečném okamžiku, kdy jsou USA zapojeny do několika globálních krizí a v obtížné době pro desítky tisíc profesionálů v oblasti zpravodajství a vymáhání práva.

Gabbard a další Trumpem jmenovaní lidé zintenzivnili vyšetřování úniků informací, včetně metod, jako je používání detektorů lži v FBI, což podle některých současných i bývalých představitelů vytváří atmosféru strachu a zastrašování. Dřívější kolo propouštění pracovníků ve zkušební době a zaměstnanců DEI hluboce znepokojilo zaměstnance civilní a vojenské rozvědky.

Kritici plánovaného snižování stavů v CIA a dalších agenturách říkají, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. "Tyto rozsáhlé, bezohledné škrty ve zkušeném zpravodajském personálu Trumpovy administrativy nepochybně podkopou naši schopnost detekovat hrozby a reagovat na ně a učiní Ameriku méně bezpečnou," řekl senátor Mark R.

Současní a bývalí američtí představitelé také varují před kontrarozvědným rizikem a poznamenávají, že mít tisíce potenciálně nespokojených zpravodajských pracovníků bez práce představuje vynikající cíl pro nábor špionážních služeb nepřátelských zemí.

Rusko a Čína nedávno nařídily svým zpravodajským službám, aby zintenzivnily pokusy o nábor amerických pracovníků z oblasti národní bezpečnosti a zaměřily se na ty, kteří byli propuštěni nebo mají pocit, že by mohli být brzy propuštěni, uvedla v březnu CNN s odvoláním na hodnocení amerických zpravodajských služeb v této záležitosti.

Minulý měsíc Národní kontrarozvědné a bezpečnostní centrum, součást ODNI, které koordinuje programy na zmaření aktivit zahraničních špionů, varovalo, že zahraniční zpravodajské subjekty – zejména v Číně – se zaměřují na současné a bývalé americké zaměstnance online, nabízejí práci, zatímco se vydávají za poradenské firmy, korporátní lovce hlav a mozkové trusty.

Zatímco zpravodajští důstojníci jsou cvičeni, aby takové pokusy odhalili a vzdorovali, a nedávno propuštění zaměstnanci jsou ze zákona nuceni hlásit jakékoli předehry americkým kontrarozvědným orgánům, i jediné narušení by mohlo mít vážné důsledky pro národní bezpečnost. Bývalý důstojník CIA Kevin Mallory byl v roce 2018 odsouzen za špionáž a související obvinění poté, co prokurátoři tvrdili, že prodal do Číny hluboce poškozující tajemství o amerických zpravodajských operacích. Utápěl se v dluzích, když ho na LinkedIn kontaktoval čínský zpravodajský důstojník, který se vydával za lovce hlav.

Několik vysoce postavených bývalých amerických zpravodajských důstojníků uvedlo, že obdrželi mnoho telefonátů a e-mailů od přátel z CIA, kteří žádali o pomoc při přechodu do soukromého sektoru. "Lidé se prostě hrnou," řekl jeden takový úředník. "Lidé, kteří jsou starší, ale nejsou nutně kvalifikovaní pro předčasné odchody, přemýšlejí o odchodu."

V ODNI více než 100 lidí přijalo nabídku předčasné výpovědi, běžně známou jako "Fork in the Road", která by jim zajistila výplatu do 30. září.

Gabbard také přezkoumává četná zpravodajská střediska pod ODNI – zaměřená na témata jako terorismus, kontrarozvědka a šíření zbraní – s ohledem na snižování počtu zaměstnanců nebo jejich začlenění do jiných agentur.

V CIA, řekla osoba obeznámená s touto záležitostí, z 1 200 míst, která mají být zrušena, o něco více než 500 představuje pracovníky, kteří již odešli do předčasného důchodu.

Bývalý vysoký představitel zpravodajských služeb řekl, že snižování počtu zaměstnanců v CIA, pokud by se s ním správně zacházelo, by nemuselo být nutně rušivé – zejména pokud by se zaměřilo na nedostatečně výkonné zaměstnance. Zdá se, že toto snížení představuje zhruba 5 % pracovní síly CIA. "To se nezdá být tak nepatřičné," řekl bývalý úředník.

V poznámce pro zaměstnance CIA z 31. března, ve které vytyčil své priority pro tuto špionážní agenturu, Ratcliffe napsal: "Po desetiletí neznala CIA nic jiného než růst, ale roky rostoucích rozpočtů a zdrojů jsou za námi. V budoucnu budete součástí menší, elitnější a efektivnější pracovní síly." O memorandu jako první informoval New York Post.

